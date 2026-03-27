Von Jon Fleetwood

Die FDA führt eine Liste von Symptomen nach der Impfung auf, die den klinischen Symptomen einer Meningitis entsprechen.

Die in den Vereinigten Staaten routinemäßig an Jugendliche verabreichten Meningitis-Impfstoffe – Menactra, Menveo und MenQuadfi – werden laut den Verschreibungsunterlagen der FDA unter Verwendung bakterieller Systeme hergestellt, die Toxine produzieren, mit aus Toxinen gewonnenen Trägerproteinen kombiniert und mit Formaldehyd behandelt.

Gleichzeitig listen dieselben FDA-Beipackzettel Nebenwirkungen nach der Impfung auf, die dem klinischen Bild einer Meningitis entsprechen, darunter Fieber, Kopfschmerzen, Unwohlsein, Erbrechen, Reizbarkeit und neurologische Symptome.

Diese Enthüllungen kommen zu einer Zeit, in der Tausende junger Menschen als Reaktion auf einen gemeldeten Ausbruch in Kent, England, geimpft werden.

Bei der Herstellung kommen in mehreren Phasen Toxine zum Einsatz

Alle drei Impfstoffe – Menactra, Menveo und MenQuadfi – sind Meningokokken-Konjugatimpfstoffe, was bedeutet, dass sie aus folgenden Bestandteilen hergestellt werden:

Bakterielle Bestandteile von Neisseria meningitidis

Trägerproteine, die aus bakteriellen Toxinen gewonnen werden

Chemische Verarbeitungsschritte unter Verwendung von Formaldehyd

1. Endotoxinexposition während der Produktion

Der Herstellungsprozess erfordert die Kultivierung von Neisseria meningitidis-Bakterien.

Diese Bakterien produzieren von Natur aus das Lipooligosaccharid (LOS)-Endotoxin, ein starkes Entzündungstoxin.

Das bedeutet:

Während der Produktion sind toxinhaltige Bakterienkulturen vorhanden

Eine nachgelagerte Reinigung ist erforderlich, um die Endotoxinkonzentrationen zu senken

Toxine sind während der Herstellung beabsichtigt vorhanden.

Darüber hinaus können hohe LOS-Konzentrationen im Blutkreislauf eine Endotoxämie verursachen, die zu schweren Entzündungen, Fieber, Zytokinstürmen, septischem Schock, Multiorganversagen und möglicherweise zum Tod führen kann, wie es bei der Meningokokken-Erkrankung zu beobachten ist.

2. Von Toxinen abgeleitete Trägerproteine werden absichtlich verwendet

Alle drei gängigen Meningitis-Impfstoffe verwenden Proteine, die von bakteriellen Toxinen abgeleitet sind, als Teil ihrer endgültigen Formulierung:

Menactra → Diphtherietoxoid

Menveo → CRM197 (genetisch modifiziertes Diphtherietoxin)

MenQuadfi → Tetanustoxoid

Aus der Packungsbeilage von Menactra:

„Meningokokken-Polysaccharid-Diphtherietoxoid-Konjugat-Impfstoff“

Aus der Menveo-Packungsbeilage:

„Oligosaccharid-Diphtherie-CRM197-Konjugatimpfstoff“

Aus der Packungsbeilage von MenQuadfi (Abschnitt „Warnhinweise“ mit Angaben zur Zusammensetzung):

„…jeder andere Impfstoff, der Tetanustoxoid enthält“

Jede Dosis enthält Stoffe, die aus bakteriellen Toxinen stammen, auch wenn diese modifiziert wurden.

3. Formaldehyd wird bei der Herstellung verwendet

Formaldehyd wird bei der Impfstoffherstellung verwendet, angeblich um:

bakterielle Toxine (z. B. Diphtherie- oder Tetanustoxine) zu entgiften

biologische Stoffe zu stabilisieren

Im Endprodukt können Rückstände verbleiben.

Formaldehyd ist eine gefährliche Chemikalie, von der bekannt ist, dass sie Kopfschmerzen, Reizungen, Übelkeit und neurologische Symptome verursacht – genau die gleichen Symptomkategorien, die in den Beipackzetteln der Meningitis-Impfstoffe aufgeführt sind.

Die Internationale Agentur für Krebsforschung (IARC; Teil der Weltgesundheitsorganisation), das US-amerikanische Nationale Toxikologieprogramm (NTP) und die EPA bestätigen alle die Karzinogenität von Formaldehyd.

Beipackzettel der FDA: Symptome nach der Impfung ähneln denen einer Meningitis

Das klinische Bild einer Meningitis umfasst typischerweise:

Fieber

Kopfschmerzen

Erbrechen

Müdigkeit / Unwohlsein

Reizbarkeit

Veränderter Bewusstseinszustand

Vergleichen Sie dies nun mit den Angaben der Hersteller.

MenQuadfi (FDA-Beipackzettel)

Zu den häufigsten Reaktionen gehören:

Fieber

Erbrechen

Unwohlsein

Kopfschmerzen

Reizbarkeit

Schläfrigkeit

Aus dem Beipackzettel:

„Reizbarkeit … Schläfrigkeit … Appetitlosigkeit … Fieber … Erbrechen“ „Muskelkater … Kopfschmerzen … Unwohlsein“

Menveo (FDA-Beipackzettel)

Zu den gemeldeten Nebenwirkungen gehören:

Kopfschmerzen

Unwohlsein

Erbrechen

Reizbarkeit

Schläfrigkeit

Aus dem Beipackzettel:

„Kopfschmerzen … Muskelschmerzen … Unwohlsein … Übelkeit“

Menactra (FDA-Beipackzettel)

Zu den gemeldeten Nebenwirkungen gehören:

Fieber

Erbrechen

Schläfrigkeit

Reizbarkeit

Kopfschmerzen

Müdigkeit

Aus dem Beipackzettel:

„Reizbarkeit … Schläfrigkeit … Appetitlosigkeit, Erbrechen und Fieber“ „Kopfschmerzen, Müdigkeit, Unwohlsein“

Was das bedeutet

Dieselben Symptomkategorien, die zur Erkennung von Meningitis herangezogen werden (Fieber, Kopfschmerzen, Erbrechen, neurologische Veränderungen)

werden ausdrücklich als zu erwartende Reaktionen nach der Impfung aufgeführt

Die klinische Überschneidung wird in den Daten der Hersteller selbst anerkannt.

Symptome einer Formaldehyd-Exposition im Vergleich zu gemeldeten Impfstoffreaktionen

Eine Formaldehyd-Exposition ist verbunden mit:

Kopfschmerzen

Reizbarkeit

Übelkeit

Neurologische Beschwerden

Müdigkeit

Nun vergleichen Sie:

Kopfschmerzen → bei allen drei Impfstoffen aufgeführt

Übelkeit / Erbrechen → aufgeführt

Müdigkeit / Unwohlsein → aufgeführt

Reizbarkeit / neurologische Beschwerden → aufgeführt

Das mit einer Formaldehyd-Exposition verbundene Symptomprofil stimmt mit dem in den Beipackzetteln der Impfstoffe beschriebenen Profil der unerwünschten Ereignisse überein.

Fazit

Alle drei gängigen Meningitis-Impfstoffe werden unter Verwendung von toxinproduzierenden Bakterien hergestellt.

Alle drei enthalten Proteine, die aus bakteriellen Toxinen gewonnen werden.

Bei allen drei wird bei der Herstellung Formaldehyd verwendet.

Bei allen drei werden Symptome nach der Impfung aufgeführt, die sich mit denen der Meningitis selbst überschneiden.