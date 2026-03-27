Von Jon Fleetwood
Die FDA führt eine Liste von Symptomen nach der Impfung auf, die den klinischen Symptomen einer Meningitis entsprechen.
Die in den Vereinigten Staaten routinemäßig an Jugendliche verabreichten Meningitis-Impfstoffe – Menactra, Menveo und MenQuadfi – werden laut den Verschreibungsunterlagen der FDA unter Verwendung bakterieller Systeme hergestellt, die Toxine produzieren, mit aus Toxinen gewonnenen Trägerproteinen kombiniert und mit Formaldehyd behandelt.
Gleichzeitig listen dieselben FDA-Beipackzettel Nebenwirkungen nach der Impfung auf, die dem klinischen Bild einer Meningitis entsprechen, darunter Fieber, Kopfschmerzen, Unwohlsein, Erbrechen, Reizbarkeit und neurologische Symptome.
Diese Enthüllungen kommen zu einer Zeit, in der Tausende junger Menschen als Reaktion auf einen gemeldeten Ausbruch in Kent, England, geimpft werden.
Bei der Herstellung kommen in mehreren Phasen Toxine zum Einsatz
Alle drei Impfstoffe – Menactra, Menveo und MenQuadfi – sind Meningokokken-Konjugatimpfstoffe, was bedeutet, dass sie aus folgenden Bestandteilen hergestellt werden:
- Bakterielle Bestandteile von Neisseria meningitidis
- Trägerproteine, die aus bakteriellen Toxinen gewonnen werden
- Chemische Verarbeitungsschritte unter Verwendung von Formaldehyd
1. Endotoxinexposition während der Produktion
Der Herstellungsprozess erfordert die Kultivierung von Neisseria meningitidis-Bakterien.
Diese Bakterien produzieren von Natur aus das Lipooligosaccharid (LOS)-Endotoxin, ein starkes Entzündungstoxin.
Das bedeutet:
- Während der Produktion sind toxinhaltige Bakterienkulturen vorhanden
- Eine nachgelagerte Reinigung ist erforderlich, um die Endotoxinkonzentrationen zu senken
Toxine sind während der Herstellung beabsichtigt vorhanden.
Darüber hinaus können hohe LOS-Konzentrationen im Blutkreislauf eine Endotoxämie verursachen, die zu schweren Entzündungen, Fieber, Zytokinstürmen, septischem Schock, Multiorganversagen und möglicherweise zum Tod führen kann, wie es bei der Meningokokken-Erkrankung zu beobachten ist.
2. Von Toxinen abgeleitete Trägerproteine werden absichtlich verwendet
Alle drei gängigen Meningitis-Impfstoffe verwenden Proteine, die von bakteriellen Toxinen abgeleitet sind, als Teil ihrer endgültigen Formulierung:
- Menactra → Diphtherietoxoid
- Menveo → CRM197 (genetisch modifiziertes Diphtherietoxin)
- MenQuadfi → Tetanustoxoid
Aus der Packungsbeilage von Menactra:
„Meningokokken-Polysaccharid-Diphtherietoxoid-Konjugat-Impfstoff“
Aus der Menveo-Packungsbeilage:
„Oligosaccharid-Diphtherie-CRM197-Konjugatimpfstoff“
Aus der Packungsbeilage von MenQuadfi (Abschnitt „Warnhinweise“ mit Angaben zur Zusammensetzung):
„…jeder andere Impfstoff, der Tetanustoxoid enthält“
Jede Dosis enthält Stoffe, die aus bakteriellen Toxinen stammen, auch wenn diese modifiziert wurden.
3. Formaldehyd wird bei der Herstellung verwendet
Formaldehyd wird bei der Impfstoffherstellung verwendet, angeblich um:
- bakterielle Toxine (z. B. Diphtherie- oder Tetanustoxine) zu entgiften
- biologische Stoffe zu stabilisieren
Im Endprodukt können Rückstände verbleiben.
Formaldehyd ist eine gefährliche Chemikalie, von der bekannt ist, dass sie Kopfschmerzen, Reizungen, Übelkeit und neurologische Symptome verursacht – genau die gleichen Symptomkategorien, die in den Beipackzetteln der Meningitis-Impfstoffe aufgeführt sind.
Die Internationale Agentur für Krebsforschung (IARC; Teil der Weltgesundheitsorganisation), das US-amerikanische Nationale Toxikologieprogramm (NTP) und die EPA bestätigen alle die Karzinogenität von Formaldehyd.
Beipackzettel der FDA: Symptome nach der Impfung ähneln denen einer Meningitis
Das klinische Bild einer Meningitis umfasst typischerweise:
- Fieber
- Kopfschmerzen
- Erbrechen
- Müdigkeit / Unwohlsein
- Reizbarkeit
- Veränderter Bewusstseinszustand
Vergleichen Sie dies nun mit den Angaben der Hersteller.
MenQuadfi (FDA-Beipackzettel)
Zu den häufigsten Reaktionen gehören:
- Fieber
- Erbrechen
- Unwohlsein
- Kopfschmerzen
- Reizbarkeit
- Schläfrigkeit
Aus dem Beipackzettel:
„Reizbarkeit … Schläfrigkeit … Appetitlosigkeit … Fieber … Erbrechen“
„Muskelkater … Kopfschmerzen … Unwohlsein“
Menveo (FDA-Beipackzettel)
Zu den gemeldeten Nebenwirkungen gehören:
- Kopfschmerzen
- Unwohlsein
- Erbrechen
- Reizbarkeit
- Schläfrigkeit
Aus dem Beipackzettel:
„Kopfschmerzen … Muskelschmerzen … Unwohlsein … Übelkeit“
Menactra (FDA-Beipackzettel)
Zu den gemeldeten Nebenwirkungen gehören:
- Fieber
- Erbrechen
- Schläfrigkeit
- Reizbarkeit
- Kopfschmerzen
- Müdigkeit
Aus dem Beipackzettel:
„Reizbarkeit … Schläfrigkeit … Appetitlosigkeit, Erbrechen und Fieber“
„Kopfschmerzen, Müdigkeit, Unwohlsein“
Was das bedeutet
- Dieselben Symptomkategorien, die zur Erkennung von Meningitis herangezogen werden (Fieber, Kopfschmerzen, Erbrechen, neurologische Veränderungen)
- werden ausdrücklich als zu erwartende Reaktionen nach der Impfung aufgeführt
Die klinische Überschneidung wird in den Daten der Hersteller selbst anerkannt.
Symptome einer Formaldehyd-Exposition im Vergleich zu gemeldeten Impfstoffreaktionen
Eine Formaldehyd-Exposition ist verbunden mit:
- Kopfschmerzen
- Reizbarkeit
- Übelkeit
- Neurologische Beschwerden
- Müdigkeit
Nun vergleichen Sie:
- Kopfschmerzen → bei allen drei Impfstoffen aufgeführt
- Übelkeit / Erbrechen → aufgeführt
- Müdigkeit / Unwohlsein → aufgeführt
- Reizbarkeit / neurologische Beschwerden → aufgeführt
Das mit einer Formaldehyd-Exposition verbundene Symptomprofil stimmt mit dem in den Beipackzetteln der Impfstoffe beschriebenen Profil der unerwünschten Ereignisse überein.
Fazit
Alle drei gängigen Meningitis-Impfstoffe werden unter Verwendung von toxinproduzierenden Bakterien hergestellt.
Alle drei enthalten Proteine, die aus bakteriellen Toxinen gewonnen werden.
Bei allen drei wird bei der Herstellung Formaldehyd verwendet.
Bei allen drei werden Symptome nach der Impfung aufgeführt, die sich mit denen der Meningitis selbst überschneiden.