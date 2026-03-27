Pepe Escobar: Eine neue Welt entsteht, während die alte im Sterben liegt

Von Pepe Escobar

Der 15-Punkte-Plan, den das Trump-Team dem Iran vorgelegt hat, ist bereits von vornherein zum Scheitern verurteilt.

Es handelt sich um eine aufgezwungene Kapitulation: ein Kapitulationsdokument, das als „Verhandlung“ getarnt ist.

Der Nicht-Plan – der Forderungen stellt und gleichzeitig um einen einmonatigen Waffenstillstand bettelt – beinhaltet: null Urananreicherung auf iranischem Boden; vollständigen Abbau der Anlagen in Natanz, Isfahan und Fordow; Ausfuhr des gesamten angereicherten Urans aus dem Iran; extreme Einschränkungen des Raketenprogramms; keine Finanzierung für Hisbollah, Ansarallah und irakische Milizen; vollständige Öffnung der Straße von Hormus.

All das im Austausch für eine vage „Aufhebung der Drohung mit erneuten Sanktionen“.

Die einzig realistische iranische Antwort auf dieses angehäufte Wunschdenken könnte sein, dass Herr Khorramshahr-4 seine Visitenkarte über ausgewählte Ziele verstreut – im Einklang mit der Nutzung wirtschaftlicher und militärischer Abschreckung, um die tatsächlichen Bedingungen zu diktieren.

Und die tatsächlichen Bedingungen sind hart:

Schließung ALLER US-Militärstützpunkte am Golf; Garantie, dass es keine weiteren Kriege mehr geben wird; Beendigung des Krieges gegen die Hisbollah; Aufhebung ALLER Sanktionen; Reparationszahlungen für Kriegsschäden; eine neue Ordnung in der Straße von Hormus (bereits in Kraft: Erhebung von Gebühren, genau wie Ägypten im Suezkanal); Raketenprogramm bleibt unangetastet.

Fazit: Die teuflische Eskalationsmaschine läuft weiter.

Ein Mitgliederclub mit einer Aufnahmegebühr in Petroyuan

Unterdessen sind die Öl- und Gaspreise in einem Wirrwarr aus Schwankungen gefangen, was sich auf Währungen, Aktien, Rohstoffe, Lieferketten und Inflationsängste auswirkt. Dies ist bereits ein außer Kontrolle geratener globaler Wirtschaftsschock mit verheerenden Folgen, der sich gerade vollzieht.

Vor dem Krieg produzierte der Iran knapp 1,1 Millionen Barrel Öl pro Tag, die zu 65 Dollar pro Barrel mit einem Rabatt von 18 Dollar verkauft wurden: in der Praxis also nur 47 Dollar. Jetzt hat der Iran die Produktion auf 1,5 Millionen Barrel pro Tag gesteigert und verkauft sie zu 110 Dollar (Tendenz steigend), hauptsächlich an China, mit einem Rabatt von maximal 4 Dollar.

Und dabei sind die Verkäufe von Petrochemikalien noch nicht einmal mitgerechnet: Diese steigen stetig an und gehen an eine Vielzahl zusätzlicher Kunden. Um das Ganze abzurunden, erfolgen alle Zahlungen über alternative Mechanismen. Was uns zu einer verblüffenden Tatsache bringt: Praktisch gesehen handelt es sich hierbei um eine faktische Aufhebung der Sanktionen.

Nun zum Heiligen Gral in diesem Krieg: die Straße von Hormus. Sie ist de facto offen, jedoch mit einer Mautstelle, die vom IRGC kontrolliert wird. Eine Mautstelle mit einer Besonderheit: Vetorecht über die Gästeliste. Als würde man einen exklusiven Privatclub betreten.

Um die IRGC-Freigabe zu erhalten, muss ein Tanker die Maut zahlen: 2 Millionen Dollar pro Schiff. So funktioniert es: Man kontaktiert einen mit der IRGC verbundenen Makler. Der Makler leitet die wesentlichen Informationen an die IRGC weiter: Schiffseigentümer, Nationalflagge, Ladungsverzeichnis, Zielort, Besatzungsliste und AIS-Transponderdaten.

Die IRGC führt Hintergrundüberprüfungen durch. Wenn Sie keine Verbindungen zu den USA haben, keine Fracht mit Bezug zu Israel transportieren und Ihre Flagge nicht zu den „Aggressorstaaten“ gehört, sind Sie dabei. Japan und Südkorea beispielsweise haben noch keine Freigabe erhalten.

Dann zahlen Sie die Maut. In bar – in welcher Währung auch immer Sie haben –, aber vorzugsweise in Yuan. Oder in Kryptowährung.

Es ist ein komplexer Mechanismus. Die IRGC nutzt mehrere Adressen, kettenübergreifende Brücken zu anderen Netzwerken, Over-the-Counter-Desks in Rechtsgebieten weit außerhalb der Reichweite der USA sowie die Integration mit allen möglichen Yuan-Abrechnungskanälen.

Nach Entrichtung der Gebühr erteilt die IRGC eine VHF-Funkfreigabe – einschließlich eines bestimmten Zeitfensters, das an einen schmalen, 5 Seemeilen breiten Korridor durch iranische Hoheitsgewässer zwischen Qeshm und der kleinen Insel Larak gebunden ist, wo die Marine der IRGC Ihr Schiff visuell identifizieren kann. Sie können losfahren. Ein Begleitschiff ist nicht erforderlich.

All dies gilt vorerst für Tanker aus China, Indien, Pakistan, der Türkei, Malaysia, dem Irak, Bangladesch und Russland. Einige müssen nicht die volle Gebühr entrichten. Andere erhalten Ausnahmegenehmigungen – auf zwischenstaatlicher Ebene (wie im Falle von Sri Lanka und Thailand, die beide als „befreundete Nationen“ bezeichnet werden). Und wieder andere zahlen gar nichts.

Willkommen also in einem Mitgliederclub, dessen Eintrittsgebühr größtenteils in Petroyuan gezahlt wird. Es bedurfte eines einzigen Schrittes seitens des Iran, um das zu erreichen, was endlose globale Gipfeltreffen nicht vermochten: die Einrichtung eines alternativen Zahlungssystems – unter Beschuss, unter extremem Druck getestet und obendrein am folgenreichsten Engpass der Welt angewendet.

Jede in Petroyuan gezahlte Maut umgeht den Petrodollar, SWIFT und US-Sanktionen – alles auf einen Schlag. Das iranische Parlament wird ein Gesetz verabschieden, das die Mautstelle als „Sicherheitsentschädigung“ institutionalisiert. Niemand hat das kommen sehen – und so schnell: die legalisierte Monetarisierung des Engpasses. Ohne einen Schuss abzufeuern. Darum geht es beim Handel im Rahmen der Entdollarisierung wirklich.

Das Problem ist das, was nicht durch die Straße von Hormus transportiert wird: Düngemittel. Über 49 % des für den Export bestimmten Harnstoffs stammt aus dem Persischen Golf. Für die Herstellung von Ammoniak wird Erdgas benötigt; Katar erklärte jedoch nach dem Angriff des Epstein-Syndikats auf South Pars und den iranischen Vergeltungsschlägen höhere Gewalt. Die IRGC konzentriert sich auf Öl, da Öl die Staatskasse finanziert und langfristig das Herzstück des post-dollarbasierten Energieabrechnungssystems bildet, das von der strategischen Partnerschaft zwischen Russland und China voll unterstützt wird.

Kein Wunder also, dass das Imperium des Chaos und der Plünderung völlig durchgedreht ist. Im Handumdrehen, innerhalb von drei Wochen, hat der Petroyuan die Herrschaft über den – de facto privatisierten – wichtigsten maritimen Verkehrskorridor der Welt übernommen. Das CENTCOM wird also mit aller Macht à la „Terminator“ vorgehen, um diese Mautstelle zu zerstören, und dabei alles versuchen – von der Bombardierung von IRGC-Einrichtungen entlang der Küste über die Einrichtung von Marineeskorten für verbündete Tanker bis hin zu einer Flut von Sanktionen gegen die Mautstellenvermittler.

Was das CENTCOM nicht bombardieren kann, ist der Präzedenzfall des in Kraft getretenen Petroyuan. Der gesamte Globale Süden schaut zu und rechnet nach. Der ganze wahnsinnige Krieg trägt tatsächlich dazu bei, dass eine neue Zahlungsinfrastruktur ans Licht kommt. Die finanzielle Dimension des Krieges ist sogar noch entscheidender als Durchbrüche bei den Raketen.

Was den GCC erwartet

Katar warnte Trump 2.0 immer wieder, dass ein Angriff auf die iranische Energieinfrastruktur auch die eigene Energieinfrastruktur in Doha zerstören würde. Genau das ist passiert. Katars Energieminister al-Kaabi gab bekannt, dass er den US-Energieminister Chris Wright sowie Führungskräfte bei ExxonMobil und ConocoPhillips Tag für Tag gewarnt habe.

Vergeblich. Katar verlor letztendlich 17 % seiner LNG-Kapazität: 20 Milliarden Dollar an entgangenen Einnahmen und bis zu fünf Jahre, um den Schaden zu beheben. Al-Kaabi: Der Ölpreis könnte auf 150 Dollar pro Barrel steigen, und dieser Krieg könnte „die Volkswirtschaften der Welt zu Fall bringen“.

Wir bewegen uns im Bereich des Absurden, wenn klar ist, dass ein Angriff auf das iranische South-Pars-Feld weniger als null strategischen Vorteil gebracht hat. Im Gegenteil: Der Gegenschlag traf den Energiesektor am Persischen Golf. Doch die Perversität regiert tatsächlich. Wer profitierte letztendlich? Amerikanische Gasunternehmen.

Der Iran setzt darauf – und das ist äußerst ambitioniert –, dass die Golfmonarchien irgendwann nachrechnen werden. Es ist, als würde Teheran ganz klar sagen: Wenn ihr lernt, mit uns Geschäfte zu machen, lassen wir euch weiterhin eure eigenen Geschäfte machen.

Die neuen Regeln reichen von der Umgehung des Petrodollars durch den Golf-Kooperationsrat bis hin zur Abschaffung von US-Rechenzentren. Und wenn der Golf-Kooperationsrat eine neue Sicherheitsvereinbarung anstrebt, sollte er sich besser an China wenden. Gleichzeitig muss der Golf-Kooperationsrat lernen, mit diesem Ölschock umzugehen, der die Risikoprämie für seine Energieversorgung dauerhaft neu bewertet. Der Begriff „struktureller Neustart“ reicht nicht einmal ansatzweise aus, um dies zu beschreiben.

Derzeit steht nur eines fest: Der Golf-Kooperationsrat (GCC) wird maßgeblich zum Zusammenbruch des internationalen Finanzsystems beitragen, da er sich darauf vorbereitet, mindestens 5 Billionen Dollar aus dem US-Markt abzuziehen, um sein eigenes Überleben zu sichern.

Der lange und kurvenreiche Weg von Petro-Gold

Zusammenfassend lässt sich sagen: Nach dem Angriff auf das South-Pars-Gasfeld – das größte der Welt – und die „Mautstelle“ in der Straße von Hormus sind es die Yuan-Gold-Abrechnungen auf breiter Front, die der strategischen Partnerschaft zwischen Russland und China einen Vorsprung verschaffen, der noch vor wenigen Wochen undenkbar gewesen wäre.

Die strategische Partnerschaft zementiert nichts Geringeres als einen neuen, aufstrebenden globalen Abrechnungsmechanismus, bei dem Petroyuan-Geschäfte direkt in physisches Gold fließen.

Während Russland riesige Mengen an Öl und Gas verkauft, die vom Krieg gegen seinen Verbündeten Iran unberührt bleiben, kauft China als führender Raffineriebetreiber russische Energie und versucht gleichzeitig, seine südostasiatischen Partner außerhalb des US-Dollars zu unterstützen.

Russland wandelt Yuan-Zahlungen an der Shanghai Stock Exchange in physisches Gold um. Der Iran sammelt Yuan-Zahlungen in Hormuz an – und fördert damit Yuan-Ölkontrakte, die in Gold umwandelbar sind. Und China baut Goldtresore und -korridore im Ausland auf. Das neue Primakov-Dreieck, RIC (Russland-Iran-China), hat die Kontrolle über reale physische Energie und Gold.

Das ist also die wichtigste Erkenntnis aus dem Krieg des Epstein-Syndikats gegen den Iran. Russland und China erreichen den Heiligen Gral: Energiedominanz und eine goldgedeckte Yuan-Abrechnung, die den Petrodollar bis in alle Ewigkeit umgeht.

Praktisch gesehen weist die seit den 1990er Jahren von der „unverzichtbaren Nation“ geschaffene Architektur mittlerweile für alle sichtbare strukturelle Risse auf, während die globalen Märkte jede nur denkbare Modellvariante in Echtzeit aktualisieren.

Es ist, als hätten die Perser Sun Tzu, Clausewitz und Kutusow (den Bezwinger Napoleons) zu einer völlig neuen Mischform neu interpretiert. Und als Bonus haben sie in nur drei Wochen erreicht, was jahrelange Gipfeltreffen nicht vermochten.

Der Petrodollar hat ausgedient. Alternative Zahlungssysteme sind bereits in Betrieb. Und der Globale Süden beobachtet in Echtzeit, wie das Imperium der endlosen Bombardements durch einen dezentralisierten Zermürbungskrieg zum Stillstand gebracht werden kann, der von einer souveränen Nation mit einem Fünfzigstel des imperialen Verteidigungsbudgets inszeniert wird.

Multipolarität wird nicht von Anzugträgern entstehen, die in Chefzimmern Papiere lesen. Multipolarität wird auf dem Schlachtfeld entstehen, unter Beschuss, gegen alle Widrigkeiten.