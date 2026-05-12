Menschenrechte der Bevölkerung werden bei den Krankenhaus-Schließungen einfach ignoriert

Noch zu wenige sind für das Problem aufgewacht. Über die Schließung eines Krankenhauses entscheiden heute nur die Gremien des Trägers, der Kommune, evtl. noch Ministerien, und als Gründe sind wirtschaftliche Gesichtspunkte maßgebend. Außeracht bleibt die betroffene Bevölkerung, sie wird nicht gefragt. Dabei hat jeder Mensch ein Grundrecht auf angemessene Gesundheitsversorgung, und er muss dieses Recht geltend machen und einfordern können. Daher ist seine demokratische Mitbestimmung über die Schließung des nahen Krankenhauses zwingend erforderlich. Dr. Heinritz-Bechtel befasst sich in einem weiteren Vortrag gründlich mit diesem zentralen Thema. Nachfolgend mein Transkript mit eigenen Zwischen-Überschriften. (hl)

Liebe Kulturfreunde,

nach den Fakten und der Ökonomisierung des Geisteslebens betreten wir heute den Bereich, den Dr. Rudolf Steiner als Rechtsleben bezeichnet hat.

Das Rechtsleben

Das Rechtsleben ist der Bereich, in dem wir als gleichwertige Menschen zusammenleben. Es ist der Bereich der Gerechtigkeit, der Mitsprache, der demokratischen Entscheidung. Das Grundprinzip des Rechtslebens ist die