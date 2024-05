Menschenrechtsforscher kommen zu dem Schluss, dass Israel Völkermord begeht

Kyle Anzalone

Eine Gruppe von Forschern an führenden Universitäten ist zu dem Schluss gekommen, dass Israel einen Völkermord an den Palästinensern im Gazastreifen begeht. Seit dem 7. Oktober haben die israelischen Streitkräfte einen Großteil der Häuser im Gazastreifen zerstört, wobei fünf Prozent der Bevölkerung getötet oder verletzt wurden.

Die von einer Gruppe von Forschern der Boston University, der Cornell Law School, der University of Pretoria und der Yale Law School geleitete Studie des University Network for Human Rights veröffentlichte am Mittwoch einen Bericht, in dem festgestellt wird, dass Israels Vorgehen in Gaza gegen die Völkermordkonvention verstößt.

“Nach Prüfung der von unabhängigen Menschenrechtsbeobachtern, Journalisten und UN-Organisationen ermittelten Fakten kommen wir zu dem Schluss, dass Israels Handlungen im und in Bezug auf den Gazastreifen seit dem 7. Oktober 2023 gegen die Völkermordkonvention verstoßen”, heißt es darin. “Insbesondere hat Israel völkermörderische Handlungen begangen, indem es die Palästinenser im Gazastreifen, eine geschützte Gruppe, die einen wesentlichen Teil des palästinensischen Volkes darstellt, tötete, ihnen schweren Schaden zufügte und ihnen Lebensbedingungen auferlegte, die auf ihre physische Zerstörung abzielten.

Weiter heißt es: “Israel hat mindestens 34.568 Palästinenser getötet und 77.765 weitere Palästinenser in Gaza verletzt. Diese Zahlen machen insgesamt mehr als 5 Prozent der Bevölkerung des Gazastreifens aus, wobei mehr als 2 Prozent der Kinder des Gazastreifens getötet oder verletzt wurden.”

Der Bericht hebt die Äußerungen israelischer Offizieller hervor, die die israelischen Streitkräfte zu diesem Völkermord getrieben haben. Premierminister Benjamin Netanjahu verkündete: “Ihr müsst euch daran erinnern, was Amalek euch angetan hat, sagt unsere Heilige Bibel. Und wir erinnern uns.” Die Bibelstelle, auf die er sich bezog, lautet: “Nun geht, greift Amalek an und verbannt alles, was ihm gehört. Verschont niemanden, sondern tötet Männer und Frauen, Säuglinge und Kleinkinder, Rinder und Schafe, Kamele und Esel.”

Auch Israels Verteidigungsminister Yoav Gallant bezeichnete die Palästinenser als menschliche Tiere und forderte eine vollständige Belagerung des Gazastreifens. “Ich habe eine vollständige Belagerung des Gazastreifens angeordnet. Es wird keinen Strom geben, keine Lebensmittel, keinen Treibstoff, alles ist geschlossen. . . . Wir kämpfen gegen menschliche Tiere, und wir handeln entsprechend”, sagte er im Oktober.

Susan M. Akram, Direktorin der International Human Rights Clinic der Universität Boston, die an dem Bericht mitgewirkt hat, sagte: “In dem Bericht werden so viele Äußerungen der israelischen Führung aufgeführt, die den Plan zur Dezimierung der palästinensischen Bevölkerung belegen.”

Das Weiße Haus bestreitet weiterhin, dass Israel einen Völkermord begeht. Am Montag erläuterte der nationale Sicherheitsberater Jake Sullivan die Position der Regierung Biden: “Wir glauben, dass Israel mehr tun kann und muss, um den Schutz und das Wohlergehen unschuldiger Zivilisten zu gewährleisten. Wir glauben nicht, dass das, was in Gaza geschieht, ein Völkermord ist.”

Washington ist der wichtigste Unterstützer Tel Avivs. Das Weiße Haus übt sein Vetorecht im UN-Sicherheitsrat aus, um Palästina die Mitgliedschaft bei der UNO zu verweigern und israelkritische Resolutionen zu blockieren. Darüber hinaus beliefern die USA Israel mit 70 % seiner Waffenimporte, darunter Waffen im Wert von Milliarden von Dollar, die von den amerikanischen Steuerzahlern bezahlt werden.

Präsident Biden hat sich geweigert, seine Politik der militärischen Unterstützung für Israel zu ändern. Das Weiße Haus hat eine Lieferung von 2.000-Pfund-Bomben auf Eis gelegt, während es ein Waffenpaket im Wert von 1 Milliarde Dollar für Tel Aviv genehmigt hat.