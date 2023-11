Menschheitsretter und Monopolist

Bill Gates: Gefährlich, ein Monopolist – und bei der nächsten Pandemie sollte man ihn nicht mehr fragen. Das sagen plötzlich nicht nur Schwurbler.

Erinnern Sie sich noch an den 12. April 2020? Sollten Sie aber. Damals war Bill Gates bei den tagesthemen zu Gast. Über neun Minuten kroch Ingo Zamperoni dem Unternehmer ganz tief in die Software, um danach mit ihm über etwas zu sprechen, dass es damals, so kurz nach dem Startschuss der Pandemie, noch gar nicht offiziell gab: Impfstoffe nämlich.

Der Gründer von Microsoft hatte sich schon Jahre zuvor in die WHO eingekauft. Sein Unternehmen ist eine politische Macht – und das kapitalistische System der Vereinigten Staaten macht den ungezügelten Milliardären ja auch weis, dass sie Masters oft he Universe sind, globale Statesmen, denen nicht nur ihr Land, sondern die ganze Welt zu Füßen liegt. Der amerikanische Kapitalismus fördert mehr als alle anderen kapitalistischen Systeme dieser Erde eine Qualität ganz besonders: Die Megalomanie.