Dystopische Technologie.

Das Mercedes Benz Stadium in Atlanta hat einen einzigartigen neuen Spieler eingeführt, der zwar nicht auf dem Spielfeld, aber am Spielfeldrand zu sehen ist: DroneDog, ein Roboter-Sicherheitshund, der mit modernster Gesichtserkennungstechnologie ausgestattet ist.

Die Kreation, die aus der Zusammenarbeit von Boston Dynamics und Asylon Robotics hervorgegangen ist, ist ein Novum in der Welt des Sports.

Ähnlich wie ein treuer Wachhund soll der DroneDog, ein vierbeiniger Roboter, autonom ein weitläufiges, 11 Hektar großes Areal des Stadions bewachen. Benzie bellt sozusagen in Form eines hochauflösenden 1080p-Echtzeit-Videomaterials, das sowohl Farb- als auch Nachtsicht-Eigenschaften aufweist und somit rund um die Uhr ein wachsames Auge auf die gesamte Sportstätte werfen kann. Und das alles, während er seine Aufgabe in bequemen 30-Minuten-Schichten erfüllt.

Die technologischen Fähigkeiten dieses DroneDogs beschränken sich nicht auf die Gesichtserkennung. Der von Boston Dynamics und Asylon entwickelte Roboter ist in der Lage, Nummernschilder zu lesen und zu identifizieren sowie Gefahren wie Sprengstoff und Drogen in der Umgebung aufzuspüren.

Der Einsatz der Gesichtserkennungstechnologie in so großem Maßstab verschärft sicherlich die Debatte über den Schutz der Privatsphäre und den Einsatz von Überwachungstechnologien.

Ein weiteres US-Unternehmen, Knightscope, tritt im Westen in den Markt für Sicherheitsroboter ein, allerdings in einem anderen Bereich – nämlich in Casinos.

Da in Amerika zunehmend Gesichtserkennungs- und Überwachungstechnologien eingesetzt werden, kann man nur spekulieren, welche Auswirkungen diese Fortschritte auf die Privatsphäre und die persönlichen Freiheiten haben könnten. Die einen sehen im Aufkommen von Robotern wie Benzie und K1 einen Fortschritt, die anderen sehen darin vielleicht einen zunehmenden Überwachungsstaat. Die Zeit wird zeigen, welche Perspektive – demokratische Freiheit oder sicherheitsorientierte Kontrolle – im öffentlichen Diskurs mehr Gewicht erhält.