Bill Gates: »Aber Sie haben keine Wahl«!

armstrongeconomics.com: Die Menschen tun so, als hätten sie eine Wahl, aber sie haben keine“, sagte Bill Gates vor drei Jahren über den mRNA-Impfstoff. Gates, der über keine medizinische Ausbildung verfügt, hat sein hehres Ziel, die Bevölkerung durch medizinische Tyrannei zu verändern, nicht aufgegeben. Auf der Website der Bill and Melinda Gates Foundation wird die Immunisierungsagenda 2030, ein Schlüsselelement der globalen Agenda, diskutiert.

In der Immunisierungsagenda 2030 (IA2030) wird die Notwendigkeit weiterer COVID-19-Impfungen erörtert, obwohl zahlreiche Regierungen bestätigt haben, das Virus sei kein Grund zur Sorge mehr. „Um sicherzustellen, dass die Menschen überall vor COVID-19 und anderen Krankheiten geschützt sind, werden in Zukunft starke Immunisierungssysteme benötigt“, heißt es auf der Website. „Wenn wir sicherstellen, dass alle Menschen die benötigten Impfstoffe erhalten, wird sich die Investition außerordentlich auszahlen und dazu beitragen, die Welt vor künftigen Pandemien zu schützen.“ Sie sagen, die Menschen hätten ein „Grundrecht“ auf Impfungen, aber kein Recht auf medizinische Unabhängigkeit.

Was können Impfungen aus Sicht der IA2030 leisten? Sie haben das Potenzial, Armut vollständig zu beseitigen und gleichzeitig zu einer starken Erwerbsbevölkerung beizutragen. Die Impfstoffproduktion wird auch zur „nationalen industriellen Infrastruktur“ in Volkswirtschaften mit niedrigem bis mittlerem Einkommen beitragen. Impfstoffe können sogar den Klimawandel bekämpfen! „Impfungen schützen die öffentliche Gesundheit in Städten und unterbrechen die Übertragung von Krankheiten, um nachhaltige Städte und Gemeinden zu gewährleisten“, heißt es auf Seite 14 des IA2030-Dokuments. Magische Medizin kann auch zur Gleichstellung der Geschlechter beitragen! „Die Beseitigung geschlechtsspezifischer Barrieren beim Zugang zu Impfungen trägt zur Gleichstellung der Geschlechter bei, indem sie die volle Teilhabe von Frauen und ihre Chancengleichheit beim Zugang zu Gesundheitsdiensten fördert.“ Klima, Gender, Nachhaltigkeit, Gleichberechtigung – gibt es etwas, was diese Impfstoffe nicht können? Ich denke, der größte Nachteil des COVID-Impfstoffs ist, dass er die Übertragung oder Ansteckung nicht verhindert.

Gates betont, wie wichtig die weltweite Zusammenarbeit aller Regierungen ist. Es wird mehr Impfstoffe geben, denn dieses Programm soll die Entwicklung neuer Impfstoffe beschleunigen“, was bedeutet, dass mehr experimentelle Impfstoffe ohne ausreichende Tests auf den Markt kommen werden. Es wird auch globale Interessengruppen geben, die hinter diesen Impfstoffen stehen und sicherstellen, dass ihre Investitionen durch das Vorantreiben der umfassenderen Agenda 2030 geschützt sind. „Du tust so, als hättest du eine Wahl!“ Ja, die habe ich, und ich werde mein Leben nicht für Gates und seine globalistischen Interessengruppen riskieren, die wollen, dass wir die medizinische Autonomie zugunsten des Profits aufgeben.