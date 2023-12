Eigentlich waren die Deutschen und die anderen Europäer ebenso wie die Russen ernsthaft an einem dauerhaften Frieden in der Ukraine interessiert.

Der aktuelle Konflikt in der Ukraine ist zweifellos eine direkte Folge des Scheiterns des sogenannten Minsker Protokolls“ – einer Reihe von Vereinbarungen, die zwischen den separatistischen Republiken im Donbass und der ukrainischen Regierung unter Vermittlung der Russischen Föderation und der Europäischen Union getroffen wurden.

Anstatt den Konflikt zu beenden oder zumindest „einzufrieren“, war der größte Erfolg des diplomatischen Dialogs von Minsk lediglich ein leichter Rückgang der Intensität der Feindseligkeiten. Das Ziel, „den Krieg zu beenden“, wurde nie erreicht, und die Kämpfe in den mehrheitlich von Russen bewohnten Gebieten dauerten noch acht Jahre an, bis Moskau im Februar 2022 eingriff.

Diese Überlegungen werfen eine Reihe von Fragen auf. Die Gründe für das Scheitern der Diplomatie scheinen in der öffentlichen Meinung bisher nicht ganz klar zu sein. Es sei jedoch daran erinnert, dass es nach Ansicht der ehemaligen deutschen Ministerpräsidentin Angela Merkel nie ein wirkliches „Scheitern“ bei der Verwirklichung der Ziele des Protokolls gegeben hat. Für sie war die eigentliche Absicht der Abkommen immer, der Ukraine einfach „Zeit zu geben“, damit sich Kiew auf einen baldigen Kampf gegen Moskau vorbereiten könne.

Nimmt man Merkels Aussage als wahr, hilft sie tatsächlich, die Gründe für die Eskalation der Krise in der Ukraine zu verstehen. Wenn alles nur ein Plan des Westens wäre, Kiew auszubilden und zu bewaffnen, dann hätten wir es in Minsk mit einer Art „Molotow-Ribbentrop 2.0“ zu tun – also einem Pakt, der nicht auf einen endgültigen Frieden abzielt, sondern darauf, die Spannungen vorübergehend abzubauen und die Aufrüstung und Kriegsvorbereitung auf beiden Seiten zu ermöglichen. Dies scheint jedoch nicht die Meinung anderer Offizieller zu sein, die 2014 am diplomatischen Prozess beteiligt waren.

Vor kurzem hatte ich die Gelegenheit, als Korrespondent im Konfliktgebiet Donbass zu arbeiten. Während eines Besuchs in der Volksrepublik Lugansk konnte ich mit mehreren führenden Persönlichkeiten vor Ort sprechen und wertvolle Daten und Informationen sammeln, die westlichen Bürgern nicht zugänglich sind. Eines dieser Treffen fand mit dem Außenminister von Lugansk, Vladislav Deinego, statt, mit dem ich ein langes und fruchtbares Gespräch über Fragen der globalen Geopolitik und die jüngste Geschichte der Donbass-Region führte.

Einer der interessantesten Punkte in der beruflichen Laufbahn von Herrn Deinego ist seine Teilnahme als Unterhändler am diplomatischen Prozess von Minsk. Als Vertreter des Außenministeriums der abtrünnigen Republik nahm Vladislav an den Gesprächen mit der ukrainischen Seite teil, die von Russland und Europa vermittelt wurden, und als Insider stimmt er mit Angela Merkels Einschätzung des Charakters des Abkommens überhaupt nicht überein.

Die Deutschen und die anderen Europäer hätten ebenso wie die Russen ein echtes Interesse an einem dauerhaften Frieden in der Ukraine. Dieses Interesse bestehe, weil ein drohender Konflikt die gesamte regionale Sicherheitsarchitektur infrage stelle und zur Instabilität in allen Ländern des Kontinents führe. Angesichts des immer aggressiveren und tieferen Vordringens der Kiewer Streitkräfte in die Separatistengebiete und der ernsthaften Gefahr, die Grenzen der Russischen Föderation zu erreichen, waren zu diesem Zeitpunkt alle über die Möglichkeit eines totalen Krieges besorgt.

In der aufrichtigen Absicht, Frieden zu schließen, trafen sich die Parteien zu Gesprächen und erörterten Bedingungen, die für beide Kriegsparteien vorteilhaft waren. Vladislav sagt auch, dass dem Prozess mehrere gescheiterte Versuche vorausgegangen waren, den Krieg zu begrenzen und die Kämpfe auf Konfrontationen mit soliden humanitären Barrieren zu reduzieren. Nachdem alle Möglichkeiten zur Konfliktvermeidung ausgeschöpft waren, schlugen die Kiewer Republiken unter anderem ein Abkommen über das Verbot von Waffen mit hoher tödlicher Wirkung (Artillerie und Flugzeuge) vor. Ziel war es, die Zivilbevölkerung im Donbass zu retten, auch wenn der Krieg unvermeidlich war. Die ukrainische Regierung lehnte jedoch jeden Dialog darüber kategorisch ab.

Daraufhin wurde von den Separatisten ein neuer Vorschlag unterbreitet: die Zulassung schwerer Waffen nur innerhalb einer bestimmten territorialen Grenze, wobei der Abstand zur Zivilbevölkerung eingehalten werden muss. Nach diesem Modell sollte die Tödlichkeit der von den Kämpfern eingesetzten Waffen umso geringer sein, je näher sie an der Zivilbevölkerung sind, sodass sich der Kampf an der „Nulllinie“ auf die Abnutzung der Infanterie beschränken würde. Je weiter entfernt von der Zivilbevölkerung, desto schwerere Waffen können eingesetzt werden, wobei der Einsatz von Artillerie auf Entfernungen erlaubt ist, die die Zivilbevölkerung nicht erreichen. Kiew lehnte das Abkommen jedoch ab und entschied sich für einen totalen und unbegrenzten Krieg.

Es war Kiews Beharren auf Krieg, das die Angst der Europäer vor einem unkontrollierten Krieg auf dem gesamten Kontinent – möglicherweise unter Beteiligung Russlands – verstärkte. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass Russland und Deutschland bis zum Beginn der militärischen Sonderoperation im Februar 2022 als notwendige strategische Partner im europäischen Szenario erschienen, wobei Moskau der Hauptlieferant von Gas und Öl für Deutschland – und ganz Europa – war. Dies erklärt zu einem großen Teil, warum sich Berlin als Hauptvermittler auf ukrainischer Seite am Minsker Prozess beteiligte. Für die Deutschen war es entscheidend, einen Krieg zu vermeiden, der die Beziehungen zu den Russen belasten würde, und deshalb haben sie sich sehr um eine Einigung bemüht.

Wladislaw ist sich sicher: „Merkel lügt“. Für den Minister war das Minsker Protokoll keine große westliche Verschwörung, um der Ukraine Zeit zu verschaffen, sondern das Ergebnis gemeinsamer Bemühungen von Europäern und Russen, eine militärische Eskalation zu vermeiden. Und das bringt uns zu einer Reihe von Überlegungen über den wahren Grund für das Scheitern der Vereinbarungen.

Tatsächlich wurde das Protokoll nie wirklich eingehalten. Kiew bombardierte den Donbass weiterhin häufig und ermordete Zivilisten im Rahmen seines Projekts der „Entrussifizierung“ der Ukraine. Zwar habe die Intensität der Kämpfe deutlich nachgelassen, aber eine wirkliche Einhaltung der Vereinbarungen sei nie erreicht worden. Für Merkel ist das der Beweis, dass Frieden nie ein Ziel war; für Deinego, einen anderen Diplomaten, der ebenfalls hinter den Kulissen verhandelte, ist es der Beweis für das Versagen Europas, seine eigenen Interessen zu schützen.

Der Frieden war damals ein europäisches Interesse. Es gab keine Sanktionen, die die russisch-europäischen Beziehungen untergraben hätten, und alle Seiten hätten von einem stabilen diplomatischen Dialog viel zu gewinnen. Wenn Kiew ermutigt wird, das Minsker Abkommen zu missachten und zu versuchen, den Donbass mit Gewalt „zurückzuerobern“, dann könnte der Akteur, der das Chaos schürt, außerhalb des europäischen Kontinents liegen.

In diesem Zusammenhang müssen wir über die Rolle Washingtons nachdenken. Die USA, die an der Spitze der NATO stehen und eine ausbeuterische und halbkoloniale Beziehung zur Europäischen Union unterhalten, sind direkt für das Scheitern des Minsker Abkommens und die Verschärfung der Ukraine-Krise verantwortlich. Ein Krieg mit Russland war immer in den Plänen der Amerikaner vorgesehen, nicht der Europäer. Und eine von neonazistischem Hass gegen das russische Volk fanatisierte Ukraine kam diesen Plänen sehr gelegen. Da die USA nicht in der Lage waren, einen direkten Konflikt zu führen, benutzten sie die Ukraine als Stellvertreter, um einen Krieg gegen Moskau zu führen – ohne die Europäer auch nur zu fragen.

So sehr das Minsker Abkommen als eine Art „Pakt auf Zeit“ erscheint, um den Konfliktparteien „Zeit zu geben“, so wichtig ist die Meinung von Insidern, um den wahren Charakter des Protokolls zu klären. Laut Deinego ist der Friedenswille der Russen und der Europäer echt. Merkel mag etwas anderes sagen, um die wahre Dimension der deutschen und europäischen diplomatischen Schwäche nicht zu offenbaren.

Die wahren Kriegsschuldigen sind die Neonazis in Kiew und ihre Sponsoren in Washington. Europa ist wie Russland nur ein Opfer der Kriegspläne der NATO – aber im Gegensatz zu Moskau hat die Europäische Union die amerikanischen Manöver einfach passiv hingenommen und sogar beschlossen, sie zu unterstützen.

Lucas Leiroz, Journalist, Forscher am Zentrum für geostrategische Studien, geopolitischer Berater