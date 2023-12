Top-PR-Firma mit Verbindungen zu den Demokraten wird von Pro-Israel-Gruppen angezapft, um die Darstellung des Gaza-Krieges zu kontrollieren

Von Kit Klarenberg

Am 6. Dezember wurde mit großem Tamtam bekannt gegeben, dass das 10/7-Projekt, eine neue „zentralisierte Kommunikationsoperation zur Förderung der fortgesetzten überparteilichen Unterstützung Israels durch die USA, zur Förderung einer genauen und vollständigen Berichterstattung über den Krieg zwischen Israel und Hamas“ und zur Erreichung eines „stärkeren“ Medien-„Fokus“ auf die Opfer der Al-Aqsa-Flutung vom 7. Oktober, von einem Quintett der größten israelischen Lobbygruppen auf amerikanischem Boden ins Leben gerufen werden würde.

Wer und was das 10/7-Projekt finanziert, ist überhaupt nicht klar. Das Werbematerial sprach vage von einem ungenannten „Kreis von Philanthropen“ und dem Interesse der Organisation, „mehr philanthropische Unterstützung“ für die Zukunft zu erhalten. Zukünftige formelle finanzielle Offenlegungen könnten eine spannende Lektüre sein, aber die Gründer bieten einige Anhaltspunkte.

Zu den fünf gehören das American Jewish Committee (AJC), die Jewish Federations of North America (JFNA), die Anti-Defamation League (ADL), das American Israel Public Affairs Committee (AIPAC) und die Conference of Presidents of Major American Jewish Organizations. Dies ist eine ziemliche Schurkengalerie von zionistischen Organisationen, von denen einige eine beklagenswerte Erfolgsbilanz haben, was die aktive Beschönigung, wenn nicht sogar die Erleichterung der israelischen Apartheid-Propaganda-Aktivitäten angeht, die seit dem 7. Oktober einen Turbolader erhalten haben.

Die erklärte Mission des 10/7-Projekts, der „Desinformation“ über den 7. Oktober und „Israels Reaktion“ auf die Ereignisse entgegenzuwirken, kann daher nur als höchst beunruhigend angesehen werden, insbesondere wenn man bedenkt, dass die Zielgruppe „wichtige Medien- und Regierungseinflussnehmer“ sind. In Wirklichkeit ist die Organisation natürlich nur die neueste Salve im langjährigen Informationskrieg des zionistischen Staates gegen die Palästinenser und die westliche Welt. Dieser Kampf ist in letzter Zeit immer verräterischer geworden, insbesondere durch Tel Avivs völkermörderische „Antwort“ auf die Operation Al-Aqsa-Flut.

Man könnte meinen, das Projekt 10/7 sei in seinen Zielen bereits gescheitert. Nach einer anfänglichen Welle des Interesses, hauptsächlich von israelischen Medien und zionistischen Nachrichtenplattformen, ist die Organisation scheinbar spurlos aus der Medienlandschaft verschwunden – oder zumindest ihr Name. Wie wir sehen werden, ist es jedoch offensichtlich, dass der öffentliche Fußabdruck des 10/7-Projekts wie ein Eisberg nur die sichtbare Spitze von etwas viel Größerem und wesentlich Zerstörerischem darstellt.

‚Der Würgegriff des Kongresses‘

Auch wenn das 10/7-Projekt nicht direkt täglich Schlagzeilen macht, so sind es doch seine Mutterorganisationen. Die ADL hat seit dem 7. Oktober einen stetigen Strom von Berichten veröffentlicht, die von den Medien weitgehend unhinterfragt aufgegriffen wurden und die eine Explosion „antisemitischer Vorfälle“ in der gesamten westlichen Welt im Gefolge der Operation Al-Aqsa-Flut bezeugen.

Read the fine print to discover 45% of these “2,031 antisemitic incidents” were actually “anti-Israel rallies” https://t.co/dYjxH1dReM pic.twitter.com/g4yyFkY7mu — Wyatt Reed (@wyattreed13) December 12, 2023

Schockierend, könnte man meinen. Doch wie eine Untersuchung von MintPress News Senior Staff Writer Alan MacLeod ergab, produziert die ADL solche schwindelerregenden Zahlen, indem sie Anti-Israel- und Pro-Palästina-Kundgebungen und entsprechende Gesänge bei beiden als einzelne „antisemitische Vorfälle“ kategorisiert. Trotz der Aufdeckung ihrer peinlichen Buchführung im Stil von Enron veröffentlicht die Liga weiterhin in regelmäßigen Abständen dieselben gefälschten „Untersuchungen“. Am 12. Dezember behauptete sie, dass der „Antisemitismus“ in den USA seit dem 7. Oktober um 337 % gestiegen sei, „ein Allzeitrekord“.

Es ist bei weitem nicht das erste Mal, dass die ADL-Definitionen von Antisemitismus nicht den Anforderungen genügen. So deckte Alex Rubinstein von The Grayzone im Dezember 2022 auf, dass die Liga das offen neonazistische paramilitärische Asow-Bataillon in der Ukraine nicht als die „rechtsextreme Gruppe, die es einmal war“ einstufte. Dies trotz der Tatsache, dass Asow’s Mission, „die weißen Rassen der Welt in einen letzten Kreuzzug … gegen die von Semiten geführten Untermenschen zu führen“, wie es der Gründer Andriy Biletsky formulierte, unverändert bleibt.

In der Zwischenzeit hat die berüchtigte AIPAC – von dem US-Politologen John Mearsheimer treffend als „De-facto-Agent einer ausländischen Regierung, [mit] einem Würgegriff im Kongress“ beschrieben – ihre deutlich verstärkte Mission deutlich gemacht, Washington DC von jedem gewählten Beamten zu befreien, der auch nur vage kriegsfeindliche, pro-palästinensische Ansichten vertritt, indem sie Gesetzgebern wie Rashida Tlaib und Ilhan Omar den Krieg erklärt hat.

Wenn die AIPAC gegen oder für bestimmte Politiker vorgeht, meint sie es ernst – und deprimierenderweise gewinnt die Organisation in der Regel. Jedes Jahr veröffentlicht die Organisation einen Bericht über ihre „politischen Errungenschaften“ des vergangenen Jahres. In der Ausgabe 2022 rühmt sie sich unter anderem damit, 3,3 Milliarden Dollar „für die Sicherheitshilfe für Israel ohne zusätzliche Bedingungen“ erhalten zu haben und 17,5 Millionen Dollar – so viel wie kein anderes amerikanisches PAC – an „pro-israelische Kandidaten“ gespendet zu haben, von denen 98% ihre Wahlen gewonnen und dabei 13 anti-israelische Herausforderer besiegt haben.

Interessenkonflikte

Die offizielle Website des Projekts 10/7 ist äußerst spartanisch. Besuchern wird ein „Kontakt“-Formular, ein Link zum Abonnieren des regelmäßigen Newsletters und ein Abschnitt „Was wir tun“ angeboten, in dem die angeblichen Aktivitäten aufgelistet sind. Dazu gehören die Information der Öffentlichkeit „mit glaubwürdigen Echtzeit-Informationen über die Ereignisse in Israel und Gaza“, die Hervorhebung „hervorragender Berichterstattung“, das Aufzeigen „parteiischer Berichterstattung“, das Anprangern „parteiischer Medien“ und das Anbieten „sachkundiger Sprecher für Presse- und Rundfunkanstalten“.

Nirgendwo wird erwähnt, dass das Projekt 10/7 von einem Trio berüchtigter PR- und Politikberatungsfirmen vertreten wird – CKR Solutions, OnMessage Public Strategies und SKDK. Gemeinsam bewegen sie sich im Verborgenen, um die Interessen und Botschaften der Organisation in der Öffentlichkeit und auf dem Capitol Hill zu fördern. Der Beitrag von SKDK wird unweigerlich der heimtückischste und wirkungsvollste sein.

Seit seiner Gründung im Jahr 2004 ist das Unternehmen von einem schädlichen Skandal in den nächsten gestolpert und hat sich dennoch immer wieder große, hochkarätige Kunden gesichert. Der Grund dafür liegt auf der Hand. SKDK wurde von hochrangigen, gut vernetzten Demokraten gegründet und beschäftigt eine Reihe von Mitarbeitern. Unter ihnen ist Anita Dunn, Barack Obamas Kommunikationsdirektorin im Weißen. House Communications Director, die als „Vordenkerin“ von Joe Bidens Wahlsieg 2020 gilt und weithin als wichtiges Mitglied des „inneren Kreises“ des Präsidenten angesehen wird.

Joe Biden spricht mit Anita Dunn von SKDK vor seiner Rede zur Lage der Nation im Februar 2023. Adam Schultz | Weißes Haus

Seit Obamas Wahlsieg 2008 wird SKDK glaubhaft vorgeworfen, Kunden privilegierten Zugang zum Weißen Haus zu verschaffen, obwohl sie sich nicht als Lobbying-Firma registrieren ließen. Das bedeutet, dass große Unternehmen einen direkten Weg haben, das Oval Office zu ermutigen – und zu bestechen -, um Steuererleichterungen anzubieten, Vorschriften zu schreddern, Gesetze zu kippen, Gewerkschaften zu zerschlagen und generell dem öffentlichen Interesse der USA zu schaden, und zwar völlig ungestraft und unter absoluter Geheimhaltung.

Das umfangreiche Rolodex von SKDK hilft auch Politikern, sich aus ernsthaften Schwierigkeiten herauszuwinden. In den Jahren 2018 und 2019 zahlte der Sprecher des Repräsentantenhauses von Illinois, Michael Madigan, dem Unternehmen 200.000 Dollar für Unterstützung bei der „Krisenkommunikation“, nachdem eine seiner Wahlkampfmitarbeiterinnen ihn verklagt hatte, weil er sie beruflich geschädigt hatte, als sie sich über sexuelle Belästigung durch einen seiner Top-Assistenten beschwerte. Im August 2021 wurde aufgedeckt, dass ein hochrangiger SKDK-Mitarbeiter persönlich interveniert hatte, um die negative Medienberichterstattung über die Vorwürfe der sexuellen Belästigung gegen den New Yorker Gouverneur Andrew Cuomo zu unterdrücken.

Noch perverser ist die Tatsache, dass SKDK Madigan bei der Bewältigung seiner öffentlichen Kontroverse beriet und gleichzeitig seine ehemalige Wahlkampfhelferin dabei unterstützte, einen Prozess gegen den Berater zu führen, der sie sexuell belästigt hatte. Einen perfekteren Beweis für die inzestuöse Natur des DC-Blob und den völligen Mangel an ethischen und professionellen Skrupeln bei SKDK kann man kaum finden. Und beides sind hart umkämpfte Kategorien.

Die Website von SKDK rühmt ihre Arbeit an einigen der wichtigsten Lieblingsprojekte der Demokraten

SKDK spielte eine entscheidende Rolle bei Bidens Präsidentschaftskandidatur 2020, indem es sein Schicksal nach miserablen Leistungen in verschiedenen Vorwahlen entscheidend umkehrte. Während die Mainstream-Medien in erster Linie die wunderbare Arbeit des Unternehmens und von Dunn – seinem De-facto-Wahlkampfleiter – lobten, gab es auch heftige Kontroversen über seine Wahlkampfaktivitäten. So schickte SKDK täglich „Misinformation Briefings“ an große Tech- und Social-Media-Firmen, darunter Google, Meta und Twitter, mit der Aufforderung, bestimmte Inhalte zu unterdrücken oder zu entfernen.

In den meisten Fällen kamen die Empfänger der Aufforderung nach, was bedeutet, dass SKDK während der umstrittenen Präsidentschaftswahlen 2020 außerordentlich großen Einfluss darauf hatte, was die Wähler wussten und was nicht und was sie sehen konnten und was nicht. Was sicherlich zumindest teilweise für Bidens Sieg verantwortlich ist. Um die Sache noch schlimmer zu machen, erntete das Unternehmen gleichzeitig 35 Millionen Dollar von der kalifornischen Regierung, indem es die vermeintlich überparteiliche Kampagne „Get-out-the-vote“ des Staates leitete. Der Auftrag, der ursprünglich von den lokalen Steuerzahlern finanziert werden sollte, wurde auf mysteriöse Weise ohne Ausschreibung an SKDK vergeben.

‚Bedingungen diktieren‘

Es ist klar, dass das Projekt 10/7 eine sehr öffentliche Angelegenheit sein sollte. In einem frühen Werbeinterview rühmte sich der geschäftsführende Direktor Josh Isay – bis August 2022 vielleicht wenig überraschend der langjährige Geschäftsführer von SKDK – der „weit verbreiteten Begeisterung“, mit der die „Bemühungen der Organisation, die Tatsachen richtig zu stellen und die von Hamas-Terroristen und ihren israelfeindlichen Verbündeten verbreiteten Fehlinformationen zu bekämpfen“, bisher aufgenommen worden seien:

„Wir freuen uns darauf, die wichtige Arbeit fortzusetzen, politische Entscheidungsträger und die amerikanische Öffentlichkeit mit verlässlichen Informationen über Israel und die Hamas zu versorgen und die Geschichten der unschuldigen Opfer des Massakers vom 7. Oktober zu beleuchten.“

Dennoch gibt es bis heute keine offensichtlichen Anzeichen dafür, dass diese Ambitionen Früchte tragen. Eine teilweise Erklärung für dieses Scheitern könnte in dem Wunsch des 10/7-Projekts liegen, die „unschuldigen Opfer“ der Operation Al-Aqsa-Flut in Geschichten von menschlichem Interesse und Gräuelpropaganda zu verwandeln und gleichzeitig das gleichnamige Datum der Organisation im Bewusstsein der amerikanischen Öffentlichkeit in die Nähe des 11. Septembers zu rücken.

In den Wochen seit der Gründung des 10/7-Projekts wurde immer deutlicher, dass das zionistische Narrativ über die Ereignisse, die eintraten, als die Hamas die Mauern des gepanzerten Konzentrationslagers in Gaza durchbrach – und die von den westlichen Medien wochenlang unhinterfragt wieder und wieder nachgekaut wurden -, völlig und grotesk gefälscht ist.

So wurde beispielsweise am 15. Dezember auf der Grundlage von Sozialversicherungsdaten berichtet, dass die Behauptung Tel Avivs, 1.200 Zivilisten seien bei dem ersten Angriff ums Leben gekommen, stark übertrieben war. In Wirklichkeit verloren nur 695 ihr Leben. Die frühere Zahl war selbst eine Korrektur gegenüber einer ursprünglichen „Schätzung“ von 1.400 zivilen Opfern.

Jeder Tod eines Zivilisten in einem Kriegsgebiet ist ein äußerst schweres Verbrechen. Sicherlich ist dies der Grund dafür, dass Tel Aviv am 12. Dezember verzweifelt argumentierte, es wäre „moralisch nicht vertretbar“, Vorfälle von „friendly fire“ in „Kibbuzim und südisraelischen Gemeinden“ während der Operation Al Aqsa Flood zu untersuchen – Zivilisten, die von israelischen Besatzungstruppen getötet wurden. Nichtsdestotrotz sind die Zahlen, um die es geht, erklärtermaßen „immens“.

Unter den „Geschichten der unschuldigen Opfer des Massakers vom 7. Oktober“, die vom 10/7-Projekt für die öffentliche „Erhebung“ ausgewählt wurden, um den Völkermord im Gazastreifen zu beschönigen und zu rechtfertigen, werden viele Menschen gewesen sein, die durch wahllose, übermäßig gewalttätige Aktionen der IDF kaltblütig abgeschlachtet wurden. Dies ist nahezu unvermeidlich. Es ist jetzt von größter Wichtigkeit, diese Opfer in den Hintergrund zu drängen und gleichzeitig sicherzustellen, dass die gesamte Frage des zionistischen „friendly fire“ nicht untersucht wird.

Noch bedeutsamer ist jedoch, dass die Aufdeckung – und das gelegentliche Eingeständnis – der dreisten Lügen Tel Avivs zu einer grundlegenden Verschiebung des Mainstream-Narrativs und der Sympathien weg von Israel und hin zu den Palästinensern geführt hat. Zuschauer jeder Herkunft auf der ganzen Welt können sich mit eigenen Augen und Ohren von der monströsen Realität des Völkermords in Gaza überzeugen und von der zionistischen Misshandlung der Palästinenser noch vor der Gründung des Kolonialgebildes im Jahr 1948 erfahren.

Der israelische Betrug ist so unerbittlich und wird so schnell aufgedeckt, dass selbst die typisch unterwürfigen westlichen Nachrichtensender und ihre Experten die offiziellen Behauptungen mit großer Skepsis betrachten. Ebenso ist die zionistische Gewalt so unablässig und sadistisch, dass anschauliche Berichte über Bombenteppiche, die jede Generation von Palästinensern verstümmeln und abschlachten, inzwischen an der Tagesordnung sind.

In der Zwischenzeit haben Entwicklungen wie die Enthüllung, dass IDF-Soldaten drei hemdsärmelige Israelis getötet haben, die eine weiße Fahne schwenkten, Hebräisch sprachen und um Hilfe baten, weite Kreise gezogen, was wiederum frühere Beispiele identischer Gräueltaten an Palästinensern in „Friedenszeiten“ ins Rampenlicht rückte. Im Gegensatz dazu gab es bisher keine „von Hamas-Terroristen und ihren israelfeindlichen Verbündeten verbreiteten Fehlinformationen“, die es zu bekämpfen gäbe.

Eine verlorene Schlacht

Infolgedessen befinden sich das Projekt 10/7 und seine Gründer in der ungünstigen Lage, öffentlich das Unvertretbare verteidigen zu müssen – nämlich einen modernen Völkermord, der sich auf den Fernsehbildschirmen und in den Schlagzeilen der ganzen Welt abspielt. Unter solchen Umständen ist es am besten, offen und unverblümt hinter den Kulissen für die Sache einzutreten. Doch gerade in diesem Kontext ist das Projekt 10/7 vielleicht am gefährlichsten und wirkungsvollsten, weil es Zugang zum Oval Office hat.

Die unermüdlichen Solidaritätsbemühungen europäischer Aktivisten, Demonstranten, Bürgerjournalisten und Organisationen der Zivilgesellschaft haben zu bedeutenden Ergebnissen geführt. Während Paris im November noch über ein Gesetz zur Kriminalisierung von Antizionismus nachdachte, steht es jetzt an der Spitze des weltweiten Drucks für einen Waffenstillstand. Mehrere Regierungen und Oppositionsführer haben ebenfalls ihre Haltung geändert. Hochrangige britische Beamte warnen Netanjahu offen, er müsse seinen unstillbaren Blutrausch drastisch zügeln, wenn er weiterhin internationale Unterstützung erhalten wolle.

Der israelische Verteidigungsminister Yoav Gallant, rechts, schüttelt nach einem Treffen in Tel Aviv am 18. Dezember 2023 die Hände des amerikanischen Verteidigungsministers Lloyd Austin. Maya Alleruzzo | AP

Während in den USA die Arbeit der pro-palästinensischen Stimmen und Gruppen an der Basis unbestreitbar ist, bleibt das Engagement der Regierung Biden, den Völkermord im Gazastreifen zu erleichtern, zu fördern und zu verschlimmern, wie auch immer es möglich ist, ungebrochen. Der Präsident hat zwar gefordert, Netanjahus Gemetzel bis zum neuen Jahr zu beenden, aber es gibt keine Anzeichen dafür, dass die materielle, finanzielle und diplomatische Unterstützung, von der die neue Nakba abhängt, zurückgefahren wird. Am 18. Dezember leistete Verteidigungsminister Lloyd Austin während eines offiziellen Besuchs in Tel Aviv einen blutigen Schwur:

„Dies ist eine Operation Israels, und ich bin nicht hier, um Zeitpläne oder Bedingungen zu diktieren. Unsere Unterstützung [für] Israels Recht, sich selbst zu verteidigen, ist unumstößlich, wie ich schon mehrfach gesagt habe, und das wird sich nicht ändern.“

Eine Möglichkeit, größeren Druck auf die Biden-Administration auszuüben, könnte darin bestehen, dass die Bürger von ihren gewählten Vertretern in Washington verlangen, dass sie offenlegen, welche Geschäfte sie mit dem Projekt 10/7 oder seinen Vertretern seit seiner Gründung getätigt haben.

Um festzustellen, ob und wie die Politik des Weißen Hauses und die öffentlichen Verlautbarungen direkt von den Wünschen und dem Willen einer schattenhaften und nicht rechenschaftspflichtigen Lobby-Koalition mit unbestimmten, aber zweifellos intimen politischen und finanziellen Verbindungen zu den Verursachern eines Holocausts des 21. Jahrhunderts beeinflusst, wenn nicht gar diktiert werden. Jahrhunderts. Vielleicht wäre der Präsident dann ausreichend beschämt, um seinen außer Kontrolle geratenen, völkermordenden Stellvertreter endlich in die Schranken zu weisen.