Andrew Korybko

Viele Länder des globalen Südens kämpften bereits mit Schuldenproblemen im Zusammenhang mit COVID, bevor die antirussischen Sanktionen des Westens ihre Ernährungsunsicherheit verschärften, sodass eine zusätzliche Energiepreiskrise sie in eine unkontrollierbare Polykrise hätte stürzen können, die auch den Westen destabilisiert hätte.

Ein Vertreter des indischen Öl- und Gasministeriums sagte vor einem ständigen Parlamentsausschuss, dass die russischen Ölimporte seines Landes dazu beigetragen hätten, den globalen Energiemarkt zu stabilisieren und den Ausbruch von Chaos zu verhindern, so ein aktueller Bericht der Zeitung The Indian Express. Im Folgenden werden Auszüge aus dem Bericht zitiert und analysiert, damit der Leser den jüngsten Beitrag Indiens für die Welt richtig einschätzen kann:

„Hätten sie (die indischen Raffinerien) kein russisches Öl nach Indien importiert, was eine große Menge von 1,95 Millionen Barrel pro Tag sein kann, hätte dieser Mangel zu einem Chaos auf dem Rohölmarkt geführt und die Preise wären um etwa 30 bis 40 Dollar in die Höhe geschossen.

Der Rohölmarkt ist so beschaffen, dass auf einem Markt von 100 Millionen Barrel pro Tag die Preise um 10 bis 20 Prozent steigen und 125 bis 130 Dollar erreichen, wenn die OPEC (Organisation Erdöl exportierender Länder) sagt, sie werde die Produktion um ein oder zwei Millionen Barrel pro Tag drosseln.

Wenn Indien nicht – ich nenne das Absorption – 1,95 Millionen Barrel pro Tag aufnimmt, würden die Preise auf 120 bis 130 Dollar steigen. Das würde Chaos auslösen. Diplomatisch gesehen sind wir ein souveränes Land und können sagen, dass wir das getan haben, was für unser Land und die Welt gut ist.

Hätte Indien dem Druck des Westens nicht standgehalten, hätte die gesamte internationale Gemeinschaft darunter gelitten.

Zur Erklärung: Viele Staaten des globalen Südens hatten bereits vor den antirussischen Sanktionen des Westens, die ihre Ernährungsunsicherheit verschärften, mit COVID-bezogenen Schuldenproblemen zu kämpfen, sodass eine zusätzliche Energiepreiskrise sie in eine unkontrollierbare Polykrise hätte stürzen können. Dies hätte nicht nur zu einer Spirale von Unruhen in diesem Teil der Welt führen können, sondern die sicherheitspolitischen und humanitären Folgen hätten auch den Westen destabilisiert.

Die von den dortigen Ressourcen und Märkten abhängigen Länder dieses Blocks des Neuen Kalten Krieges hätten sich zu einseitigen militärischen Interventionen veranlasst sehen können, während große Flüchtlingsströme in ihre Gesellschaften eingedrungen wären, mit allen Folgen einer Verschärfung der ohnehin bestehenden Spannungen. Dieses Worst-Case-Szenario wurde durch Indiens prinzipientreue Neutralität im Ukraine-Konflikt abgewendet, da sich die Weltmacht dem westlichen Druck widersetzte, russische Energie zu boykottieren.

Hätte Delhi vor den Forderungen des Westens kapituliert, wäre der Markt durch den abrupten Wegfall von so viel Energie ins Chaos gestürzt worden. Die verbleibenden Produzenten wären nicht in der Lage gewesen, den verlorenen Anteil Russlands zu ersetzen, was zu einem Wettlauf der vermögendsten Länder (China und die EU) um die verbleibenden Ressourcen geführt hätte. Währenddessen wäre der verschuldete und nun ernährungsunsichere Globale Süden nicht in der Lage gewesen, seinen minimalen Energiebedarf zu decken, was die Polykrise ausgelöst hätte.

Wie der nicht namentlich genannte indische Beamte dem Parlament mitteilte, „haben wir getan, was gut für das Land und gut für die Welt ist“, was die wachsende Konvergenz zwischen den nationalen Interessen Indiens und denen der internationalen Gemeinschaft verdeutlicht. Die südasiatische Großmacht praktiziert eine Art hyperrealistische grand strategy, bei der Indien nicht nur seine nationalen Interessen, wie sie von den politischen Entscheidungsträgern verstanden werden, in den Vordergrund stellt, sondern sich auch offen zu diesem Ansatz bekennt und dieselben Interessen im Detail darlegt.

Auf diese Weise beseitigt Indien alle Unklarheiten über seine Interessen und wird zum berechenbarsten Partner, den man haben kann. Diese Politik basiert auf dem Vertrauen, das Indien bei allen gewonnen hat, die keinen Grund haben, an der Aufrichtigkeit seiner Vertreter zu zweifeln, wenn sie über ihre nationalen Interessen sprechen. Manche mögen anderer Meinung sein und Indiens Politik sogar ablehnen, aber niemand kann glaubhaft behaupten, dass seine Vertreter lügen, wenn es darum geht, was sie wollen und warum.

Ich glaube, dass diese Politik nicht nur für Russland und alle anderen Länder der Welt wichtig ist, sondern dass es die einzige Politik ist, die es sich zu verfolgen lohnt, die Respekt und Ansehen sichert und die für die Zusammenarbeit Indiens mit anderen Ländern von Vorteil ist, die allen Mitgliedern der internationalen Gemeinschaft ähnlichen Respekt entgegenbringen.

Der Westen wird nie zu schätzen wissen, was Indien für die Welt getan hat, aber der globale Süden beginnt zu begreifen, dass die Polykrise, die viele seiner Beamten kurz nach der Verkündung der antirussischen Sanktionen befürchtet hatten, weitgehend dadurch abgewendet wurde, dass Indien seine Ölimporte aus diesem Land drastisch reduziert hat. Dies hat den Markt stabilisiert und ihnen geholfen, ihre Schulden- und Ernährungssicherheitsprobleme in den Griff zu bekommen, und hat diesen Teil der Welt davor bewahrt, in eine allgemeine Instabilität abzugleiten, die für alle von Nachteil wäre.