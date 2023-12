WHO-Whistleblower warnt: „Sie wollen eine immerwährende Pandemie schaffen“ – Johns Hopkins University hat einen Pandemieplan für SPARS 2025–2028 veröffentlicht

Dr. Astrid Stuckelberger, Wissenschaftlerin, internationale Gesundheitsexpertin, Autorin und Whistleblowerin der Weltgesundheitsorganisation, warnte, dass die Johns Hopkins University einen Pandemieplan für SPARS 2025-2028 veröffentlicht hat (das Dokument kann hier eingesehen werden), mit dem Ziel, eine „ewige Pandemie“ zu schaffen.

Im Jahr 2023 produzierte Dr. Stuckelberger zusammen mit Pascal Najadi, einem Schweizer Bankier persischer Abstammung, einen Dokumentarfilm mit dem Titel „Lasst uns der Schlange den Kopf abschlagen“, in dem sie dringend zu globalem Bewusstsein und Handeln aufrufen und die strafrechtliche Verfolgung derjenigen fordern, die hinter Big Pharma’s Covid „Impfstoff“-Operation stehen, die sie als „biologische Waffen“ bezeichnen.

„Die Johns Hopkins Universität hat einen Pandemieplan für SPARS 2025-2028 veröffentlicht. Sie werden nicht aufhören …. Sie schaffen eine ewige Pandemie“.

Diejenigen, die geimpft wurden, dachten, der Impfstoff würde sie ‚befreien‘. Das Gegenteil war der Fall… Man verlangte von ihnen einen Impfpass, der sie zwang, sich regelmäßig impfen zu lassen (um mit ihren Impfungen ‚auf dem Laufenden‘ zu sein) (…) Solange die Leute das glauben, wird jede Grippe zu einem Drama aufgebauscht, und den Leuten wird erzählt, dass sie sterben werden. Die Menschen haben so viel Angst vor dem Tod, dass sie bereit sind, ihr Leben für Leute zu riskieren, die sie anlügen. Sie glauben an Regierungen, die sie anlügen und mit der Angst spielen. Und diejenigen, die Angst haben und diese Einstellung nicht ändern, werden leider sterben. Deshalb rufe ich die Menschen auf, aufzuwachen und die Kontrolle über ihre eigene Gesundheit zu übernehmen und nicht den Regierungen [und Big Pharma] zu glauben, die sie anlügen, Angst schüren und Pandemien aufrechterhalten. Es ist der schlimmste Albtraum, den die Menschheit erleben kann – sein ganzes Leben in ständiger Angst zu leben“. – sagt Astrid Stuckelberger im Video.

