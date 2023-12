Nach alarmierenden Sicherheitsbedenken fordert der Malaysischer Verbraucherverband (PPIM) den sofortigen Rückruf von mRNA-Impfstoffen

Die Höhepunkte der Pressekonferenz vom 28. Dezember 2023

Dr. Kenny Yong:

„Ich bin ein Arzt, der diese Impfstoffe verkauft. Ich bin tatsächlich ein Arzt, der Impfstoffe verkauft… Wahrlich rufen mich Patienten an und sagen: ‚Doc, Sie haben mir drei Dosen gespritzt, und jetzt habe ich COVID zum vierten Mal bekommen‘. Diese Rückmeldungen kommen nicht von einem Arzt, der nur so redet, oder von jemandem, der bewusst gegen Impfungen ist. Nach vier Jahren Rückmeldungen und Produktbewertungen hat dieses Produkt wirklich eine schlechte Erfolgsbilanz; es gibt verschiedene Nebenwirkungen und Probleme“.

„Dieses Produkt ist nicht nur ein schlechtes Produkt, es muss tatsächlich zurückgerufen oder zurückgezogen werden, um eine Bewertung oder eine Rückmeldung oder eine vollständige Überprüfung oder einen Rückzug zu erhalten.“

Wir wissen, dass diese Impfstoffe großen Schaden anrichten, aber die Politiker sehen das nicht ein, oder?

Ja, rufen Sie die Politiker an. Ja, haben sie nicht gesehen, was mit ihren Nachbarn passiert, vielleicht mit ihren Familien? Sie sehen es nicht, oder? Und trotzdem wollen Sie diese illegale, giftige, experimentelle Flüssigkeit unter Ihre Bevölkerung bringen?

Und jetzt weiß die Welt, dass dieser Impfstoff nicht sicher ist, dass Impfstoffe nicht sicher sind, dass sie sofort gestoppt werden sollten und sie in Notsituationen eingesetzt werden, was bedeutet, dass sie noch untersucht werden.

Ich bin Prof. Dr. Aziz Al-Safi aus Kota Bharu, Kelantan.

Ich war früher als Dozent an einer Universität und einer Schule in Kelantan tätig. Nun bin ich im Ruhestand und leite meine eigenen Behandlungszentren in Kota Bharu, Kota Damansara, CyberJaya und Setapa. Aus diesem Grund möchte ich heute Morgen als unabhängiger Beobachter auftreten, der keiner Seite parteiisch gegenübersteht. Ich vertrete tatsächlich den Präsidenten des MCH Malaysian Council of Health. Mein Anliegen betrifft insbesondere die Frage der Impfstoffe.

Zunächst sollten wir verstehen, dass es viele Berichte gibt, angefangen von der Vergangenheit bis heute. Wenn solche Berichte von der Regierung stammen, werden sie oft als intransparent bezeichnet. Wir sollten jedoch die Ansichten der Wissenschaftler betrachten. Deshalb möchte ich betonen, dass ich heute zeigen möchte, warum die Wirkung dieses Impfstoffs aus meiner Sicht als sehr gefährlich angesehen werden sollte.

Dr Kenny Yong:

