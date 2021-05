Messengerdienste im Vergleich

WhatsApp ändert seine Datenschutzrichtlinie. Das ist für viele ein Grund, nach Alternativen zu suchen. Doch was kann welche App und was macht sie mit meinen Daten? Eine Übersicht.

Datenschutz und Sicherheit als „Teil unserer DNA“, „ein Statement für Privatsphäre“ oder doch lieber „eine Extraportion Geheimhaltung“? Das schon vorweg: So geschliffen ihre Werbesprüche auch klingen, am Datenschutz könnten die meisten Messengerdienste noch feilen. Eine allgemeine Empfehlung für einen bestimmten Dienst ist deshalb schwierig. Wir versuchen hier, die beliebtesten Dienste WhatsApp, Telegram, Signal und Threema übersichtlich zu vergleichen. Dabei haben wir uns angeschaut, was die einzelnen Anwendungen können, wer dahinter steckt, wie sicher sie sind – und natürlich, wie sie Daten erheben, verarbeiten und damit Geld verdienen.

Aus Sicht des Datenschutzes und der Freiheit vor Massenüberwachung gibt es bessere technische Konzepte, als sie die nachfolgend verglichenen Anbieter umsetzen. Besonders hervorzuheben sind hier Jami, Tox oder Briar und die dezentralen Lösungen Element (matrix), Conversations (XMPP), Nextcloud Talk, Rocket.chat oder Delta Chat. Föderierte oder dezentrale Messenger sind nicht von einem einzelnen Konzern oder Unternehmen abhängig.

WhatsApp