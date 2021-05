Joe Biden erfindet den Rassismus neu

von Thierry Meyssan

Entgegen einer weit verbreiteten Auffassung will Präsident Biden nicht die „Gleichberechtigung“ aller US-Amerikaner ohne Unterschied der Rasse garantieren. Im Gegenteil, er will der Vorkämpfer der „Rassengerechtigkeit“ sein, also einer Form der Gleichheit, nicht zwischen Individuen, sondern von getrennten Rassengruppen, wie er sie sieht. In diesem Artikel wird Thierry Meyssan den Begriff „Rassismus“ im wörtlichen Sinne gebrauchen und nicht im gemeinbekannten Sinn des „diskriminierenden Verhaltens“. Er wird zeigen, dass Präsident Biden und die Demokratische Partei mit der Ankündigung, Rassengerechtigkeit auf die ganze Welt auszudehnen, den Weltfrieden bedrohen.

In einem Bundesstaat, irgendwo in der Welt, hat das Ministerium für nationale Bildung beschlossen, in den Grund- und Sekundär-Schulen zu unterrichten, dass die Menschheit in getrennte Rassen unterteilt ist.

Obwohl diese Rassen verschieden sind, ist es möglich, sie zu paaren und Kinder zu gebären. Diese werden jedoch unfruchtbar sein, wie die Maultiere, die von einem Esel und einer Stute stammen. Deshalb gibt es in den Bundesstatistiken Weiße, Schwarze und andere, aber keine Mischlinge.

Da es eine implizite Hierarchie zwischen diesen verschiedenen Rassen gibt und die Mischlinge leider nicht unfruchtbar sind, werden sie automatisch als Teil der unteren Rasse gezählt. Die obere Rasse muss vor allem von schmutzigen Flecken bewahrt werden.

Dieses Bundesland war das III. Reich, aber auch die Vereinigten Staaten von Joe Biden und seinem Bildungsminister Miguel Cardona.

Wir erleben die Rückkehr des „wissenschaftlichen Rassismus“, der den Zweiten Weltkrieg mit seinen 70