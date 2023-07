„Metaverse kann individuellen Klimaaktivismus und den Übergang zur Kreislaufwirtschaft vorantreiben“: WEF

Das Weltwirtschaftsforum (WEF) veröffentlicht einen Bericht, in dem es heißt, dass das Metaversum den individuellen Klimaaktivismus vorantreiben und gleichzeitig den Weg für den Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft ebnen kann.

In dem Bericht „Social Implications of the Metaverse“ heißt es, dass Menschen mit Virtual Reality (VR) „die Natur verkörpern“ können und anschließend das Bedürfnis verspüren, ihr Verhalten zu ändern und sich für den Klimaschutz zu engagieren.

Dem Bericht zufolge „erhöht die Verkörperung der Natur und die Erfahrung des Klimawandels aus erster Hand das umweltverträgliche Verhalten im realen Leben erheblich und verdoppelt die Wahrscheinlichkeit, sich an freiwilligen Bildungsmaßnahmen zum Klimawandel und seinen Auswirkungen zu beteiligen.“

Mehr noch: „Das Metaversum kann den individuellen Klimaaktivismus und das Verhalten in Richtung einer nachhaltigen Denkweise und eines Klimaaktivismus durch die Simulation von Klimaauswirkungen fördern. Es kann Erfahrungen aus erster Hand und Gelegenheiten bieten, sich der Natur näher zu fühlen und sie zu verkörpern, die sonst zu abgelegen oder zu gefährlich wären, um sie zu erkunden.“

Aber die Sache hat einen Haken: Wenn Echokammern, Desinformation und Fehlinformationen“ nicht aus der Erfahrung entfernt werden, dann muss die Erfahrung der Naturverkörperung“ im Metaversum möglicherweise mit einer Erklärung versehen werden, ähnlich wie bei moderner Kunst.

„Die Wirksamkeit von VR-Simulationen auf Verhaltensänderungen in isolierten Umgebungen hat sich als signifikant erwiesen„, heißt es in dem Bericht, und weiter: „Aber gelten diese Ergebnisse auch in einer vernetzten metaversen Umgebung, die Echokammern, Desinformation und Fehlinformationen sowie verstärkte sensorische Eingaben enthalten kann?„

Ein weiterer Bereich, in dem das Metaversum nach Ansicht der nicht gewählten Globalisten mit Klimafragen konvergiert, hat mit der Überschneidung von digitalen Zwillingen und der „Kreislaufwirtschaft“ zu tun.

'You'll own nothing & be happy' Product as a Service circular economy business model.

"Why would I actually sell you the product if you are primarily interested in the benefit? Maybe I can stay the owner & just sell you the benefit as a service”: Frans Van Houten, WEF, 2016 pic.twitter.com/EG9Kq5P2AR