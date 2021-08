Mexikanischer Präsident weigert sich, Kinder zu impfen, und will sich nicht von Big Pharma als Geisel nehmen lassen

Der mexikanische Präsident Andres Manuel Lopez Obrador (AMLO) hat sich geweigert, Kinder gegen Corona zu impfen, und erklärt, sein Land werde sich dem Druck von Big Pharma nicht beugen. Der mexikanische Regierungschef sagte Anfang der Woche, er warte immer noch auf wissenschaftliche Beweise für die Sinnhaftigkeit der Impfung von Kindern.

Solange es keine unwiderlegbaren Beweise gibt, wird Mexiko keine Corona-Impfungen für Kinder vorrätig halten. AMLO stellte fest, dass es den Pharmaunternehmen vor allem ums Geld zu gehen scheint.

„Wir müssen vorsichtig sein, denn es ist klar, dass die Pharmaunternehmen Profit machen und weiterhin Impfstoffe für alle verkaufen wollen. Aber wir müssen Prioritäten setzen, wir müssen wissen, ob sie gebraucht werden oder nicht. Wir sollten uns von Big Pharma nicht sagen lassen, dass wir eine dritte Dosis brauchen, dass wir eine vierte Dosis brauchen und dass wir Kinder impfen müssen“, sagte der Präsident.

Der stellvertretende mexikanische Gesundheitsminister Hugo Lopez-Gatell sagte, es gebe „keine wissenschaftlichen Beweise“ für die Notwendigkeit, Kinder zu impfen.

Das ist der Moment, in dem AMLO sagt, was alle denken:

BOOM! 💥

A PRESIDENT addressing the elephant in the room in the most cautious way, so as not to become a target.

Viva México! 🇲🇽 pic.twitter.com/LZGQ9LUJ05