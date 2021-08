Eine weitere israelische Spionagegeschichte: Wann wird sie enden?

Von Philip Giraldi: Er ist ehemaliger CIA-Spezialist für Terrorismusbekämpfung und Offizier der Defense Intelligence Agency, der heute hauptsächlich als Kolumnist und Fernsehkommentator in Erscheinung tritt. Er leitet außerdem das Council for the National Interest eine Organisation, die für eine zurückhaltendere Politik im Nahen Osten eintritt.

Man fragt sich, wann der Groschen fällt und das amerikanische Volk aufsteht und sagt: „Genug ist genug“, schreibt Philip Giraldi.

Es ist vielleicht nicht nötig, darauf hinzuweisen, wie die Mainstream-Medien in den Vereinigten Staaten wie auch in Europa und Ozeanien weiterhin Geschichten ignorieren oder vertuschen, die die Israelis schlecht aussehen lassen. In den jüngsten Berichten über das Abschlachten von Kindern und vor allem Zivilisten in Gaza durch israelische Flugzeuge, Raketen und Artillerie wird immer wieder versucht, den Konflikt als Krieg zwischen zwei vergleichbaren Gegnern darzustellen, wobei die enormen Unterschiede in der militärischen Stärke der beiden Seiten ignoriert werden. Israel verfügt über eine moderne Armee, Luftwaffe und Marine, während die Hamas lediglich über einige Kleinwaffen sowie improvisierte Raketen und Brandbomben verfügt.

Die Zurückhaltung bei der Kritik am israelischen Verhalten ist größtenteils auf die Macht der zionistischen Lobbys in den jeweiligen Ländern zurückzuführen, aber zumindest teilweise auch auf die Komplizenschaft der westlichen Regierungen bei der Duldung des Vorgehens des jüdischen Staates in seiner eigenen Region. Die Hartnäckigkeit der israelischen Forderungen nach einem Krieg gegen den Iran, der vorzugsweise von den Vereinigten Staaten geführt werden sollte, wurde in der vergangenen Woche erneut deutlich, als die neue Regierung in Jerusalem erklärte, sie werde ihren Militärhaushalt in Erwartung eines Krieges mit der Islamischen Republik aufstocken. Es überrascht vielleicht nicht, dass auch im US-Kongress mehrere Gesetzentwürfe anhängig sind, die die Militärhilfe für Israel um das Dreifache erhöhen würden.

Abgesehen von ihrer überwältigenden Zuneigung für den jüdischen Staat haben Politiker und Redner in Washington immer versucht, einen Feind zu haben, um zu erklären, warum die Außen- und nationale Sicherheitspolitik so gescheitert ist. In den langen Jahren des Kalten Krieges wurde Russland so bezeichnet, und in jüngster Zeit haben sowohl das Weiße Haus als auch der Kongress begonnen, davor zu warnen, dass es China ist, das versucht, sich gegen demokratische Normen zu stellen und „sein autoritäres Modell zu exportieren“.

In Anbetracht all dessen muss es in einigen Nachrichtenredaktionen einen Schock gegeben haben, als sich herausstellte, dass der Schuldige hinter einer brisanten Spionagegeschichte, die vor kurzem aufgedeckt wurde, niemand anderes als Amerikas „engster Verbündeter und bester Freund“ zu sein scheint. Offenbar hat eine private israelische Überwachungs- und Sicherheitsfirma, die sich aus ehemaligen Offizieren des Militärs und des Geheimdienstes zusammensetzt und enge Verbindungen zur Regierung Benjamin Netanjahu unterhält, fortschrittliche Spionagesoftware an mindestens 45 Regierungen verkauft. Theoretisch ist der Verkauf auf Terrorismus- und Strafsachen beschränkt, aber irgendwie wurde das Mittel stattdessen routinemäßig gegen Journalisten, politische Aktivisten, Geschäftsleute und Politiker eingesetzt. Saudi-Arabien beispielsweise nutzte die Spionagesoftware, um den regimekritischen Journalisten Jamal Khashoggi aufzuspüren, der 2018 von saudischen Agenten in Istanbul ermordet wurde.

Und obwohl die Software regelmäßig gegen US-Regierungsbeamte und Journalisten eingesetzt wurde, scheint es, dass die Biden-Administration von ihren Fähigkeiten wusste und nichts unternommen hat, um sie zu stoppen. Zu seiner eigenen Verteidigung hat das israelische Unternehmen NSO, das die Spionagesoftware entwickelt hat, behauptet, dass sie nicht mehr zum Hacken von US-Telefonen verwendet werden kann. Diese Behauptung wurde vom ehemaligen NSA-Whistleblower Edward Snowden entlarvt, der twitterte: „Die Behauptung von NSO, es sei ‚technologisch unmöglich‘, amerikanische Telefonnummern auszuspionieren, ist eine glatte Lüge: Ein Exploit, der bei Macrons iPhone funktioniert, wird auch bei Bidens iPhone funktionieren. Jeder Code, der geschrieben wurde, um das Ausspionieren eines Landes zu verbieten, kann auch ungeschrieben sein. Das ist ein Feigenblatt.“

Die überraschende Enthüllung der israelischen Aktivitäten kam nicht von einer staatlichen Spionageabwehr, sondern von einer Gruppe von 17 internationalen Medienorganisationen, die ein Konsortium bildeten, um ein Datenleck im Zusammenhang mit gehackten Telefonen zu untersuchen. Zu dieser Gruppe gehörten große Nachrichtenagenturen, die offenbar mit der von der NSO Group entwickelten Hacking-Spyware Pegasus angegriffen wurden, die in erster Linie dazu gedacht war, in die Sicherheitsfunktionen von Smartphones einzudringen. Ein ehemaliger Cybersecurity-Ingenieur des US-Geheimdienstes beschrieb Pegasus als ein „ausgesprochen bösartiges“ Werkzeug, mit dem „fast die gesamte Weltbevölkerung ausspioniert“ werden könne. Die Spyware „kann aus der Ferne auf dem Smartphone einer Zielperson installiert werden, ohne dass diese etwas tun muss, z. B. auf einen Link klicken oder einen Anruf entgegennehmen. Sobald sie installiert ist, ermöglicht sie den Kunden die vollständige Kontrolle über das Gerät, einschließlich des Zugriffs auf Nachrichten von verschlüsselten Messaging-Apps wie WhatsApp und Signal und des Einschaltens von Mikrofon und Kamera.“ Sie kann auch den Standort des Telefons preisgeben.

Die Software wurde mit einer Hintertür entwickelt, die es der NSO ermöglichte, die Überwachungen zu überwachen, und es wird vermutet, dass die Informationen auch an den israelischen Geheimdienst weitergegeben wurden. Einer Schätzung zufolge wurde weltweit auf 50.000 Smartphones zugegriffen, darunter 10 Premierminister, drei Präsidenten, darunter Emmanuel Macron von Frankreich, ein König, Außenminister und verschiedene Journalisten und Regierungsbeamte sowohl in den USA als auch anderswo.

Eine vorsichtigere Schätzung der Washington Post, die an der Untersuchung beteiligt war, besagt lediglich, dass „1000 Personen in 50 verschiedenen Ländern identifiziert wurden, die Nummern auf der Liste haben, darunter „mehrere Mitglieder der arabischen Königsfamilie, mindestens 65 Führungskräfte aus der Wirtschaft, 85 Menschenrechtsaktivisten, 189 Journalisten und mehr als 600 Politiker und Regierungsbeamte“. Dazu gehören Robert Malley, der führende Iran-Unterhändler der Biden-Administration, sowie Journalisten von CNN, Associated Press, Wall Street Journal und New York Times.“ Andere Nachrichtenagenturen, die von Pegasus gehackt wurden, sind Agence France-Presse, Al Jazeera, France 24, Radio Free Europe, Mediapart, El País, Associated Press, Le Monde, Bloomberg, The Economist, Reuters und Voice of America.

Einige fragen sich unweigerlich, warum das Weiße Haus von Biden zu NSO geschwiegen hat. Es hat das israelische Unternehmen nicht als Bedrohung für die nationale Sicherheit eingestuft und die israelische Regierung nicht aufgefordert, bei NSO zu intervenieren und die Verwendung von Pegasus einzustellen, bis eine internationale Regelung für die Verwendung von Hacking-Software entwickelt werden kann. Ein Teil der Erklärung für die Zurückhaltung könnte darin liegen, dass Bidens Beraterin Anita Dunns Beratungsfirma SKDKickerbocker 2019 von NSO angeheuert wurde, um mit „Public Relations“-Beratung das Image des Unternehmens zu verbessern.

Die Zurückhaltung rührt natürlich auch von der Tatsache her, dass Israel involviert ist, aber diejenigen, die sich noch gut an die Bilanz des jüdischen Staates beim Diebstahl amerikanischer Geheimnisse erinnern, sollten von diesem jüngsten Vorhaben nicht überrascht sein. Der von Israel angeworbene US-Marine-Analyst Jonathan Pollard war zum Beispiel der schädlichste Spion in der Geschichte der USA. Und Israel hat in der Tat eine lange Geschichte des Diebstahls von US-Technologie und militärischen Geheimnissen, die es auch an Länder weitergibt, die Washington als Feinde betrachtet, darunter China und Russland.

Israel wird in dem jährlichen FBI-Bericht „Foreign Economic Collection and Industrial Espionage“ immer an prominenter Stelle genannt. Im Bericht von 2005 heißt es: „Israel hat ein aktives Programm zur Beschaffung geschützter Informationen in den Vereinigten Staaten. Diese Beschaffungsaktivitäten zielen in erster Linie darauf ab, Informationen über militärische Systeme und fortschrittliche Computeranwendungen zu erhalten, die in Israels bedeutender Rüstungsindustrie genutzt werden können. Der Bericht fügt hinzu, dass: „Israel rekrutiert Spione, setzt elektronische Methoden ein und dringt in Computer ein, um an die Informationen zu gelangen“. In einem Bericht des Defense Investigative Service von 1996 heißt es: „Israel hat großen Erfolg beim Stehlen von Technologie, indem es die zahlreichen Koproduktionsprojekte mit dem Pentagon ausnutzt.“ Darin heißt es: „Die Platzierung israelischer Staatsangehöriger in Schlüsselindustrien ist eine Technik, die mit großem Erfolg eingesetzt wird.“ In einer Untersuchung des General Accounting Office (GAO) über Spionage gegen die amerikanische Verteidigungs- und Sicherheitsindustrie wird beschrieben, wie: „Israelische Staatsbürger mit Wohnsitz in den USA haben sensible Technologie gestohlen, um Artilleriegeschützrohre herzustellen, geheime Pläne für Aufklärungssysteme zu erhalten und sensible Entwürfe für die Luft- und Raumfahrt an nicht autorisierte Benutzer weiterzugeben.“ Das GAO kam zu folgendem Schluss: „Israel führt“, und das ist ein Zitat, „die aggressivsten Spionageoperationen gegen die Vereinigten Staaten von allen Verbündeten der USA durch.“ In jüngerer Zeit hat der FBI-Spionageabwehrbeamte John Cole berichtet, wie viele Fälle israelischer Spionage auf Anweisung des Justizministeriums eingestellt werden. Er hat eine vorsichtige Schätzung von 125 brauchbaren Untersuchungen über israelische Spionage – an denen sowohl amerikanische Bürger als auch Israelis beteiligt waren – vorgelegt, die aufgrund von politischem Druck eingestellt wurden.

Israel erhält also einen weiteren Freifahrtschein für seine Spionage gegen die Vereinigten Staaten. Die Biden-Administration hat sich noch nicht abschließend zu den jüngsten Unregelmäßigkeiten geäußert. Man fragt sich, wann der Groschen fällt und das amerikanische Volk aufsteht und sagt: „Genug ist genug“.