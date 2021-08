Wissenschaftlicher Autoritarismus untergräbt Privateigentum und menschliche Freiheit

„Ein grundlegender Unterschied zwischen modernen Diktaturen und allen anderen Tyranneien der Vergangenheit besteht darin, dass der Terror nicht mehr als Mittel zur Ausrottung und Einschüchterung von Gegnern eingesetzt wird, sondern als Instrument zur Beherrschung von Menschenmassen, die vollkommen gehorsam sind.“ – Hannah Arendt, „Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft“, 1966

Als Empfänger eines „E.C. Harwood Visiting Research Fellowship“ am „American Institute for Economic Research“ inspirieren mich die Erzählungen über die prinzipientreuen Kämpfe, die Colonel Harwood für die Ideale der US-Verfassung führte. Er schwor, dieses großartige Dokument zu unterstützen, und sein Einsatz für die Sache der menschlichen Freiheit und der persönlichen Würde führte dazu, dass er ein lautstarker Gegner der Politik von FDRs New Deal war. Dies tat er trotz der Anweisung seiner militärischen Vorgesetzten, seine Kritik einzustellen, und er entschied sich schließlich, seine vielversprechende militärische Karriere als Absolvent von West Point vorzeitig zu beenden.

Die Lehre, die ich aus seinem mutigen Handeln gegen die mächtigsten Institutionen der USA ziehe, ist, dass man als wahrer Patriot eine Ideologie der individuellen Freiheit unterstützen muss, anstatt parteiische Interessen zu akzeptieren, die gegen die Grundprinzipien verstoßen. Daher sollten Amerikaner, die sich ein geeintes und wohlhabendes Land wünschen, dem Beispiel von Edward Harwood folgen, die Autorität von Regierungsbeamten in Frage stellen und Behauptungen von „Experten“ hinterfragen, auf die sie sich stützen.

Dieses widersprechende Verhalten ist umso dringlicher, als die Politik in den letzten Jahren die politischen Befugnisse über die kühnsten Träume von Roosevelt hinaus auf Kosten der privaten Eigentumsrechte und der menschlichen Freiheit erweitert hat. Die öffentliche Politik ist zunehmend darauf ausgerichtet, auf Basis der Behauptung zu handeln, unverantwortliche Handlungen des Menschen verursachten die Umweltzerstörung und den Klimawandel.

Das Auftauchen eines neuen Coronavirus, SARS-CoV-2, und die von ihm möglicherweise ausgelöste Krankheit, Covid-19, stehen jetzt zwar im Mittelpunkt des Interesses, sind aber gleichberechtigt mit dem ersteren und nur leicht im Hintergrund. Auf jeden Fall bietet dieses Bedrohungspaar einen bequemen Vorwand für Regierungsbeamte, um ihre Befugnisse zu erweitern, damit sie mehr Kontrolle über menschliche Handlungen und private Ressourcen haben. Ursprünglich reichte das Schreckgespenst des Klimawandels nicht aus, um die meisten Bürger dazu zu bewegen, eine Ausweitung der politischen Macht zu akzeptieren, die ihre Freiheit schmälern und ihre persönlichen Rechte beschneiden würde.

Die während der jüngsten Pandemie geschürte Angst, die sich auf Äußerungen von „Experten“ stützt, hat jedoch dazu geführt, dass der Einzelne die Gesundheit nicht mehr als persönliche Angelegenheit betrachtet, sondern die „öffentliche Gesundheit“ in den Mittelpunkt stellt. Die Vorstellung, dass die „öffentliche Gesundheit“ eine objektive Realität widerspiegelt, muss in Frage gestellt werden, vor allem, wenn man sich so sehr auf nur einen von vielen Viren und auf nur eine von vielen Krankheiten konzentriert, die die Menschheit heimsuchen. Es ist besorgniserregend, dass diese politischen Taschenspielertricks viele Bürger dazu verleitet haben, ein künstliches kollektives Konstrukt zu akzeptieren, in dem Solidarität über individuelle Autonomie und Sicherheit über die menschliche Freiheit gestellt wird.

Die menschliche Gesundheit und der Schutz bzw. die Wiederherstellung der natürlichen Umwelt sind zwar unbestreitbar erstrebenswerte Ziele, doch ein ganzheitlicher Ansatz in diesen Fragen erfordert die Berücksichtigung ihrer Auswirkungen auf das individuelle Leben der Menschen.

Die Einschränkung des individuellen Verhaltens und der Ressourcennutzung im Dienste der „öffentlichen Gesundheit“ oder der natürlichen Umwelt ist eine ungesunde Vermengung von Politik und „Wissenschaft“. Letztendlich könnten sich die nicht-pharmazeutischen Interventionen im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie als Generalprobe erweisen, die als Fahrplan für „Klimamaßnahmen“ zum Ausgleich der globalen Erwärmung dient.

Selbst wenn man sich über die durch menschliche Aktivitäten verursachten Probleme einig ist, sollte die Debatte über die Wirksamkeit der verschiedenen verfügbaren Abhilfemaßnahmen geführt werden. So sollte die Suche nach Lösungen mit der Einsicht beginnen, dass staatliche Eingriffe oft eher Probleme verursachen als Abhilfe schaffen können.

Beispielsweise haben Regierungen als Hüter der natürlichen Umwelt versagt, wie die Umweltzerstörung im Namen des autoritären Sozialismus des Sowjetblocks oder des (roten) Festlandchinas zeigt. In diesen Fällen brachten die Ausweitung des Umfangs privaten Handelns und ein (teilweiser) Rückzug der staatlichen Kontrolle über die Ressourcen Verbesserungen.

Während solche offensichtlichen Fehlschläge des Autoritarismus im Zusammenhang mit dem Kommunismus zu dessen weitgehender Ablehnung führten, besteht die Gefahr, dass ein ökologischer oder pseudowissenschaftlicher Autoritarismus an seine Stelle treten könnte.

In seinem Buch „The Counter-Revolution of Science“ (Die Gegenrevolution der Wissenschaft) hat F. A. Hayek eine solche Möglichkeit unter dem Begriff „Szientismus“ beschrieben, der eine Verlagerung der wissenschaftlichen Methode von strenger Empirie, kritischem Denken und Objektivität hin zu einem nicht-empirischen, rein subjektiven, elitären und kollektivistischen Ansatz in der Wissenschaft bedeutet.

Der Konsens als solcher ersetzt den strengen Empirismus und die unabhängige offene Kritik, die normalerweise mit der wissenschaftlichen Methode verbunden sind. Da der Szientismus als „wissenschaftlicher Konsens“ alles andere, einschließlich der Vernunft, übertrumpft, besteht die Gefahr, dass Unwahrheiten, selbst solche, die sich bereits als falsch erwiesen haben, durch die Akzeptanz einer Mehrheit von „Wissenschaftlern“ aufgewertet werden.

Eine neue Form des Szientismus folgt dem Vorbild der Bürokraten aus der kommunistischen Ära, die Social Engineering betrieben und den Einzelnen zwangen, im Namen der Allgemeinheit zu handeln. Die Verfolgung sozialer Ziele, sei es „öffentliche Gesundheit“ oder Umweltschutz, die die Rechte des Einzelnen und die menschliche Freiheit ignorieren, hat oft zu katastrophalen Ergebnissen geführt. Die schlimmsten Misserfolge des Sozialismus bei der Verfolgung sozialer Ziele wurden durch unbeabsichtigte und unvorhergesehene Folgen herbeigeführt.

Neben der materiellen Plünderung, die mit den historischen Experimenten des Sozialismus verbunden war, kam es auch zu einem Verlust an sozialem Kapital, weil das gegenseitige Vertrauen, das durch freiwilligen Austausch entsteht, beeinträchtigt wurde. Wenn sich die Bürger gegen die Einschränkung ihrer individuellen Freiheit und Rechte zur Erreichung kollektiver Ziele wehren, wird autoritäre Repression zu einem unvermeidlichen Instrument zur „Befriedung“ der Massen.

Solche Exzesse und der Missbrauch staatlicher Macht kamen in einer Vielzahl kollektivistischer Regime vor. Die Nationalsozialisten unter Adolf Hitler beispielsweise verfolgten eine Politik, die einigen der extremsten Ökologen von heute gefallen könnte. Ein Element der Philosophie der Nazipartei (Gemeinnutz vor Eigennutz) stellte das Wohl des Ganzen über das Wohl des Einzelnen. Einerseits sprach man sich ausdrücklich gegen den Alkohol- und Tabakkonsum aus.

Noch bedrohlicher ist, dass psychisch Kranke zwangssterilisiert werden mussten, was dazu führte, dass bis 1939 350.000 Menschen gegen ihren Willen sterilisiert wurden. Medizintechniker, die für die Tätigkeit des NS-Staates von zentraler Bedeutung waren, verbreiteten wissenschaftliche Rezepte der Evolution und der genetischen Hygiene auf der Grundlage der Eugenik, um die rassische Reinheit zu fördern.

Viele Anhänger der Nazis in den ersten Tagen des Regimes konnten sich nicht vorstellen, welche schrecklichen Folgen die Befolgung dieser üblen Ideologie haben würde. Daher ist bei der Beurteilung der „wissenschaftlichen“ Weisheit, die Ängste vor einer Verschlechterung der natürlichen Umwelt oder der Gesundheit der Mitglieder einer Gemeinschaft nährt, Vorsicht geboten. So wie viele der von der grünen Bewegung akzeptierten Wahrheiten auf einer selektiven Anwendung der Wissenschaft beruhen, so sind auch die „Wahrheiten“, die die Gesundheitspolitik in der Zeit von Covid-19 leiten, falsch.

Während Hitler sich falscher Verallgemeinerungen über Juden und Zigeuner bediente, stützen sich Umweltschützer auf übertriebene Behauptungen, die oft weder durch Logik noch durch Wissenschaft oder Daten gestützt werden. Man denke nur an die unerfüllten Prophezeiungen eines Berichts des „Club of Rome“ („Grenzen des Wachstums“), in dem ein unvermeidlicher globaler bewaffneter Konflikt aufgrund der Erschöpfung der Ressourcen noch vor Ende des 20. Jahrhunderts vorausgesagt wurde.

Ein Beispiel für einen „Szientismus“, der sich mit der natürlichen Umwelt befasst, könnte als „Ökologismus“ bezeichnet werden, d. h. staatliche Eingriffe, Vorschriften und Zwang zum Schutz der natürlichen Umwelt. Allerdings müssen diese Maßnahmen die friedliche Ausübung der Entscheidungsfreiheit und das Streben nach persönlicher Würde so wenig wie möglich beeinträchtigen, da sonst der Schaden für die menschliche Umwelt den Nutzen übersteigen könnte.

Eine Auswirkung des Ökologismus ist die Förderung der Intoleranz gegenüber individuellen Entscheidungen und die Ablehnung des Privateigentums an Besitz und Ressourcen. Belege dafür sind der Ökoterrorismus und die Tatsache, dass die Konfiszierung von Privateigentum zur Förderung von Umweltzielen Unterstützung gefunden hat.

Im Extremfall neigen Umweltschützer zu der Behauptung, die Natur sei von Natur aus und objektiv wertvoll. Diese Behauptung ist jedoch inkohärent, da menschliches Handeln ein unausweichlicher Teil der Realität der natürlichen Welt ist. Daher sind Versuche, ethische Gründe für Verbote gegen die Veränderung oder Nutzung bestimmter Teile der natürlichen Welt durch den Menschen heraufzubeschwören, willkürlich und unangemessen.

In ähnlicher Weise haben Erlasse zur Unterstützung der „öffentlichen Gesundheit“, die die menschliche Handlungsfähigkeit missachten, einen Riss im sozialen Gefüge verursacht, indem sie die Menschen dazu verleiten, andere als gefährliche Krankheitsüberträger zu betrachten. Maskenpflichten für eine ganze Bevölkerung, gemeindeweite Lockdowns und Impfpässe widersprechen dem Grundgedanken der Gerechtigkeit, dass die Unschuldsvermutung gilt, bis die Schuld bewiesen ist. In der Zwischenzeit ermutigen die Regierungen die Bürger, jeden zu informieren oder anzuschwärzen, der sich weigert, die von ihren willkürlichen Zielen der „öffentlichen Gesundheit“ gezogenen Grenzen zu akzeptieren.

Eines der schlimmsten Elemente der Pandemiepolitik sind die Auswirkungen der „öffentlichen Gesundheit“ auf Kinder. Kinder werden terrorisiert, indem ihnen gesagt wird, dass Verstöße gegen diese Vorschriften den Tod eines geliebten Menschen verursachen könnten. Solche Ängste wiederum destabilisieren nicht nur ihre psychische Gesundheit, sondern können auch einen Keil zwischen sie und ihre Eltern treiben.

Es ist bemerkenswert, dass innerhalb von weniger als einem Jahr fast der gesamte Staat nicht-pharmazeutische Maßnahmen vorschreibt, die im Widerspruch zu jahrzehntelang gesicherten medizinischen und wissenschaftlichen Erkenntnissen stehen. Es ist fast so, als würde die „Wissenschaft“ der Politik folgen und nicht umgekehrt.

So galten beispielsweise Grenzschließungen als unangemessen, das Tragen von Masken in Form einer allgemeinen Strategie als unwirksam, die Quarantäne der gesamten Bevölkerung als falsch, und das menschliche Immunsystem wurde als erste Verteidigungslinie gegen Krankheitserreger angesehen. Sie alle wurden in derselben Weise gestrichen wie die Statuen der konföderierten Kriegsveteranen.

Wenn man die Aufmerksamkeit von der „öffentlichen Gesundheit“ auf die natürliche Umwelt lenkt, können Maßnahmen, die die menschliche Umwelt außer Acht lassen, kontraproduktiv sein, um ihre Ziele zu erreichen. Die Beschränkung von Einzelpersonen mit der Begründung, die natürliche Umwelt zu schützen, kann dazu führen, dass es den Gemeinschaften schlechter geht, wenn die Unternehmer nicht als Motor für Wirtschaftswachstum und Innovation dienen können.

Die Unterdrückung des Zugangs zu marktbasierten Belohnungen (Gewinnen) verlangsamt das Tempo des technologischen Fortschritts und dämpft Einkommenssteigerungen. Ein geringerer technologischer Fortschritt kann zwar steigende Einkommen verhindern, aber dadurch werden auch die Mittel und die Motivation für den Umweltschutz beeinträchtigt.

Auf jeden Fall sind staatliche Eingriffe und die Regulierung des menschlichen Verhaltens nicht die einzigen Möglichkeiten, um Probleme der natürlichen Umwelt oder der Gesundheit der Mitglieder einer Gemeinschaft zu lösen. Es sollte mehr intellektuelle Energie darauf verwendet werden, die positiven Auswirkungen freiwilliger Entscheidungen auf den Märkten als Ersatz für den Zwang staatlicher Vorschriften zu nutzen.

Die Wirtschaftswissenschaftler haben ihrerseits beträchtliche Anstrengungen unternommen, um zu untersuchen, wie das Preissystem die gewünschte Verringerung der Umweltverschmutzung und ähnlicher Probleme bewirken kann. In ähnlicher Weise hat die Abstimmung privater Kapazitäten mit öffentlichen Interessen zu bemerkenswert schnellen Fortschritten in der Impfstoffforschung geführt (auch wenn die langfristigen Auswirkungen noch unbekannt sind).

Bei Umweltproblemen wurden marktwirtschaftliche Mechanismen wie die Vermarktung von Verschmutzungsrechten oder die Privatisierung von Wildnisgebieten und Wildtieren vorgeschlagen. Es gibt auch innovative Techniken wie die elektronische „Kennzeichnung“, die es ermöglichen, die Eigentumsverhältnisse an verstreuten Ressourcen zu ermitteln oder Quellen der Umweltverschmutzung aufzuspüren und einen Preis für das Verhalten festzulegen.

Jeder dieser Vorschläge beruht auf der Schaffung von Anreizen, die eine bessere Überwachung und eine bessere Nutzung der Ressourcen und der Umwelt fördern. Insbesondere das Privateigentum bietet einen starken Anreiz für einen sorgfältigen Umgang mit den natürlichen Ressourcen, da es den Eigentümern ermöglicht, direkt von der Erhaltung und Bewahrung zu profitieren, was zu einer Wertsteigerung in der Gegenwart und in der Zukunft führen kann.

Zu Beginn dieses Jahrtausends sieht sich die Weltgemeinschaft mit gemischten Vorzeichen von Hoffnung und Verzweiflung für die Zukunft konfrontiert. Während der weltweite Niedergang autoritärer Regime Beifallsbekundungen verdient, könnten die Ergebnisse des geschärften Bewußtseins für Umweltfragen weniger Applaus rechtfertigen, je nachdem, wohin sie uns führen. Leider ist der Vorrang der „öffentlichen Gesundheit“ vor der individuellen Gesundheit mit solchem Applaus verbunden.

Wenn die Logik des Ökologismus zur Aushöhlung der Eigentumsrechte und der menschlichen Freiheit durch zwangsweise auferlegte Umweltrechte führt, wird dies mit ziemlicher Sicherheit die Unterstützung für die Erhaltung der natürlichen Umwelt schwächen. In ähnlicher Weise ist der „wissenschaftliche Autoritarismus“ von Regierungen und internationalen Gremien zur Kontrolle des menschlichen Verhaltens als Reaktion auf die Pandemie zunehmend umstritten, da die Bürger die Geduld verlieren und beginnen, sich den Richtlinien der „öffentlichen Gesundheit“ zu widersetzen.

Der Versuch, die unhinterfragte Akzeptanz bestimmter wissenschaftlicher Behauptungen durch die öffentliche Verunglimpfung von Gegnern oder die Verweigerung von Unterstützung für Forschungen und Projekte, die nicht dem „Konsens“ entsprechen, durchzusetzen, ist nicht gerade wissenschaftsfördernd. Vor allem nicht, wenn dadurch unabhängiges Denken zum Schweigen gebracht wird.

Es besteht die Gefahr, dass eine Dichotomie von „guter“ und „schlechter“ Wissenschaft geschaffen wird, die zu einer toxischen Situation führt, in der Positionen von der Parteipolitik geleitet und verfestigt werden. Echte Wissenschaft sollte nicht als monolithisch angesehen werden.

Genau wie in der Philosophie ist auch in der Wissenschaft ein offener und skeptischer Geist erforderlich. Wissenschaftlern, die versuchen, eine einheitliche und maßgebliche Stimme zu präsentieren, oder die sich von parteipolitischen Interessen leiten lassen, sollte man nicht trauen, wenn sie sich zur „öffentlichen Gesundheit“ oder zur natürlichen Umwelt äußern.

Der Widerstand gegen den Vormarsch des wissenschaftlichen Autoritarismus ist zur vordersten Front für den Schutz der menschlichen Freiheit und der Unantastbarkeit des Privateigentums geworden.