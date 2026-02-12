Mexiko: Ein hieratisches Paradies für seltene Erden und andere kritische Mineralien, die die Vereinigten Staaten zu erschließen versuchen

Alfredo Jalife-Rahme

Präsident Trump, der versucht, die industrielle Produktion in seinem verschuldeten Land wiederzubeleben, will ein Bündnis mit der Europäischen Union und Mexiko schmieden, um die Kontrolle über kritische Mineralien zu übernehmen. Diese Strategie bedroht den internationalen Handel.

Zwei Tage nach dem „250. Jubiläum“ des Weißen Hauses im Zusammenhang mit „unserem Sieg (sic) im US-Mexiko-Krieg“ [1], unterzeichnete Trump den hieratischen US-Mexiko-Aktionsplan für kritische Mineralien [2].

Laut Global Times lehnt China die Schaffung von „exklusiven Blöcken“ ab, die „die globale Handelsordnung untergraben“: den von den USA geführten „Critical Minerals