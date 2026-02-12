Unabhängige Analysen und Informationen zu Geopolitik, Wirtschaft, Gesundheit, Technologie

depositphotos.com

Neue Sicherheitsstrategie der USA – Schwenk nach Asien

Im November 2025 haben die USA ihre neue nationale Sicherheitsstrategie veröffentlicht. Diese Strategie verdient besondere Aufmerksamkeit. Es wird weder mit der bisherigen Außen- und Innenpolitik noch mit der bisherigen Wirtschafts- und Finanzpolitik gebrochen. Allerdings ist die Lage mittlerweile eine andere da sich der Wettbewerb zwischen den USA und China auf diversen Ebenen zuspitzt. Die neue nationale Sicherheitsstrategie der USA spiegelt dies mit einer deutlich offeneren und unverblümten Sprache wieder.

Weiterlesen
Weiterlesen