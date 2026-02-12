Unabhängige Analysen und Informationen zu Geopolitik, Wirtschaft, Gesundheit, Technologie

Der iranische Konflikt dreht sich nicht allein um zwei Männer, Ayatollah Ali Khamenei und Präsident Donald Trump, sondern er betrifft alle Iraner, deren Gesellschaft blockiert ist. Man wird mit neuen Gewalttaten keine Lösung finden, sondern ausschließlich mit einer Reform der iranischen Gesellschaft.

Iran am Rande des Zusammenbruchs

Thierry Meyssan

Das Massaker, das die Iraner erlebt haben, und die Drohung einer ausländischen Bombardierung stürzen die Iraner in Wut und Angst. Aber dieses Massaker spielte sich ganz anders ab, als es die westlichen Medien darstellen, und eine mögliche Bombardierung würde dem Schmerz nur noch mehr Schmerz hinzufügen.

Seit dem 28. Dezember 2025 ruft die internationale Presse zur Bombardierung des Iran auf, um das „Mullah-Regime“ zu stürzen. In fünf Wochen hat sie uns überzeugt, dass die iranischen Behörden absichtlich 40000 ihrer Mitbürger getötet haben. Dieses Massaker würde ein weiteres rechtfertigen.

Wer sind denn diese Journalisten, die sich so das Recht auf Leben und Tod über Iraner geben? Für welche dunklen Interessen setzen sie ihre Medien ein? Am Ende, wer will immer wieder die Iraner massakrieren?

Weiterlesen
Weiterlesen