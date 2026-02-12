Ärzteverfolgung: Dr. Bianca Witzschel wegen Attesten wie eine Schwerverbrecherin behandelt

Zum erneuten Haftantritt der Ärztin Dr. Bianca Witzschel haben die Rechtsanwältin Katja Wörmer, der Ärztin Dr. Monika Jiang und die freie Journalistin Kerstin Heusinger eine Presseerklärung verfasst, durch die sie „mit sämtlichen Gerüchten, gezielten Diffamierungen und Mutmaßungen um den Fall Bianca” aufräumen wollen, wie das Presseteam der MWGFD-Geschäftsstelle mitteilt. Die Unterzeichnerinnen bezeichnen ihre Erklärung zugleich als einen Aufruf an uns alle, die verfassungsrechtlich geschützte ärztliche Therapiefreiheit „vehement einzufordern“, in deren Rahmen Frau Dr. Bianca Witzschel gehandelt habe und trotzdem eingesperrt, verfolgt, sanktioniert und bestraft werde. (hl)

der Rechtsanwältin Katja Wörmer, der Ärztin Dr. Monika Jiangund der freien Journalistin Kerstin Heusinger

Ärzteverfolgung in Deutschland: Dr. med.Bianca Witzschel ist der lebende Beweis

Die erneute Inhaftierung von Dr. med. Bianca Witzschel markiert eine weitere Eskalationsstufe staatlicher