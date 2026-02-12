Vances Reise in den Südkaukasus verschärft die westliche Einkreisung Russlands

Andrew Korybko

Der Zeitpunkt inmitten der fortgesetzten, von den USA vermittelten Gespräche zwischen Russland und der Ukraine deutet darauf hin, dass die USA erwarten, dass dieser verstärkte Druck die Chancen erhöht, Russland zu Zugeständnissen zu zwingen.

Die Reisen von Vizepräsident JD Vance nach Armenien und Aserbaidschan zielten darauf ab, mehrere miteinander verbundene strategische Ziele voranzubringen. Das unmittelbarste bestand darin, Fortschritte bei der Umsetzung der „Trump Route for International Peace & Prosperity“ (TRIPP) zu erzielen, also des geplanten Handelskorridors durch den Süden Armeniens, der nach dem Gipfeltreffen im Weißen Haus im vergangenen August vorgestellt wurde, das den jahrzehntelangen armenisch-aserbaidschanischen Konflikt beendete. TRIPP ist jedoch nicht nur wirtschaftlich bedeutsam, sondern auch hochgradig strategisch.

Zunächst ersetzt es Russlands Plan, entlang derselben Route einen Korridor zu schaffen, der von russischen Streitkräften gesichert würde, und stellt somit eine Herausforderung für den politischen Einfluss des Kremls im postsowjetischen Südkaukasus dar. Zweitens dient TRIPP als Mittel zur Optimierung des westlichen logistischen Zugangs zu den ressourcenreichen, jedoch binnenländischen zentralasiatischen Republiken jenseits des Kaspischen Meeres, was für die USA aufgrund ihrer kritischen Mineralien von Interesse ist. Die USA unterzeichneten im vergangenen November Absichtserklärungen mit Kasachstan und Usbekistan zu diesem Thema.

In diesem Zusammenhang schlug Vance während des ersten Critical Minerals Ministerial, an dem Vertreter von mehr als 50 Ländern teilnahmen, die Schaffung eines Handelsblocks für kritische Mineralien vor, was seine Reise in den Südkaukasus eine Woche später weiter kontextualisiert. Seine Fortschritte bei der Umsetzung von TRIPP werden dazu beitragen, die Lieferkette zentralasiatischer kritischer Mineralien logistisch für die USA zu öffnen. Nachdem die politischen und wirtschaftlichen Aspekte der strategischen Bedeutung von TRIPP erläutert wurden, ist es nun an der Zeit, zum militärischen Aspekt überzugehen.

Indem Russlands geplanter Korridor durch den Süden Armeniens durch einen ersetzt wird, an dem die USA für die nächsten 49 bis 99 Jahre einen kontrollierenden Anteil haben werden, und indem der Kreml daran gehindert wird, den Verkehr über diesen Korridor zu überwachen, kann die Türkei nun verdeckt ihre militärische Logistik nach Zentralasien optimieren. Vier der fünf zentralasiatischen Staaten unterhalten formelle Beziehungen zur von der Türkei geführten „Organisation der Turkstaaten“ (OTS), während zwei ihrer Mitglieder zugleich Russlands Verbündete im Rahmen des gegenseitigen Verteidigungsbündnisses der OVKS sind, nämlich Kasachstan und Kirgisistan.

Die OTS übernimmt zunehmend sicherheitspolitische Aufgaben, was als Mittel zur Herausforderung des russischen Sicherheitseinflusses entlang seiner verwundbaren südlichen Peripherie interpretiert werden kann. Aus der Perspektive des Kremls wird die Lage noch besorgniserregender dadurch, dass Kasachstan Ende vergangenen Jahres seine Pläne ankündigte, NATO-Standard-Granaten zu produzieren, wahrscheinlich ermutigt durch die Tatsache, dass TRIPP im Krisenfall mit Russland die militärische Logistik der USA, der Türkei und letztlich der NATO dorthin erleichtern würde. Dies wurde hier weiter ausgeführt.

Fortschritte bei der Umsetzung von TRIPP, was als Zweck von Vances Reisen nach Armenien und Aserbaidschan eingeschätzt wird, verschärfen somit die strategische Einkreisung Russlands entlang seiner gesamten südlichen Peripherie durch die politischen, wirtschaftlichen und militärischen Mittel, die dieser Korridor eröffnet. Vance unternahm seine Reise inmitten der fortgesetzten, von den USA vermittelten Gespräche zwischen Russland und der Ukraine, was darauf hindeutet, dass dies zeitlich darauf abgestimmt war, den Druck auf Russland zu erhöhen, um Zugeständnisse zu erzwingen.

Wie dem auch sei, auch wenn Trump 2.0 den Druck auf Russland entlang seiner südlichen Peripherie wie erläutert intensiviert hat, entlang seiner westlichen Peripherie durch Unterstützung der Militarisierung der EU sowie an der finanziellen Front durch Druck auf Indien, seine Importe russischen Öls zu reduzieren, besteht Russland weiterhin darauf, seine Ziele vollständig zu erreichen. Sollte es dennoch Kompromisse eingehen, dann wäre dies auf die amerikanische „Zuckerbrot-und-Peitsche“-Politik zurückzuführen, bestehend aus dem Angebot einer ressourcenorientierten strategischen Partnerschaft und der oben beschriebenen verschärften Einkreisungskampagne.