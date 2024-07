Migration nach Europa: Wie Konflikte im Nahen Osten und Nordafrika die Flüchtlingsströme anheizen

Ob es einem gefällt oder nicht, wenn die Rechte wirklich die Einwanderungswellen nach Europa stoppen will, muss sie zuerst Israel stoppen.

Jedem vernünftigen Europäer ist klar, dass die Flüchtlingswellen nach Europa mit dem Beginn der Invasion im Irak, dem Bürgerkrieg in Syrien und der NATO-Bombardierung Libyens in Afrika begonnen haben.

Die Flüchtlingsroute aus dem Nahen Osten über die Türkei und den Balkan entstand nach der US-Invasion im Irak und setzte sich fort, als Israel Söldner in Syrien finanzierte, um dort einen Krieg anzuzetteln.

Syrien und der Irak waren eine Bedrohung für Israel, also brachten sie Chaos, Bombardierungen und Krieg.

Sie haben auch den IS geschaffen, über den Julian Assange Dokumente veröffentlicht hat.

Millionen von Syrern und Irakern haben die „Balkan-Flüchtlingsroute“ geschaffen, die über die Türkei und den Balkan nach Europa führt.

Millionen anderer Migranten aus aller Welt und dem gesamten Nahen Osten schlossen sich dieser Route an.

Nun erneuert Israel diese Route mit den Palästinensern, deren Minister vor einigen Monaten öffentlich um Aufnahme in Europa baten.

Wenn jetzt ein Europäer einem Palästinenser in Europa begegnet, weiß er genau, warum er in Europa ist und wer ihn hierher geschickt hat.

Die andere Flüchtlingsroute führt über Libyen. Gaddafi hat mehrmals öffentlich davor gewarnt, dass, wenn sie Libyen zerstören, sie eine riesige Flüchtlingswelle nach Europa auslösen würden. Sie wussten also, als sie Libyen bombardierten, dass es Flüchtlingsströme geben wird.

Gaddafi hat damals vielen Afrikanern Arbeit gegeben und sie daran gehindert, nach Europa zu kommen. Aber dann kam der Tag, an dem die Politiker in den USA und ihre jüdischen AIPAC-Berater entschieden, dass Libyen zerstört werden müsse, und damit eine weitere Flüchtlingswelle auslösten, von der ganz Afrika profitieren würde.

Jetzt, wo die Rechten in Europa an die Macht kommen und offen den israelischen Völkermord und das Abschlachten von Kindern unterstützen, müssen sie, wenn es wirklich nicht die neue Meloni ist, die sich in Italien als totale Enttäuschung und totaler Liberaler erwiesen hat, das Problem an der Wurzel packen, nämlich das völkermordende Regime in Israel, sonst wird sich in Europa genauso wenig ändern wie in Italien.

Like it or not, if the right really wants to stop the immigration waves to Europe, they need to stop Israel first



It is clear to anyone in Europe with a brain that the refugee waves to Europe started with the start of the invasion of Iraq, the civil war in Syria and the NATO… pic.twitter.com/xRlwokKrNL