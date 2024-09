Mike Benz: Taylor Swifts Unterstützung für Kamala ist die Nuklearwaffe der NATO zur Beeinflussung von Soft Power

Am letzten Dienstagabend unterstützte Taylor Swift Kamala Harris mit einem geplanten Instagram-Post, der nach Kamalas erster Präsidentschaftsdebatte gegen Präsident Donald Trump veröffentlicht werden sollte.

Swift stützte sich bei ihrer Unterstützung auf die irreführenden Argumente der extremen Linken zum Zugang zur Abtreibung.

In einem Beitrag auf ihrem Instagram-Account mit 283 Millionen Abonnenten schrieb Swift: “Ich werde bei den Präsidentschaftswahlen 2024 meine Stimme für Kamala Harris und Tim Walz abgeben.”

Swift fuhr fort: “Ich stimme für Kamala Harris, weil sie für die Rechte und Anliegen kämpft, von denen ich glaube, dass sie eine Kämpferin benötigen, die sie vertritt. Sie ist eine besonnene, begabte Führungspersönlichkeit, und ich glaube, dass wir in diesem Land so viel mehr erreichen können, wenn wir von Ruhe und nicht von Chaos geleitet werden.”

“Ich war sehr ermutigt und beeindruckt von ihrer Wahl des Kandidaten Tim Walz, der sich seit Jahrzehnten für LGBTQ+ Rechte, IVF und das Recht der Frau auf ihren eigenen Körper einsetzt”, fügte Swift hinzu.

Am Mittwoch besprach Mike Benz, der Gründer und Geschäftsführer der Foundation for Freedom Online, mit Natalie Winters in der Sendung The War Room die Bedeutung der Unterstützung.

Benz bezeichnete die Billigung als die Atomwaffe der NATO zur Beeinflussung der Soft Power.

Die NATO und die globalistischen Eliten brauchen Akteure wie Swift, um ihre Narrative voranzutreiben, um ihre Machtbasis über die Menschen zu halten und auszubauen und um die populistischen Bewegungen im Westen niederzuschlagen.

Direkt zum Video:

Natalie Winters: Mike Benz, können Sie uns die Bedeutung dieses Vermerks erläutern?

Mike Benz: Aber sicher doch, Natalie. Taylor Swift ist die Nuklearwaffe der NATO, wenn es um Soft Power geht. Dazu gibt es eine lustige Vorgeschichte. Ich spreche nun schon seit etwa einem Jahr darüber. Ich habe eine Podiumsdiskussion des Zentrums für psychologische Operationen der NATO 2019 zum Thema Informationskrieg gefunden, bei der jemand von der CIA, jemand von der 77. Brigade des britischen Geheimdienstes, die für die psychologischen Operationen des britischen Geheimdienstes zuständig ist, und jemand, der ein Auftragnehmer von Graphica war, dem Forschungszentrum für psychologische Operationen des Pentagon, das auf der dortigen Minerva-Initiative basiert, der NATO vorschlug, wie sie den Informationskrieg 2019 gegen all die zunehmenden innenpolitischen populistischen Bedrohungen gewinnen könnte, die die Unterstützung der NATO im Inland und den russischen Einfluss im Ausland infrage stellen.

Als ich mir diesen Vortrag über psychologische Operationen der NATO auf dem offiziellen YouTube-Kanal der NATO anschaute, war ich schockiert, dass in einer der Präsentationsfolien ein großes Bild von Taylor Swift zu sehen war, und der Vortragende beschrieb, wie Taylor Swift und andere wie sie geschult werden könnten, um die gewünschten Botschaften über die NATO zu verbreiten, so wie man sie und andere Berühmtheiten bereits erfolgreich für andere benachbarte Prioritäten eingesetzt hatte, von der öffentlichen Gesundheit bis zu anderen sozialen Fragen.

Die NATO plant also absichtlich, Taylor Swift zu trainieren, um die gewünschte NATO-Botschaft zu verbreiten. Sie müssen verstehen, dass die NATO will, dass Kamala Harris gewinnt. Die NATO will, dass Macron in Frankreich gewinnt, dass Salvini in Italien verliert, dass die Vox-Partei in Spanien verliert, dass die AfD in Deutschland verliert. Und so hat die NATO in ihrer 2030-Agenda zum Ausdruck gebracht, dass sie ein politisches Tier werden muss, weil die größte Bedrohung für die NATO nicht wirklich ein kinetischer Angriff Russlands ist, sondern einfach die Niederlage bei den Wahlen im eigenen Land, was die Finanzierung der NATO kürzen würde, was die Unterstützung für die NATO kürzen würde, was die Unterstützung für ihr Mandat zur Aggression in der Welt kürzen würde.

Die NATO hat sich auf die EU gestützt. Der EU-Kommissar forderte Taylor Swift auf, nach Europa zu kommen und bei den bevorstehenden EU-Parlamentswahlen über den Neoliberalismus und die Vermeidung von Bedrohungen für die Demokratie zu predigen. Erstaunlicherweise hat Taylor Swift genau zu diesem Zeitpunkt ihre “Eras Tour” auf Europa ausgedehnt.

Dann gab es diese Flut von Schlagzeilen, dass Taylor Swift Bidens Geheimwaffe im Wahljahr 2024 ist. Als ich die Nachricht verbreitete, dass die NATO ein offizielles Dia hat, um sie darin zu schulen, die gewünschten Botschaften für die Kriegsmaschinerie der westlichen Welt zu verbreiten, war es erstaunlich, welche Kakofonie von Beleidigungen mir von der New York Times, der Washington Post, von CBS und NBC entgegengeschleudert wurde.

Es ist, als ob die ganze Konföderation der Schwachköpfe umhergezogen wäre, und das Pentagon gab sogar zwei Erklärungen ab, in denen es bestritt, sie tatsächlich ausgebildet zu haben. Nochmals, ob sie es getan haben oder nicht, Tatsache ist, dass wir wissen, dass sie geplant haben, sich zu outen, um als politischer Rammbock gegen Gegner der politischen Präferenzen der NATO eingesetzt zu werden. Aber Tatsache ist, dass ich schließlich so viele Anrufe von Journalisten zu diesem Thema erhalten habe. Das Wall Street Journal rief mich an. Ich nahm den Anruf entgegen. Schließlich erklärte ich die ganze Geschichte und schickte vier Absätze mit allen Belegen, einschließlich Screenshots und Schnipseln des Videos auf der NATO-Seite. Das Wall Street Journal beschloss: “Hey, wisst ihr was? Eigentlich werden wir den Artikel nicht bringen. Sie wissen also, was los ist. Die NATO setzt Taylor Swift als Nuklearwaffe ein, um zu versuchen, zu gewinnen, um zu versuchen, den Trumpismus zu stoppen.

Natalie Winters: Geben Sie mir ein oder zwei Minuten zu den Auswirkungen, die dies Ihrer Meinung nach bei den Wahlen 2024 haben wird.

Mike Benz: Nun, das ist schwer zu sagen, denn es kommt zu einem seltsamen Zeitpunkt. Ich denke, es wäre einflussreicher gewesen, wenn es zu Beginn von Kamalas Kampagne geschehen wäre, in den ersten eineinhalb Monaten, als sie wirklich definiert wurde. Tatsache ist, dass ich denke, dass es offensichtlich strategisch fallen gelassen wurde, um zu versuchen, der Idee Glaubwürdigkeit zu verleihen, dass Kamala die Debatte gewonnen hat und so überzeugend war, dass Taylor von ihrer Leistung so bewegt war, dass sie von der Bank kam und ihre Unterstützung erklärte.

Aber Tatsache ist, dass ich glaube, dass sich diese Wahl zu etwas ganz anderem entwickelt hat als 2016 und 2020, als Taylor Swift als Ringer eingesetzt wurde, um Hillary Clinton und Joe Biden zu unterstützen. Ich denke, dass zu diesem Zeitpunkt, angesichts der Tatsache, dass sie Trump in den Kopf geschossen haben, angesichts der Tatsache, dass sie das Justizministerium benutzt haben, um den Kerl zu verhaften, der gegen sie kandidiert, und die Tatsache, dass sie im Grunde die Leiche des ersten Verfassungszusatzes geschändet haben.

Es gibt so viele Dinge, die hier passieren, dass ich nicht glaube, dass es die Herzen und Köpfe der Menschen in Bezug auf Trump oder Kamala verändern wird. Das Einzige, was es wirklich zu tun droht, was nicht unbedeutend ist, ist die Leute von der Basis der Demokraten zu mobilisieren, um tatsächlich von ihren Hintern zu bekommen und zu wählen, wenn die Leute für Harris weich waren, aber sie wollen in gutem Ansehen mit Swiftie Nation sein, um ihre bürgerliche Pflicht getan zu haben, für Kamala gestimmt zu haben.

Das stellt also eine latente Bedrohung für die Trump-Kampagne dar. Aber offen gesagt denke ich, dass Trump sich umdrehen und das Gleiche von den 15 verschiedenen Rappern verlangen sollte, die ihre Unterstützung für Donald Trump zum Ausdruck gebracht haben. Trump selbst hat in einem Interview mit Sasha Baron Cohen, als er noch Ollie G war, als Ollie G ihn fragte: Was ist das Mächtigste im Universum? Oder etwas in dieser Richtung. Und Trump antwortete: “Musik.” Oder: Was ist die mächtigste Sache im Universum, die beliebteste Sache im Universum? Die beliebteste Sache auf der Welt? Und Ollie G. wollte, dass er Eiscreme sagt, aber er sagte Musik.

Das ist etwas, das der CIA sehr wohlbekannt ist, denn ich habe viele Vorträge über die CIA und die Musikindustrie gehalten, und es ist etwas, das der NATO sehr wohl bekannt ist, was die Instrumentalisierung von Taylor Swift angeht. Offen gesagt denke ich, dass Trump sich das viel mehr zunutze machen sollte. Er liebt Musik. Er spielt sie ständig auf seinem iPad in Mar-a-Lago. Sie ist ein wichtiger Teil seiner Kundgebungen. Er sollte Musicians for Trump veranstalten.