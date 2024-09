Studie warnt vor “sich selbst zusammensetzenden Entitäten” im Körper von Covid-geimpften Personen.

Führende Forscher in Südkorea und Japan haben Alarmstufe Rot ausgelöst, nachdem ihre bahnbrechende neue Studie “wurmartige” “selbstorganisierende Gebilde” entdeckt hat, die “synthetische” Nanostrukturen im Körper von Menschen bilden, die Covid mRNA-“Impfstoffe” erhalten haben.

Die schockierende Entdeckung dieser “künstlichen Konstruktionen” wurde in der kürzlich veröffentlichten Publikation der Langzeitstudie enthüllt.

Die Studie wurde von der südkoreanischen Geburtshelferin Dr. Young Mi Lee und Professor Daniel Broudy von der japanischen Okinawa Christian University geleitet.

Im Anschluss an ihre Langzeitstudie an mit Covid mRNA geimpften Personen gaben Lee und Broudy an, dass ihre wichtigsten Ergebnisse die direkte Beobachtung von “sich selbst zusammensetzenden Gebilden … in vielen verschiedenen Formen” und von “zellulärer Toxizität” waren, die durch die Covid-Injektionen ausgelöst wurde.

Sie stellten fest, dass diese Entdeckungen “insbesondere” in Blut- und Samenzellen beobachtet wurden.

In einem koreanischen Labor bebrüteten die Forscher die mRNA-“Impfstoffe” von Pfizer und Moderna Covid in verschiedenen Flüssigkeiten, wobei Grippeimpfstoff und normale Kochsalzlösung als Kontrollen dienten.

Zu den Flüssigkeiten gehörten destilliertes Wasser, Kochsalzlösung, Blutplasma und Sperma.

AstraZeneca und Novavax Covid-Impfstoffe, die keine mRNA-Technologie verwenden, wurden ebenfalls untersucht.

Interessanterweise entwickelten diese Impfstoffe nicht die “selbstorganisierten” Strukturen, die bei den mRNA-Impfungen von Pfizer und Moderna beobachtet wurden.

Bei der Kochsalzlösungs-Kontrolle wurden keine Schwebeteilchen beobachtet, und bei den Grippe-, Novavax- und AstraZeneca-Impfstoffen wurden nur wenige Schwebeteilchen beobachtet.

Es wurden jedoch “viele” Entitäten in “allen verbliebenen und neuen” Pfizer-Aufnahmen gesehen.

Die Spritzen wurden bis zu zwei Tage lang bei Körpertemperatur bebrütet, um nachzuahmen, wie sie sich im menschlichen Körper verhalten würden.

Etwa 30 % der beobachteten “Wesen” hatten Berichten zufolge eine “wurmartige Form”.

Sie stellten fest, dass sich “wurmartige” “Gebilde” mit “Stäben, Scheiben und kristallartigen Mischungen” verbanden.

Diese Gebilde entwickelten sich dann zu anderen Formen, darunter “Kugeln” und “längliche, röhrenförmige Objekte”.

Im Laufe einiger Wochen erschienen “zweidimensionale rechteckige Strukturen” am Boden der Schale, in der die mRNA-Spritzen von Pfizer und Moderna Covid inkubiert wurden.

Dann schienen dreidimensionale Strukturen zu entstehen, die sich vom Boden der Schale lösten und in die obere Flüssigkeitsschicht aufstiegen.

“Ungefähr in der fünften Woche der Inkubation wurden erstaunliche selbstorganisierende Strukturen von großer Vielfalt sichtbar”, schreiben Lee und Broudy.

“Sie bestanden letztlich aus Bändern, Spiralen und fadenförmigen Strukturen.”

Den Forschern zufolge scheint die “Hochphase” der Selbstorganisation dieser Strukturen etwa zwei bis sechs Monate nach der Inkubation erreicht zu sein.

Nach einer Inkubationszeit von etwa 6 Monaten lösen sich die Strukturen allmählich auf”, so die Forscher.

Nach dem Zerfall verschwand das Bauwerk “bis auf einen Rest”.

Diese bemerkenswerten Nanostrukturen, die über ein Jahr lang unter dem Mikroskop bei bis zu 400-facher Vergrößerung untersucht wurden, konnten bisher nicht genau identifiziert werden.

Sie ähneln jedoch Objekten in den Covid-Injektionen, die von anderen Ärzten gefunden wurden.

So fand der Australier Dr. David Nixon im Jahr 2022 “selbstorganisierende” kantige Strukturen innerhalb der mRNA-Schüsse.

Nixon beschrieb, dass er “Drähte” mit ausgefransten Rändern fand, um die herum oft offensichtliche “Chips” erschienen.

Er beobachtete ähnliche “Drähte” im Blut der Geimpften, und interessanterweise war einer dieser “ausgefransten Drähte”, um den herum sich die Blutzellen verklumpten.

Diese “ausgefransten Drähte” ähneln der Form dessen, was Lee und Broudy als “dreibeiniges, gestreiftes Filament” beschrieben, das in der in normaler Kochsalzlösung bebrüteten Pfizer-Spritze gefunden wurde.

Lee und Broudy spekulierten, dass die von ihnen beobachteten Fadenstrukturen mit den weißen Gerinnseln zusammenhängen könnten, die Einbalsamierer in den Körpern der Geimpften fanden.

“Bei der Analyse von Blutgerinnseln geimpfter Personen wurden einige fadenförmige Strukturen an bräunlichen, homogenen, trübweißen Gerinnseln gefunden, die aus der mittleren Schicht des Vollblutsediments extrahiert wurden”, schreiben Lee und Broudy in der Studie.

Laut Lee und Broudy waren die “verschiedenen Arten von transparenten Bändern, Filmen, Spulen und Spiralen”, die in der Pfizer-Aufnahme erschienen, als sie in destilliertem Wasser inkubiert wurden, “in ihrer Struktur den Mikro- und magnetischen Nanorobotern fast identisch, die bereits in zahlreichen wissenschaftlichen Arbeiten vorgestellt wurden”.

Die Experimente von Lee und Broudy zeigen nicht nur die Selbstorganisation von scheinbar synthetischen Nanopartikeln, sondern auch die Wirkung der Covid-Spritzen auf das Blut.

Sie stellten fest, dass jeder “Impfstoff” “toxische Auswirkungen auf Blutzellen” hat.

Die Novavax-Injektion zeigte eine besonders schnelle Zytotoxizität.

Die Forscher stellten fest, dass jede Spritze eine andere Wirkung auf die Blutzellen hatte:

Pfizer löst einen “zellulären Zusammenbruch der weißen Blutkörperchen und beschädigte Blutplättchen” aus.

Moderna löst Rouleaux (Stapelung) von roten Blutkörperchen aus.

Novavax verursacht den Zerfall des Zellkerns der weißen Blutkörperchen und einiger rouleaux der roten Blutkörperchen.

AstraZeneca löst “Prominenten-Rouleaux” aus.

Abschließend forderten Lee und Broudy ein weltweites Moratorium für die Covid-mRNA-Injektionen:

“Solange die Komponenten nicht verifiziert und ihre langfristigen Auswirkungen nicht geklärt sind – eine Notwendigkeit, die durch die Forderung nach einer Notfallgenehmigung missachtet wird – ist ein sofortiges weltweites Verbot erforderlich.

Diese Studie wurde durchgeführt, nachdem kürzlich entdeckt wurde, dass Menschen, die mRNA-Spritzen erhalten haben, eine beunruhigende Hautreaktion entwickelt haben.

Wie Slay News im Februar berichtete, haben Forscher herausgefunden, dass Menschen, denen Covid mRNA gespritzt wurde, unter einem bestimmten ultravioletten (UV) Licht ein seltsames fluoreszierendes Leuchten ausstrahlen.

Das Leuchten erscheint als winzige Punkte auf der Haut, die sich von selbst zu bewegen scheinen.

Die beunruhigende Entdeckung wurde von Dr. Ana Maria Mihalcea gemacht.

Ihre Arbeit ist durch wissenschaftliche Tests belegt und wird durch Unterlagen von Regierungen und NROs unterstützt.

Neue Forschungsergebnisse zeigen, dass die Personen, die die Covid-Spritzen erhalten haben, ein fluoreszierendes orangefarbenes Leuchten im Gesicht ausstrahlen, das unter einem UV-Licht von 365 Nanometern sichtbar ist.

Diejenigen, die dem Shedding ausgesetzt waren, strahlen dieses Leuchten um ihre Nase herum aus, so die Forschung.