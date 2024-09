Menschen zu unfreiwilligen Selbstmordattentätern machen, um den Terrorismus zu bekämpfen

Israel hat gerade Tausende Libanese im Namen der Terrorismusbekämpfung zu unfreiwilligen Selbstmordattentätern gemacht.

Caitlin Johnstone

Israel hat gerade Tausende Libanese im Namen der Terrorismusbekämpfung zu unfreiwilligen Selbstmordattentätern gemacht.

Bei einem Anschlag im Libanon sind mindestens neun Menschen getötet und Tausende verletzt worden. Berichten zufolge wurden mit Sprengstoff gefüllte Pager im ganzen Land ferngezündet, häufig in zivilen Gebieten. Berichten zufolge ist unter den Toten auch ein achtjähriges Mädchen.

Nach Angaben der New York Times behaupten ungenannte Beamte aus den USA und anderen Ländern, dass Israel den Sprengstoff in die Pager eingebaut hat, bevor diese den Libanon erreichten, nachdem die Hisbollah sie bei einem taiwanesischen Hersteller bestellt hatte.

Die USA bestreiten, von dem Angriff gewusst zu haben, aber das tun sie ja immer. Wir sollen immer glauben, dass die USA nie etwas von Angriffen wussten, die von Nationen wie Israel und der Ukraine durchgeführt wurden, bis sie davon in den Nachrichten gelesen haben, und dass ihr massives Geheimdienstkartell und ihre ausgedehnten Überwachungsnetze nie Informationen auffangen und ohne Grund existieren.

Schauen Sie sich an, wo die Menschen waren und von wem sie umgeben waren, als ihre Pager explodierten.

Können Sie das kleine Kind sehen, das nur wenige Schritte entfernt ist?

Dies war ein willkürlicher Angriff Israels auf Zivilisten im Libanon, und er fällt unter die angebliche Definition des Westens von Terrorismus.

Wir haben… pic.twitter.com/L68YN6TeZA — Dr. Sabreena Ghaffar-Siddiqui (@sabreenaGS) September 17, 2024

Dies war ein Terroranschlag nach jeder möglichen Definition. Hätte die Hisbollah eine Reihe von Sprengsätzen gezündet, die von israelischen Streitkräften auf öffentlichen Plätzen aufbewahrt wurden, ohne zu wissen, wer sich in der Nähe befand, als sie hochgingen, hätte jede Zeitung in der westlichen Welt dies als Terroranschlag bezeichnet. Da es aber Israelis waren, die auf die Hisbollah zielten (eine politische Partei, die Teil der libanesischen Regierung ist und viele zivile Mitglieder hat), wird es nur als “Explosionen” bezeichnet.

“Hisbollah beschuldigt Israel nach tödlichen Pager-Explosionen im Libanon“, lautet die Schlagzeile der BBC.

“Tausende Verletzte im Libanon, weil von der Hisbollah verwendete Pager explodieren“, berichtet die Washington Post.

“Explodierende Pager der Hisbollah töten im Libanon mindestens 8 Menschen und verletzen mehr als 2.700“, berichtet NBC News.

Keine Verurteilung durch westliche Beamte. Keine Gedanken und Gebete für die Opfer. Keine Zusagen, die Terroristen vor Gericht zu stellen. Nur die Nachrichtenmedien, die sagen: “Wow, ein paar Pager sind explodiert.

Habt ihr das verstanden, Kinder? Es ist nur Terrorismus, wenn die offiziellen Bösewichte es tun. Wenn die offiziellen Guten es tun, ist es nur eine dringend benötigte Explosion für die Bösen.

Wenn Hamas, Hisbollah oder eine andere Gruppe oder Person in Israel elektronische Geräte explodieren lassen und Kinder töten würden, würde dies von der gesamten westlichen Medienklasse als ein schrecklicher Akt mutwilligen, bösen, sadistischen Terrorismus bezeichnet werden. Israel tut es und es wird als epischer Schritt angesehen, der gefeiert werden sollte.

Wenn die Hamas, die Hisbollah oder irgendeine andere Gruppe oder Person elektronische Geräte in Israel in die Luft sprengen und Kinder töten würde, würde dies von der gesamten westlichen Medienklasse als schrecklicher Akt von mutwilligem, bösem, sadistischem Terrorismus beschrieben werden. Israel tut es, und es wird als ein episch angelegter Schritt angesehen, der gefeiert werden sollte — ☀️👀 (@zei_squirrel) September 17, 2024

Die beispiellose Art und das Ausmaß dieses Angriffs haben viele Bedenken aus verschiedenen Richtungen hervorgerufen. Wir alle benutzen in unserem Alltag elektronische Geräte, und wenn diese in großem Maßstab als Waffe eingesetzt werden, macht das den Menschen natürlich Angst.

“Wenn es iPhones gewesen wären, die die Fabrik mit Sprengstoff im Inneren verlassen hätten, wären die Medien viel schneller dahinter gekommen, was für ein schrecklicher Präzedenzfall heute geschaffen wurde. Nichts kann dies rechtfertigen. Es ist ein Verbrechen. Ein Verbrechen. Und jeder auf der Welt ist deswegen weniger sicher”, twitterte der NSA-Whistleblower Edward Snowden.

“Was Israel gerade getan hat, ist mit *jeder* Methode rücksichtslos. Sie haben zahllose Menschen in die Luft gesprengt, die Auto fuhren (d.h. Autos, die außer Kontrolle gerieten), einkauften (Ihre Kinder stehen im Kinderwagen hinter ihm in der Kassenschlange), usw. Das ist nicht von Terrorismus zu unterscheiden”, sagte Snowden weiter.

Was mir bei all dem auffällt, ist, wie grundlos gruselig es ist. Israel ist so unheimlich. Jeder sieht sie bereits als vergewaltigende, völkermordende Babymörder, und dann müssen sie auch noch diesen seltsamen Terroranschlag auf die gruseligste Art und Weise begehen, die möglich ist, und alle in Angst und Schrecken versetzen, ohne einen klaren und sinnvollen strategischen Vorteil zu haben. Sie sind so unheimlich, dass sie sich nicht davon abhalten können, immer den unheimlichsten Weg zu wählen.

Israel ist widerlich.