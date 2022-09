Mikroskopische Untersuchung ergibt, dass 94 % der mit Covid geimpften Menschen mit Gesundheitsproblemen deutlich abnormales Blut haben

Lange nachdem eine Person gegen Covid-19 „geimpft“ wurde, bleibt ihr Blut weiterhin mit Fremdkörpern verunreinigt, wie eine neue Studie aus Italien herausgefunden hat.

Dr. Franco Giovannini, M.D., Riccardo Benzi Cipelli, M.D., und Giampaolo Pisano, M.D. – allesamt Chirurgen – führten eine mikroskopische Analyse von Blutproben durch, die von Personen entnommen wurden, die gegen die Fauci-Grippe „vollständig geimpft“ worden waren. Sie stellten fest, dass 94 Prozent der Proben eindeutig ungesund waren, was darauf hindeutet, dass die Impfungen dauerhaft unreines Blut hinterlassen.

Die Studie beschreibt das verunreinigte Blut als „abnormal“ und erklärt, dass fremde Strukturen das Blut der Geimpften belasten. Bei manchen Menschen bilden sie kristallartige Strukturen. Bei anderen bilden sie lange Röhren und Fasern, die den Blutfluss beeinträchtigen.

Diese mysteriösen Substanzen führen zu Gerinnseln, die in vielen Fällen den Blutkreislauf unterbrechen und einen Herzinfarkt oder sogar den Tod verursachen.

Covid-Impfstoffe scheinen Graphen zu enthalten, das nicht auf der Liste der Inhaltsstoffe aufgeführt ist

Eine der Substanzen, die in den verunreinigten Blutproben der Geimpften gefunden wurde, scheint Graphen zu sein, dessen Atome sich in Sechsecken anordnen und flache Kristallplatten bilden.

Graphen ist technisch gesehen kein Metall, aber es verhält sich wie eine Metallverbindung. Graphen könnte einer der Mechanismen sein, durch den sich Nicht-Blutgerinnsel in den Körpern der vollständig verletzten Personen bilden.

„Die beiden Formen, die sie im Blutstrom feststellten, waren kristallartige Brocken und röhrenartige Längen“, schreiben Jennifer Margulis und Joe Wang für die Epoch Times.

„Die Forscher konnten zwar nicht bestätigen, dass es sich bei dem, was sie sahen, um Graphen handelte, wiesen aber darauf hin, dass Graphen zu ähnlichen Formen aggregieren kann, wie sie die Ärzte beobachteten.“

Graphen ist eine Fremdsubstanz der Wahl für viele neue pharmazeutische Medikamente und Impfstoffinjektionen. Es wird in nasal gespritzten Grippeimpfstoffen verwendet und wird derzeit für andere Anwendungen geprüft.

In keinem der derzeit zugelassenen oder genehmigten Grippeimpfstoffe ist Graphen als Inhaltsstoff aufgeführt. In dieser und mehreren früheren Studien wurde jedoch in den Fläschchen etwas gefunden, das Graphen zu sein scheint.

In dieser neuesten Studie wurde zwar nicht speziell auf Graphen getestet, aber die Autoren schrieben, dass Graphen das sein könnte, was sich im Körper der vollständig geimpften Personen zu Strukturen zusammensetzt, die es dem Blut und anderen Substanzen ermöglichen, tödliche Gerinnsel zu bilden.

„Graphen kann sich selbst zu winzigen Nanostrukturen zusammensetzen, was es für Kohlenstoff-Nanoröhren und Kohlenstofffasern nützlich macht“, heißt es in dem Artikel der Times.

„Diese Spekulationen werfen mehr Fragen als Antworten auf, da weder Graphen noch andere metallische Verbindungen in den Impfstoffen verwendet worden sein sollen. Warum also wiesen über 950 Menschen, die nach der Impfung gesundheitliche Probleme hatten, Fremdmaterial in ihrem Blut auf?“

Eine frühere Studie aus Korea zeigt, dass mit mRNA (Messenger-RNA) kontaminiertes Blut metallische Objekte enthält, die nach den Listen der Inhaltsstoffe nicht vorhanden sein dürften.

Das Ärzteteam erklärte nach der Analyse verschiedener Blutproben, dass das „Übergewicht der Beweise“ auf „Fremdmaterialien“ in Covid-Impfstoffen hinweist, die noch lange nach der Injektion im Körper der Menschen verbleiben.

„Von den 8 Empfängern des COVID-19-Impfstoffs: 6 Plasmaproben enthielten eine mehrschichtige Scheibe unbekannter Zusammensetzung; 3 Proben enthielten wulstige, spiralförmige Materialien; 1 Plasmaprobe enthielt ein faseriges Bündel ähnlich aussehender, wulstiger Fremdstoffe; und eine andere Gruppe von 3 Proben wies kristallartige Formationen von Fremdstoffen auf“, erläutert die koreanische Studie, was die Ärzte fanden.

„Die verschiedenen Formen und Größen der Fremdmaterialien in den zentrifugierten Plasmen der mit COVID-19 geimpften Personen ähnelten sehr stark den Formen und Größen der Fremdmaterialien, die zuvor direkt in den Impfstoffen selbst beobachtet wurden.“