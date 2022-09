Putin: Das „Sanktionsfieber“ der westlichen Eliten wird das einfache Volk „frieren“ lassen und sein Leben zerstören

Der russische Präsident Wladimir Putin hat in einer umfassenden Rede vor dem östlichen Wirtschaftsforum in Wladiwostok im Fernen Osten des Landes, an dem, wie wir bereits berichteten, die größte chinesische Delegation teilnahm, das anhaltende „Sanktionsfieber“ im Westen angeprangert. Der führende chinesische Gesetzgeber Li Zhanshu war anwesend, als der russische Staatschef betonte, dass es unmöglich sei, Russland zu isolieren, sosehr man dies auch wolle.

Stattdessen sagte er, dass die Rückwirkungen der von der EU und den USA verhängten Sanktionen und der Versuche, sich von den russischen fossilen Brennstoffen abzukoppeln, dem Westen das Leben schwer machen. Jetzt sehen wir, wie eine Produktion und ein Arbeitsplatz nach dem anderen in Europa geschlossen werden“, sagte Putin und betonte, dass dies durch „westliche Eliten“ geschehe, „die objektive Fakten nicht anerkennen wollen oder sogar können.“

Sein Thema war, wie in einer Reihe früherer großer Reden, die Unfähigkeit der westlichen Eliten, den unvermeidlichen Wandel von einer unipolaren zu einer multipolaren Welt zu erkennen (wörtlich heißt das diesjährige Forum „Auf dem Weg zu einer multipolaren Welt“), oder weg von „der Weltordnung, die nur ihnen nützt und alle zwingt, nach den Regeln zu leben, die sie erfunden haben und die sie regelmäßig brechen und je nach Situation ständig ändern“, sagte er laut einer Übersetzung der staatlichen Medien.

Dass sie „objektive Fakten“ über die globalen Veränderungen nicht anerkennen wollen oder sogar können, zeigt ihre „wachsende Distanz“ zu den einfachen Menschen, die sie angeblich vertreten. Und doch könnte die europäische Bevölkerung jetzt „erstarren“, während ihr wichtige russische Energie von Politikern vorenthalten wird, die kurzsichtig und emotional auf die Invasion in der Ukraine reagieren wollen:

Er wies die weitverbreiteten Behauptungen, Russland setze Gas als Energiewaffe ein, als „Unsinn“ zurück und sagte, es sei so einfach wie die Freigabe der für das sichere und ordnungsgemäße Funktionieren der von Gazprom betriebenen Pipelines erforderlichen Teile.

„Gebt uns Turbinen und wir schalten morgen Nord Stream ein, aber sie werden uns nichts geben“, sagte Putin vor dem Publikum. Er ging auch auf die jüngsten weltweiten Schlagzeilen über eine von der EU geplante Preisobergrenze für russisches Öl und Gas ein und nannte den Vorschlag „eine weitere Dummheit“. Er meinte, das Dilemma sei ganz einfach:

Zu den erwähnten objektiven Tatsachen, die die westlichen Führer nicht anerkennen wollen, gehört, dass die Länder, die russische Energie importieren, „nicht in der Lage sind, ihren Willen zu diktieren“. Putin sagte, er sei immer noch „zuversichtlich, dass wir [nach dem Einmarsch in die Ukraine] nichts verloren haben und nichts verlieren werden. Unser Hauptgewinn ist die Stärkung der Souveränität“.

„Sie sollen zur Vernunft kommen“, betonte Putin. Und dennoch: „Die EU-Behörden verweigern den europäischen Unternehmen den Zugang zu Rohstoffen, Energie und Märkten.“ Und so werden der sinkende Lebensstandard und die steigende Inflation, die die Europäer jetzt – vorwiegend in den Wintermonaten – erleben, weiterhin den amerikanischen Interessen geopfert, bis diese Führer endlich zur Vernunft kommen, erklärte der russische Führer.

Es wird keine Überraschung sein, wenn die Marktanteile der europäischen Unternehmen, sowohl auf dem Kontinent als auch weltweit, von ihren amerikanischen Gönnern übernommen werden. Wenn sie ihre Interessen verfolgen, schränken sie sich nicht ein und schrecken vor nichts zurück“.

Interessanterweise sprach er den Status der Nord Stream 2-Pipeline von Russland nach Deutschland an, die im Zuge der Ukraine-Krise gestoppt wurde, bevor sie überhaupt in Betrieb genommen werden konnte, und sagte, Moskau sei weiterhin „bereit“, Gas durch NS2 zu pumpen, wenn die andere Seite dazu bereit sei:

Putin würdigte die Anwesenheit einer großen chinesischen Delegation und die Teilnahme des drittwichtigsten chinesischen Regierungsvertreters an dem Forum und sagte: „Ich hoffe, Xi Jinping bald in Usbekistan zu sehen.“

Der russische Energieriese Gazprom hat Anfang der Woche ein recht provokantes Video veröffentlicht, das sich an Europa richtet und zeigt, was es im kommenden Winter zu erwarten hat:

❄️🌨️Gazprom has published a video with an epic soundtrack "And winter will be big"



P.S. It is worth reminding commentators that it was the EU that imposed sanctions against Russia, and not vice versa. pic.twitter.com/htvkG4eiFL