Militärärztin sagt unter Eid aus, dass sie durch eine Direktive der Biden-Administration angewiesen wurde, Impfstoffschäden zu vertuschen

Dr. Theresa Long, Sanitätsoffizierin beim US-Militär, hat vor Gericht ausgesagt, dass sie von einem Vorgesetzten angewiesen wurde, Impfschäden durch den Covid-19-Impfstoff auf Anweisung des Biden-Regimes zu vertuschen.

Dr. Long sagte auch aus, dass die Daten zeigen, dass die Todesfälle von Militärangehörigen durch die Impfstoffe die Todesfälle durch COVID-19 selbst übersteigen.

Das Verteidigungsministerium spielte die Schlussfolgerungen von Dr. Long herunter und sagte, der Anstieg der Impfstoffschäden sei auf eine „Panne in der Datenbank“ zurückzuführen.

Während der ganztägigen Anhörung präsentierte Liberty Counsel überzeugende Zeugenaussagen des Navy-Kommandanten eines Überwasserkriegsschiffes und dreier Militärflugärzte, Oberstleutnant Peter Chambers, Oberstleutnant Teresa Long und Oberst a.D. Stewart Tankersley, M.D. Im Gegensatz dazu lehnte das Verteidigungsministerium die Präsentation von Zeugen ab.

Der Gründer und Vorsitzende von Liberty Counsel Mat Staver sagte in einem Interview mit Daniel Horowitz von The Blaze, dass es bereits drei Anhörungen in diesem Fall gegeben habe und das Verteidigungsministerium noch keinen einzigen Zeugen angeboten habe. Statt Zeugen schickt die Regierung „diese Erklärungen“, erklärte Staver. Er sagte, der Richter habe sie gedrängt, lebende Zeugen vor Gericht zu bringen, damit sie ins Kreuzverhör genommen werden können, aber sie weigern sich einfach, dies zu tun. „Also schicken sie diese Erklärungen, die irgendein JAG-Anwalt schreibt, und jemand vom Militär unterschreibt sie.“

Staver sagte, dass die Informationen, die das Verteidigungsministerium vor Gericht vorlegt, „veraltet und falsch sind und bei einem Kreuzverhör wirklich demontiert werden müssten.“ Er fügte hinzu, dass die Kreuzverhöre seiner Zeugen ihren Fall nur noch stärker gemacht haben. „Sie haben also wirklich nichts, womit sie unsere Zeugen ins Kreuzverhör nehmen könnten“, sagte er.

Staver erzählte Horowitz, dass Richter Merryday die DoD-Anwälte während der Anhörungen gezüchtigt hat, indem er ihnen sagte, sie hätten „einen schwachen Fall“ und würden „so tun, als stünden sie über dem Gesetz“.

Dr. Theresa Long, eine Fliegerärztin, die einen Master-Abschluss in Public Health hat und speziell für das DMED ausgebildet ist, gab am 10. März eine emotionale Stellungnahme ab.

Sie und zwei weitere Fliegerärzte haben die DMED im vergangenen Jahr überprüft und dabei einige verblüffende Entdeckungen über die hohe Zahl offensichtlicher Impfschäden unter Militärangehörigen gemacht.

Den Whistleblowern zufolge stiegen bestimmte Erkrankungen nach Inkrafttreten des Impfstoffmandats sprunghaft an, darunter Fehlgeburten und Krebserkrankungen sowie neurologische Probleme, die um 1000 Prozent zunahmen.

Dr. Long sagte aus, dass sie am Abend vor der Anhörung von einem hochrangigen Offizier kontaktiert wurde, der ihr sagte, sie solle ihre Erkenntnisse über die brisanten medizinischen Daten des Militärs nicht vor Gericht diskutieren. Die Whistleblowerin sagte, sie habe sich bedroht gefühlt, nachdem sie versucht hatte, ihre Vorgesetzten dazu zu bringen, sich mit den Ergebnissen zu befassen, und „fürchtete um ihr Leben und um die Sicherheit ihrer Kinder“.

Politifact kontaktierte Peter Graves, Sprecher der Defense Health Agency’s Armed Forces Surveillance Division, der sagte, die Daten für das Jahr 2021 seien korrekt, aber aus irgendeinem Grund seien die Daten für die fünf Jahre davor ungenau. Graves teilte PolitiFact per E-Mail mit, dass die Abteilung die Daten in der DMED überprüft „und festgestellt hat, dass die Daten für die Jahre 2016-2020 falsch waren.“

Mit anderen Worten: Fünf Jahre lang waren die Daten ernsthaft beschädigt, und keiner der Datenanalysten des Verteidigungsministeriums hat das herausgefunden, und dann hat es sich 2021 von selbst korrigiert. Das Verteidigungsministerium hat seitdem neue Zahlen veröffentlicht, die für die Jahre vor 2021 mehr Krankheiten bei den Truppen ausweisen.

Staver stellte Long während der Anhörung eine Frage zu den DMED-Daten, die sie beantwortete: „Ich wurde angewiesen, diese Frage nicht zu beantworten“.

Berichten zufolge fragte Richter Merryday Long: „Von wem angeordnet?“, woraufhin die Ärztin erklärte, was am Abend vor der Anhörung geschehen war.

Staver fragte Long dann, ob die Informationen, die sie auf Anweisung des Militärs zurückhalten sollte, für das Gericht und die Öffentlichkeit relevant und hilfreich seien. Sie bejahte die Frage, und Staver fragte sie, warum.

Berichten zufolge hielt Long inne und kämpfte mit den Tränen, als sie dem Richter davon berichtete: „Ich habe so viele Soldaten, die durch diesen Impfstoff zerstört werden. Kein einziges Mitglied meines Führungsstabs hat meine Bedenken mit mir besprochen … Ich habe nichts zu gewinnen und alles zu verlieren, wenn ich darüber spreche. Damit habe ich kein Problem, denn ich sehe zu, wie Menschen völlig zerstört werden.

Die Ärztin sagte, dass sie ständig von Menschen kontaktiert wird, die durch die genetischen Impfstoffe geschädigt wurden, und dass viele dieser Verletzten Piloten sind, von denen erwartet wird, dass sie hohe Fitnessstandards erfüllen. Long erzählte Staver, dass sie an nur einem Nachmittag von vier Piloten hörte, die gerade MRTs zurückbekommen hatten, die zeigten, dass sie Myokarditis hatten.

Sie sagte aus, dass die Moral im Militär am Boden liegt und die Soldaten wegen des Drucks, sich impfen zu lassen, verzweifelt sind und einige sogar Selbstmordgedanken hegen.

Long sagte, sie wisse von mindestens zwei Personen, die aufgrund des Drucks und der drohenden Bestrafung bei Weigerung Selbstmord begangen hätten.

Sie sagte, die Politik des derzeitigen Regimes untergrabe „gute Ordnung und Disziplin“.

Staver schloss: „Ich fühle mich geehrt, den tapferen Männern und Frauen des Militärs zu dienen. Ich bin bestürzt über den Missbrauch und die Propaganda, die ihnen vom Weißen Haus und dem Verteidigungsministerium aufgezwungen werden. Die Wahrheit wird sich durchsetzen, und die Freiheit wird siegen.“

NOW – U.S. Army doctor says "in one morning I had to ground 3 out of 3 pilots due to vaccine injuries" at panel discussion in Washington, D.C. hosted by U.S. Sen. Ron Johnson.



Lt. Col Theresa Long is a Brigade Surgeon for the 1st Aviation Brigade, Ft. Rucker, Alabama, U.S. Army. pic.twitter.com/5DYUBRiYKZ