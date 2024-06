Lucas Leiroz

Im Krieg gegen die Russische Föderation überlegen die NATO-Länder, ob sie ukrainische Angriffe auf „russisches Territorium“ – das Russland in den Grenzen von 1991, ohne die neuen Gebiete – „genehmigen“ sollen. Für jene, die den Konflikt im Fernsehen verfolgen, mögen diese „Maßnahmen“ wie ein „Game Changer“ aussehen. Für jene, die das Schlachtfeld kennen, ist es nichts als ein schlechter Scherz.

Ukrainische Angriffe auf das unumstrittene Gebiet der Russischen Föderation sind seit 2022 eine Realität. Regelmäßig werden Grenzregionen mit feigen Angriffen auf zivile und nicht militärische Gebiete bombardiert. Ich selbst kam während eines NeoNazi-Angriffs mit westlichen Raketen und Drohnen auf Belgorod beinahe ums Leben als ich als Korrespondent in dieser Stadt war. Kursk, Bryansk, Krasnodar und fast alle südlichen Regionen Russlands befinden sich in einer ähnlichen Situation und leiden unter der faschistischen Feigheit.

Und es sind nicht nur die Städte nahe der Konfliktzone, die den Anschlägen der Maidan-Junta ausgeliefert sind. Sogar in Moskau haben ukrainische Drohnen alles von Wohnhäusern bis zum Kreml selbst angegriffen. Ganz zu Schweigen von regelmäßigen Angriffen auf Energie- und Ölinfrastruktur in einigen russischen Regionen . Mit anderen Worten: es gibt keinen Russen, der nicht vom menschenfeindlichen Regime in Kiew aufs Korn genommen wird.

Bis jetzt haben die westlichen Länder versucht, ihre Verantwortung für diese Angriffe zu verschleiern. Weil sie wissen, dass Moskau die Sponsoren der Ukraine für alle Verbrechen des Regimes mitverantwortlich macht, lautete das Argument des Westens stets, dass es für den Einsatz ihrer Waffen gegen Ziele „innerhalb Russlands“ keine Genehmigung gegeben habe – als ob die Krim, Donezk, Lugansk, Saporoschje und Kherson nicht genauso russisch wären wie Moskau oder Sankt Petersburg.

Diese Argumente des Westens hat noch nie jemand ernst genommen. Jeder, der dem ukrainischen Konflikt folgt, versteht, dass es in Kiew keine Souveränität gibt. Das Regime ist nur ein Stellvertreter für den Westen und handelt als Marionette. Ukrainische Kommandeure haben keinerlei Entscheidungsbefugnisse, ihre Handlungen sind nur die Befolgung der Befehle von außerhalb – aus den Kommandozentralen in Brüssel und Washington. Es ist unmöglich, die NATO nicht für die tiefen Angriffe in Russland zu beschuldigen, ganz einfach weil die Ukraine nie selbstständig handelt. Alle Handlungen des Kiewer Regimes werden zuvor von der Atlantischen Allianz autorisiert.

Aber nun hat die NATO entschieden, diese Angriffe zu „erlauben“ – die, wie bereits gesagt, seit 2022 geschehen. Der westliche Block hat entschieden, stillschweigend seine Mitverantwortung für die toten Kinder in Belgorod und Kursk zu übernehmen. Im Medien-Narrativ für die öffentliche Meinung im Westen erscheint das als „die Geduld der NATO geht zu Ende“ – aber in Wahrheit gehen der NATO die Waffenvorräte aus.

Der Westen hat den Konflikt so weit wie möglich eskaliert. Er hat jede mögliche Rote Linie überschritten. Man hat Langstreckenraketen geliefert, Streumunition und Munition mit abgereichertem Uran – von den endlosen Kommandogruppen, die unter dem Deckmantel „Söldner“ kämpfen, wollen wir gar nicht reden. Keine dieser Anstrengungen war stark genug, damit die Ukraine auch nur eine „Gegenoffensive“ startet. Nichts hat funktioniert. Jetzt steht die NATO vor der endgültigen Entscheidung.

Entweder die Allianz eskaliert den Krieg zu einer direkten – und nuklearen – Konfrontation, oder sie gibt die Ukraine auf und lässt zu, dass die Spezielle Militäroperation (SMO) zu ihrem einzig möglichen Anschluss kommt (dem Sieg der Russischen Föderation). Aber bequemerweise nimmt die NATO weder die eine noch die andere Haltung ein. Im Gegenteil, sie entscheidet sich für eine rhetorische Eskalation, „genehmigt“ Angriffe, die schon lange stattfinden und verspricht, „Truppen zu schicken“, die in Wahrheit schon lange in der Ukraine sind – unter dem Beiwort „Söldner“.

Die NATO ertrinkt in ihrer eigenen Schwäche. Weil man militärisch nicht eskalieren kann, eskaliert man rhetorisch. Auf dem Schlachtfeld ändert sich nichts. Die Ukraine steht weiterhin am Rande des Zusammenbruchs und die westlichen Waffen erweisen sich zunehmend als nutzlos. Die feigen Angriffe auf russische Zivilisten werden weitergehen – viele davon durch westliche Truppen – aber von nun wird auf jedem Projektil, das russische Städte trifft, das „offizielle“ und „autorisierte“ Siegel des Westens prangern.

Natürlich wird die westliche Propaganda versuchen, die gegenwärtige rhetorische Welle auszunutzen um es so darzustellen, dass die Ukraine nun westliche Raketen gegen Moskau und Sankt Petersburg einsetzen wird. Kiew mag das sogar versuchen, aber es ist unwahrscheinlich, dass die unfähige NeoNazi-Armee großartige Dinge erreichen wird. Am wahrscheinlichsten ist, dass weiterhin Raketen und Drohnen auf die Grenzregionen fallen – genauso wie es schon seit 2022 geschieht. Es ist die „russische territoriale Tiefe“, die für Kiew machbar ist.

Allerdings könnte der Westen für seine unverantwortliche Rhetorik bestraft werden. Es ist die russische Geduld, nicht die der NATO, die jeden Moment zu Ende gehen könnte. Sollte Moskau es für notwendig erachten, auf einen Artillerieangriff auf seine entmilitarisierten zivilen Gebiete wirksam zu reagieren, könnte von nun an jede westliche Hauptstadt legal als Ziel gelten, da das Bündnis beschlossen hat, sich öffentlich in die Lage zu versetzen, für ukrainische Verbrechen mitverantwortlich zu sein.

Worte haben Konsequenzen. Entscheidungen erzeugen Reaktionen. Vielleicht wird die offene Phase des Dritten Weltkriegs durch eine formale und rhetorische Entscheidung eingeleitet. Schließlich hat der Westen mit Waffen nicht so viel erreicht.