Militärische Verbindungen der Forschung im Wuhan-Labor entdeckt

Wissenschaftler, die im Labor in Wuhan Fledermauskrankheiten untersuchten, waren an einem massiven Projekt beteiligt, um gemeinsam mit führenden Militärbeamten Tierviren zu untersuchen. Dokumente, die „The Mail on Sunday“ erhalten hat, zeigen, dass vor neun Jahren ein landesweites Programm gestartet wurde, das von einer führenden staatlichen Stelle geleitet wurde, um neue Viren zu entdecken und die „dunkle Materie“ der Biologie zu entdecken, die mit der Ausbreitung von Krankheiten zu tun hat.

Die vom indischen Verteidigungsministerium finanzierte Studie „China’s Biological Warfare Programme – An Integrative Study with Special Reference to Biological Weapons Capabilities“ von Dany Shoham aus dem Jahr 2015 gab zuvor bereits Aufschluss über die Kapazitäten Chinas und wie die Biowaffenforschung versteckt und aufgeteilt wurde auf verschiedenste Einrichtungen im Land.

Das Ergebnis dieser Analyse weist auf 12 Einrichtungen hin, die der Verteidigungseinrichtung angegliedert sind, plus 30 Einrichtungen, die der PLA angegliedert sind und die an der Forschung, Entwicklung, Produktion, Prüfung oder Lagerung von BW [Biowaffen] beteiligt sind.

Auch modernste, riesige Genforschungs-Einrichtungen werden zweckentfremdet:

…mit der offensichtlichen Option einer Aufwertung durch gentechnische Verfahren einerseits und der versuchsweisen Option, bestimmte BWA (zumindest theoretisch) so zu modifizieren, dass ihre Wirkung gegen bestimmte ethnische Gruppen verstärkt wird.

Ein führender chinesischer Wissenschaftler, der im Januar letzten Jahres die erste genetische Sequenz