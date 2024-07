Milliardäre und Technokraten springen auf den Trump-Zug auf, angeführt von Peter Thiel und J.D. Vance

Von Carole Cadwalladr via The Guardian

Weniger als einen Monat, nachdem Donald Trump im November 2016 zum Präsidenten gewählt wurde, lud er die Crème de la Crème der Tech-Elite des Silicon Valley zu einem Treffen in den Hauptsitz seines Übergangsteams im Trump Tower ein.

Es war eine peinliche Angelegenheit. Sheryl Sandberg von Facebook, Larry Page von Google und Jeff Bezos von Amazon hatten Gesichtsausdrücke, die von einem halbherzigen Grinsen bis hin zu einem Tech-Mogul in Geiselhaft reichten. Aber in gewisser Weise waren sie das auch. Es gab einen neuen Sheriff in der Stadt – und keiner von ihnen hatte ihn kommen sehen.

Aber eine Person war in ihrem Element. Neben Trump saß ein in Südafrika aufgewachsener Tech-Unternehmer, dessen frühe Investition in Facebook ihm Milliarden eingebracht hatte, und strahlte dabei ganz unkompliziert.

Es war Peter Thiel. Und wenn diese vergangene Woche einen Wendepunkt markierte, wofür es viele Gründe gibt, dann wurde die Saat dafür bereits im Sommer 2016 gelegt. Damals war Trump der Außenseiter-Kandidat. Der Mann, den kein seriöser Tech-Unternehmer der Westküste und keine Wirtschaftselite der Ostküste anfassen wollte.

Die vergangene Woche markierte ein entscheidendes Ende dieser Ära. In dieser Woche ernannte Donald Trump nicht nur einen Tech-Bro zu seinem Stellvertreter, indem er Senator JD Vance zu seinem Vizepräsidenten wählte, sondern er erhielt auch den Segen des obersten Tech-Bro, Elon Musk.

Musk hat gesagt, dass er 45 Millionen Dollar pro Monat an Trumps Wahlkampf spenden wird, obwohl seine laufende Unterstützung auf X, der Plattform, die er gekauft hat und die ihm gehört, unzählige Millionen mehr wert ist.

Aber es sind einige weniger bekannte Persönlichkeiten im Silicon Valley, die letzte Woche auf den Trump-Zug aufgesprungen sind, die vielleicht noch aufschlussreicher sind. Marc Andreessen und Ben Horowitz, denen eine der traditionsreichsten und einflussreichsten Risikokapitalfirmen im Silicon Valley gehört, haben erklärt, dass sie alle für Trump sind, zusammen mit einer Reihe weniger bekannter, aber wichtiger Namen, die entweder nachgezogen sind oder ihnen zuvorgekommen sind, darunter die Winklevoss-Zwillinge und die Investoren und Podcast-Moderatoren Chamath Palihapitiya und David Sacks.

Photograph: Paul Sancya/AP

Damals, 2016, war Peter Thiel die Stimme in der Wüste. Und bei diesem Treffen im Trump Tower war es Thiels Hand, die Trump ergriff und streichelte. (Und dessen Data-Mining-Firma Palantir erhielt Milliarden von Dollar an Verträgen von Trumps Verteidigungsministerium und, besonders umstritten, von der Einwanderungs- und Zollbehörde des Heimatschutzes, wo sie Profile von Migranten erstellte und diese überwachte.)

Das Prinzip, das den Investitionen im Silicon Valley zugrunde liegt, besteht darin, früh und in großem Stil zu investieren. Für Thiel hat das mit Facebook funktioniert. Es funktionierte für Thiel mit Trump. Und letzte Woche hat sich eine weitere seiner Wetten ausgezahlt, auch wenn nur wenige vorhersagen konnten, wie spektakulär sie ausfallen würde.

Denn JD Vance, der neue potenzielle Vizepräsident, ist ein Geschöpf Thiels. Er ist ein Mann, den Thiel durch großzügige Investitionen in seine geschäftlichen und politischen Karrieren nach seinem eigenen Bilde geformt hat. Thiel gab Vance einen Job in seiner VC-Firma Mithril Capital, unterstützte ihn bei der Gründung seines eigenen Risikofonds Narya Capital und investierte später 15 Millionen Dollar in seine erfolgreiche Kandidatur für den Senat. Max Chafkin, Thiels Biograf, beschreibt Vance als seine „Verlängerung“.

Das Ergebnis von Thiels frühem Engagement für Trump ist eine Lektion, die auch anderen nicht entgangen ist. Wie bei ihrer anderen Obsession, der Kryptowährung, war der beste Zeitpunkt, um in Trump zu investieren, 2016, und der zweitbeste Zeitpunkt ist heute. Wir haben bereits ein Wort für das, was wir jetzt beobachten: Es ist Oligarchie. Und wir haben bereits gesehen, wie sich das auswirkt. In Putins Russland sind politische und wirtschaftliche Interessen ein und dasselbe.

Thiel wettet – wieder einmal – auf dasselbe Phänomen in Amerika. Er wettet darauf, dass er der erste unter einer neuen Generation von Tech-Bro-Oligarchen sein wird – einer neuen Superklasse von Broligarchen.

In Trumps Amerika wird es für alle, auch für die Milliardäre, harte Entscheidungen geben. Auch wenn es für sie vielleicht weniger hart sein wird. Vance hat gesagt, er wolle Kryptowährungen deregulieren und die KI aus den Fesseln befreien. Er hat gesagt, dass er Bidens Versuche, Schutzmaßnahmen für die KI-Entwicklung einzuführen, zunichte machen würde.

Und während er es auf die alten Monopole Google und Facebook abgesehen hat – die Plattformen, die seine ideologischen Verbündeten in der „Neuen Rechten“ als Teil des „zensurindustriellen Komplexes“ betrachten, der die Rede der Rechten erstickt – setzt das Silicon Valley auf einen Goldrausch ohne Handschuhe, ohne Regulierung und zugunsten der Wirtschaft.

Ein weiterer Gefolgsmann von Peter Thiel stand letzte Woche auf der Bühne der Republican National Convention und begeisterte die Menge: Hulk Hogan. Hogan ist weniger bekannt als eine von Thiels langfristigen Wetten, obwohl er in mancher Hinsicht sogar noch aufschlussreicher ist als Vance. Im Jahr 2007 outete das Online-Magazin Gawker Thiel und veröffentlichte eine Reihe von wenig schmeichelhaften Artikeln über ihn. Es dauerte Jahre, aber schließlich rächte er sich, indem er Hulk Hogan heimlich mit 10 Millionen Dollar finanzierte, um das Magazin wegen Verletzung der Privatsphäre zu verklagen und es in den Konkurs zu treiben.

Auf der Bühne des RNC riss sich der Wrestler, der eine orangefarbene Dauerwelle hatte, sein Hemd für den Mann aus, der immer mehr den Eindruck erweckt, er würde Amerikas nächster Präsident werden. Oder, wenn JD Vance recht hat, der Mann, der sich als der Cäsar erweisen wird, den Amerika seiner Meinung nach braucht. Ein Mann, den er bereits dazu gedrängt hat, die Beamten der Nation zu entlassen, um sie „durch unsere Leute zu ersetzen“, sich über die Gerichte hinwegzusetzen und auf seine Weise zu regieren. Oder, um es mit einfachen Worten zu sagen: einen Staatsstreich anzuzetteln.

Thiel weiß, was jeder Investor weiß. Dass eine Krise eine Chance ist. Und dass, wenn es Trump gelingt, die Bundesverwaltung zu zerschlagen, in den darauf folgenden Marktturbulenzen nicht nur Milliarden zu verdienen sind, sondern dass eine neue Art von Oligarchen, die dem Thron Cäsars nahe stehen, die ersten sein werden, die die Beute teilen.

Und der wichtigste von ihnen wird Thiel sein. Es ist nicht schwer zu erkennen, wie Palantir, sein Datenverarbeitungsunternehmen – das sich unter den Konservativen am NHS die Zähne ausgebissen hat – Profile von Cäsars Feinden erstellen und diese überwachen und ins Visier nehmen wird. Und Thiels Erfolgsbilanz beim Gewinnen, beim erfolgreichen Wetten auf die längsten Quoten, beim Abwarten ist vielleicht der beängstigendste aller Faktoren in diesen vierzehn Tagen, die sich wie der Beginn eines Ansturms auf die Bank anfühlen.

Bidens Debatten-Desaster, Trumps siegreiches Überleben als Attentäter und nun der Aufstieg von Silicon Valley auf die Präsidentschaftsliste. Die Broligarchen haben ihren Zug gemacht – und der Rest von uns muss genau verstehen, was das bedeutet.