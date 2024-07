Ist Donald Trump die „Abrißbirne“ der Eliten, die den Weg für eine „erleuchtete internationale Governance“ ebnen wird?

Jacob Nordangård

Sollte er gewählt werden, wird Trumps Präsidentschaft wahrscheinlich mit komplexen globalen Schocks konfrontiert werden, die darauf abzielen, die alte Ordnung zu zerstören.

Zur gleichen Zeit, als die Medien ihre ganze Aufmerksamkeit auf das Attentat auf Donald Trump richteten, wurde die zweite Revision des UN-Zukunftspakts veröffentlicht. Fast niemand nimmt von den Verhandlungen Notiz. Trump steht auch für all die „Gefahren“, die das vorgeschlagene neue UN-System zu lösen beabsichtigt. In der Einleitung des Pakts wird gewarnt, dass wir kurz davor stünden, einen gefährlichen Wendepunkt zu überschreiten, der zu einer unsichereren und chaotischeren Welt führen könnte:

Wir sind mit einer wachsenden Zahl von katastrophalen und existenziellen Risiken konfrontiert. Wenn wir unseren Kurs nicht ändern, laufen wir Gefahr, unwiderruflich in eine Zukunft mit anhaltenden Krisen und Zusammenbrüchen zu stürzen.

Können wir davon ausgehen, dass die Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten ein solcher Wendepunkt ist? Doch laut den Vereinten Nationen gibt es sowohl „Chancen“ als auch „Hoffnung“. Die Krisen und Herausforderungen, die sich am Horizont abzeichnen, können nicht von einzelnen Staaten allein gelöst werden. Stattdessen bietet sich ein neues multilaterales System an, das „Fortschritte in Wissenschaft, Technologie und Innovation“ nutzt, um kollektives Handeln zu ermöglichen.

Nach Ansicht des WEF-Beraters und Historikers Yuval Harari wird die Wahl von Donald Trump die Demontage des alten Systems unweigerlich beschleunigen. Trump wird das Gesicht der globalen Krise. Das ist so gewollt.

Man kann argumentieren, dass Trump die „Abrißbirne“ der Elite ist, die die Aufgabe hat, die „liberale Weltordnung“ des amerikanischen Imperiums zu beenden und sie ins Chaos zu stürzen, bevor die neue internationale Wirtschaftsordnung eingeführt wird.

Die Ersetzung von Joe Biden durch Kamela Harris wird das Spiel nicht wirklich ändern. Ohne einen Präsidentschaftskandidaten vom Kaliber eines Barack Obama wird es schwierig sein, Trumps Siegeszug zu stoppen. Das Attentat hat seine Chancen nur gestärkt. Trump ist nicht nur mit der „Gnade Gottes“ gesegnet und von einem vorzeitigen Tod verschont geblieben, sondern hat auch Unterstützung von den höchsten Rängen der weltlichen Macht.

Nur zwei Tage nach dem Attentat stellte Trump seinen Gegenkandidaten J.D. Vance vor. Er hat einen Hintergrund als Risikokapitalgeber in der Firma Mithril Capital des Multimilliardärs Peter Thiel und erhielt in der Folge Hilfe von Thiel beim Aufbau einer politischen Karriere und Plattform. Als Präsident wurde Donald Trump auch von Thiel unterstützt (der acht seiner engsten Mitarbeiter in Trumps Präsidialverwaltung unterbrachte).

Die Tatsache, dass der Tech-Milliardär Thiel, ein Alumnus des WEF-Programms „Young Global Leaders“, zusammen mit Klaus Schwabs linker Hand Börge Brende und WEF-Treuhänder André Hoffmann (Vizepräsident von Roche) Mitglied des Lenkungsausschusses der Bilderberg-Gruppe ist, gibt einen klaren Hinweis auf Trumps Funktion im globalen Spiel. Beide Seiten werden ausgespielt, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen.

Am selben Tag, an dem der Vizepräsidentschaftskandidat vorgestellt wurde, gab Elon Musk bekannt, dass er Trumps Kandidatur unterstützt, indem er bis zur Wahl monatlich 45 Millionen Dollar spendet.1 Musk gibt den Verfechter der freien Meinungsäußerung (mit seinem Kauf von Twitter, jetzt X) und hat den Status des WEF als „nicht gewählte Weltregierung“ in Frage gestellt, betreibt aber gleichzeitig transhumanistische Projekte wie Neuralink und glaubt, dass die Menschen mit der KI verschmelzen müssen, um das Risiko, von dieser Bedrohung vernichtet zu werden, zu mindern.2

Dass der umstrittene Musk, dessen Großvater den kanadischen Zweig von Technocracy Inc. leitete und der 2008 vom WEF zum „Young Global Leader“ ernannt wurde, ein echter Gegenspieler von Klaus Schwab sein soll, ist nicht nachvollziehbar. Mit seinen grandiosen Hybris-Projekten verkörpert er vielmehr alles, wofür die vierte industrielle Revolution steht.

Auch Peter Thiel vertritt die gleiche transhumanistische Weltsicht und hat sein Vermögen mit der Lieferung von Überwachungstechnologien an die CIA, das Pentagon und die israelischen Verteidigungskräfte gemacht.3 Sein Unternehmen Palantir, das schon früh vom Risikokapitalfonds In-Q-Tel der CIA unterstützt wurde, ist auch Partner des WEF-Zentrums für die vierte industrielle Revolution.4

Musk und Thiel sind beide Teil der „PayPal-Mafia“, einer Gruppe von Personen, die früher mit dem Zahlungsdienst PayPal verbunden waren (als Gründer oder Angestellte) und später andere einflussreiche Technologieunternehmen wie Tesla, Palantir, YouTube und LinkedIn gründeten.

Die Aktionen der beiden Milliardäre und ihre Unterstützung für Trump können als Teil eines größeren strategischen Plans zur Neugestaltung der Welt angesehen werden. Sie sind Tech-Optimisten im Geiste des Futuristen Herman Kahn und bilden ein Gegengewicht zu den neo-malthusianischen Futuristen im Club of Rome. Letztlich verfolgen sie jedoch dasselbe Ziel – ein technokratisches Weltsystem (mehr über Kahn und die World Future Society erfahren Sie in meinem Buch Rockefeller: Controlling the Game).

Was Yuval Harari nicht erwähnt, ist, dass im Hintergrund die Vorbereitungen für das System laufen, das die Nachfolge antreten soll, wenn das alte System zerschlagen ist. Die neue internationale Ordnung, die der Trilateralist Zbigniew Brzezinski in „Das große Schachbrett“ entworfen hat, ist in den Pakt der Zukunft eingewoben.

Doch bevor dieses System endgültig in Kraft tritt, werden wir sehr wahrscheinlich neue globale Krisen erleben. Die alte Ordnung muss verschwinden. Das ist es, womit Donald Trump konfrontiert sein wird, wenn er gewählt wird. Ich möchte Sie daran erinnern, was Trumps Freund Henry Kissinger (1923-2023) in seinem Meinungsartikel „The Chance for a New World Order“ in der „New York Times“ im Jahr 2009 schrieb:

Die eigentliche Herausforderung besteht darin, die gemeinsame Sorge der meisten und aller großen Länder über die Wirtschaftskrise und die gemeinsame Furcht vor dem dschihadistischen Terrorismus in eine gemeinsame Strategie umzuwandeln, die durch die Erkenntnis gestärkt wird, dass die neuen Themen wie Proliferation, Energie und Klimawandel keine nationalen oder regionalen Lösungen zulassen.

Die Frage ist, welche Krisen und welche Maßnahmen folgen. Im Zusammenhang mit Covid-19 wurden die Protokolle buchstabengetreu befolgt, während die öffentlich-private Partnerschaft „Operation Warp Speed“ mit Unterstützung des Verteidigungsministeriums in Rekordzeit Impfstoffe lieferte (nachdem das Projekt im Mai 2020 von Trump ins Leben gerufen worden war).

Krisen schaffen Chancen für diejenigen, die Zugang zu den besten Informationen haben.

Eine der wichtigsten Klauseln des Zukunftspakts befasst sich mit der Stärkung der internationalen Reaktion auf komplexe globale Schocks (wo eine multidimensionale, von mehreren Akteuren getragene Reaktion mit einem gesamtgesellschaftlichen Ansatz erforderlich ist). Der UN-Generalsekretär wird daher von den Mitgliedstaaten aufgefordert:

In Absprache mit den Mitgliedstaaten Protokolle für die Einberufung und den Betrieb von Notfallplattformen zu entwickeln, die auf flexiblen Ansätzen basieren, um auf eine Reihe verschiedener komplexer globaler Schocks zu reagieren.

Es ist davon auszugehen, dass die einberufenen Multi-Stakeholder-Netzwerke eng mit den verschiedenen Arbeitsgruppen des Weltwirtschaftsforums zusammenarbeiten werden, so wie es bei der Covid-19-Pandemie der Fall war (siehe die WEF-Systeminitiative „Shaping the Future of Health and Healthcare“ von 2016). Die Regierungen der Welt sind seit langem vom WEF infiltriert, um nicht im Weg zu stehen.

Der Pakt bedeutet auch, dass die Partnerschaften mit den „relevanten“ Akteuren (globale Finanzinstitutionen, der Privatsektor, die Wissenschaft und Nichtregierungsorganisationen) gestärkt werden müssen. Der Kampf gegen die Krise ist für die Unternehmen, die an vorderster Front stehen, finanziell lukrativ, während er die Welt in die gewünschte Richtung verändert.

„Eine gute Krise darf man nicht vergeuden“, sagte Winston Churchill einmal.

Sowohl Musk als auch Thiel werden zu den Gewinnern eines Weltsystems gehören, das „Technologie und Daten nutzt, um Risiken zu antizipieren, Chancen zu ergreifen, frühzeitig zu handeln und Unsicherheiten zu bewältigen.“ Es sind ihre Technologien, die das Fundament bilden werden. Musks Erfolg mit „Tesla“ ist zum Beispiel eine Folge der UN-Klimapolitik, während Thiels „Palantir“ mit Plattformen zur Messung des CO2-Fußabdrucks von Unternehmen hilft.5

In dem Strategiepapier, das sich mit der Notfallplattform befasst, werden sieben verschiedene Krisen beschrieben, die Realität werden könnten, wenn die Welt den „falschen Weg“ wählt. Es ist wie eine eingebaute Drohung. „Wenn du nicht mitmachst und unseren Schutz akzeptierst, werden wir dein Haus niederbrennen“.

Jeder Bereich, der als veränderungsbedürftig gilt, wird einer Schocktherapie unterzogen. Im Falle eines größeren Konflikts werden mehrere dieser globalen Schocks gleichzeitig ausgelöst (Polykrisenmodus), was einen globalen Ausnahmezustand zur Folge hat.

Aus der Asche kann dann eine neue UNO mit Muskeln als neue Weltautorität auferstehen. Der Pakt der Zukunft gibt im abschließenden Kapitel „Transforming Global Governance“ Leitlinien vor, wie die UNO „aufgerüstet“ werden sollte, um den Herausforderungen zu begegnen.

Eine Umgestaltung der globalen Governance ist unerlässlich, um sicherzustellen, dass die positiven Fortschritte, die wir in den letzten Jahrzehnten in allen drei Säulen der Arbeit der Vereinten Nationen gesehen haben, nicht wieder zunichte gemacht werden. Wir werden dies nicht zulassen.

Die Formulierung ist zurückhaltend, aber die Verhandlungen laufen noch. Zu den Vorschlägen gehört eine Klausel zur Reform des Sicherheitsrates. Es besteht der Wunsch, das Vetorecht des Sicherheitsrates (der sich aus den Siegern des Zweiten Weltkriegs zusammensetzt) abzuschaffen. Laut Plan soll das Abkommen Anfang August vollständig ausgehandelt und auf dem UN-Zukunftsgipfel am 22. und 23. September in New York unterzeichnet werden.

Im Hintergrund wird auch intensiv an der Schaffung neuer Institutionen gearbeitet, die einen „planetarischen Notfall“ bewältigen können. Dazu gehören eine globale Umweltagentur und ein internationaler Umweltgerichtshof.6

Ende Mai veröffentlichten die schwedische Stiftung Global Challenges Foundation, das United Nations University Centre for Policy Research und das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung das Strategiepapier „Towards a Planetary Commons Approach for Environmental Governance“, in dem ein globales Regierungsgremium vorgeschlagen wird, das die Verwaltung aller lebenserhaltenden Systeme des Planeten übernehmen soll: Hydrosphäre (Wasser), Atmosphäre (Luft), Biosphäre (Leben), Lithosphäre (Land) und Kryosphäre (Eis)!

Es klingt wie aus einem Bond-Film, ist aber eine echte Empfehlung für den Zukunftsgipfel. Die Global Challenges Foundation, in deren Vorstand der Co-Direktor des Potsdam-Instituts, Johan Rockström, sitzt, hat eine Schlüsselrolle erhalten und finanziert auch das Exekutivbüro des UN-Generalsekretärs António Guterres, das HLAB on Effective Multilateralism (das die künftige Agenda der UN berät) und die Earth Commission (Teil des Projekts Global Commons Alliance der Rockefeller Philanthropy Advisors, das „sichere Grenzen“ für das Erdsystem festlegen soll).

Zuvor hatte Rockström im Rahmen seines Co-Vorsitzes der Climate Governance Commission (dieses Projekt wurde ebenfalls von der „Global Challenges Foundation“ initiiert) vorgeschlagen, während des Zukunftsgipfels den Notstand auszurufen. Durch die Einrichtung einer planetarischen Notfallplattform und eine „mutige Führung von oben“ müssten dann Sofortmaßnahmen ergriffen werden, um das Überschreiten gefährlicher Sollbruchstellen zu verhindern.7 Das klingt unbestreitbar nach einem Coup.

Die Empfehlungen haben klare Bezüge zum Zukunftsszenario des Club of Rome-Mitglieds Paul Raskin, der in seinem Buch „Journey to Earthland: The Great Transition to Planetary Civilization“, in dem das Elitenbündnis „New Earth Order“ – bestehend aus „den Meistern des Universums“ – Wirtschaftsführern, mächtigen Politikern, Vordenkern – während „der großen Krisenzeit die Macht übernimmt, indem es den planetarischen Notstand ausruft und eine provisorische Weltbehörde einsetzt“.

Dann folgt laut Raskin eine Periode autoritärer Polizeiarbeit, in der der Widerstand mit Hilfe von Big Data und ausgeklügelten Überwachungstechnologien kontrolliert wird, bevor sich die Menschen erheben und den Weg für die Errichtung einer „aufgeklärten internationalen Regierung“ bereiten, in der die „böse“ autoritäre Weltregierung abgesetzt und durch die „gute“ demokratische Weltregierung ersetzt wird.

Klar ist, dass die „Befreiung des Volkes“ von denselben Akteuren unterstützt werden wird, die das Terrorregime eingeführt haben.

Wie ich in meinem Buch „The Global Coup d’État“ beschreibe, wurde Raskins Projekt The Great Transition Initiative von der Rockefeller Foundation und dem Umweltprogramm der Vereinten Nationen (UNEP) initiiert und finanziert, wobei das Tellus Institute und das Stockholm Environment Institute (SEI) als Organisatoren fungierten. Das SEI wurde 1988 von dem ersten IPCC-Vorsitzenden Bert Bolin und der schwedischen Umweltministerin Birgitta Dahl gegründet. Bolin wurde als Gutachter für die „Great Transition Initiative“ hinzugezogen und stellte 2003 Johan Rockström als SEI-Geschäftsführer ein.8

Es ist bemerkenswert, dass Johan Rockström Aufsätze für „The Great Transition Initiative“ verfasst hat, während gleichzeitig Rockströms Klimakommission von der Rockefeller Foundation unterstützt wird.

Es deutet darauf hin, dass Raskins Szenarien als Grundlage für den Transformationskreuzzug dienen, mit dessen Leitung Rockström betraut worden ist. Letztes Jahr wurde Rockström vom Time Magazine in die Liste der hundert einflussreichsten Menschen der Welt aufgenommen (in der Kategorie „Titan“ zusammen mit u. a. Elon Musk).9

Das Endziel ist die Schaffung der „Einen Welt“. Eine globale ökologische Modellgesellschaft mit stabilisiertem Klima/kontrolliertem Bevölkerungswachstum (New Paradigm). Nach dem „Stahlbad“ und der „Reform-Ära“, so Raskin, wird das „Paradies“ durch die Gründung des „Commonwealth of Earthland“ entstehen. Den Zeitpunkt dafür gibt er mit 2048 an.

Ist es ein Zufall, dass dieses Datum der 200. Jahrestag des Kommunistischen Manifestes ist?

Das Verfahren ähnelt dem, für das der schwedische Philosoph und „ehemalige“ Kommunist Torbjörn Tännsjö in Schwedens führender Zeitung Dagens Nyheter 2018 plädierte:

Es muss schnell etwas geschehen. Die Errichtung einer globalen Regierung muss durch einen Staatsstreich erfolgen, eine Art existenzieller Sprung, bei dem die souveränen Nationalstaaten gezwungen werden, aufzuhören zu existieren. Eine globale Regierung in Form eines globalen Despotismus übernimmt die Macht. Die Demokratie muss später kommen, in Form eines langfristigen Reformprojekts, ähnlich wie die Demokratie in bestehenden nicht-demokratischen Nationalstaaten etabliert wird.10

Während Tännsjö für sein Eintreten für eine globale Klimadiktatur viel Kritik einstecken musste, blieben Rockströms Empfehlungen für einen planetarischen Notstand, eine Führung von oben nach unten und schwerfällige Vorschriften weitgehend unkommentiert. Stattdessen wird er als Umweltsuperheld gehandelt, der unsere Welt vor der Zerstörung bewahren wird, aber Johan „Fix-It Felix“ Rockström hat, genau wie Donald „Abrißbirne“ Trump, Unterstützung von höchster Stelle. Sie repräsentieren die beiden Pole des dialektischen Spiels. Der eine wird die alte Ordnung niederreißen, der andere wird sie „wieder aufbauen“.

Das Ergebnis soll dann die globale Umwandlung in eine hochtechnologische planetarische Zivilisation (globale Technokratie) beschleunigen, in der Entwicklung und Evolution letztlich von den „Meistern des Universums“ gesteuert werden sollen.

Wer ist das nun? Darauf werde ich in meinem nächsten Buch „Temple of Solomon“ zurückkommen.

