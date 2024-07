Prof. Jeffrey Sachs: US-Politik führt zu globaler Unsicherheit und Eskalation

Die Welt sollte auf Prof. Jeffrey Sachs hören, um Frieden mit Russland, China und dem Nahen Osten zu schließen.

Unsere Außenpolitik basiert auf Krieg und Feindseligkeit. Wir zeigen nicht nur keinen Respekt, sondern offen Feindseligkeit gegenüber unseren Gesprächspartnern. Im Hinblick auf Russland haben wir seit den 1990er-Jahren wiederholt alle Interessen Russlands verletzt. Sie wollten Frieden und Zusammenarbeit, aber wir haben Nein gesagt. Wir haben die NATO entgegen unseren Verpflichtungen erweitert. Wir werden Regierungen in Ihrer Nachbarschaft stürzen, wie wir es mit Janukowitsch im Februar 2014 getan haben. Wir werden Feinde an Ihren Grenzen bewaffnen. Kennedy schuf Frieden durch Respekt, selbst auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges. Wir haben keinen Respekt. Biden spricht abfällig, das ist eine Schande für einen amerikanischen Präsidenten. Wir ringen die Hände, während 37.000 Menschen sterben, aber wir tun nichts, um das Massaker in Gaza zu stoppen. Wir könnten sofort friedliche Beziehungen in allen drei Regionen aushandeln. Wir könnten den Krieg in der Ukraine an einem Tag beenden, indem wir erklären, dass die NATO sich niemals auf die Ukraine ausdehnen wird, dass dies eine schlechte Idee war, ein gebrochenes Versprechen und eine Gefahr für Russland. Wir müssen einen anderen Weg finden, um die Sicherheit in der Region zu gewährleisten, die sogenannte kollektive Sicherheit, nicht Sicherheit auf Kosten Russlands für die Ukraine. Wir können den Krieg im Nahen Osten beenden, indem wir den Staat Palästina anerkennen.

Was vorgefallen ist, ist, dass die Vereinigten Staaten entschieden haben, dass sie die einzige Supermacht sind und auf niemanden sonst hören müssen.

Und was Russland betrifft, so haben wir seit den 1990er-Jahren wiederholt alle Interessen Russlands verletzt.

Ich weiß das aus eigener Erfahrung, denn ich war Wirtschaftsberater von Präsident Gorbatschow und Präsident Jelzin.

Sie wollten Frieden und Zusammenarbeit, aber wir haben Nein gesagt.

Wir werden die Welt regieren. Danke.

Wir werden Ihre Verbündeten stürzen, ob in Serbien, Syrien, Irak oder Libyen.

Wir werden Verträge wie den ABM-Vertrag oder den INF-Vertrag, aus dem Trump ausgestiegen ist, einseitig aufkündigen.

Wir werden die NATO entgegen unseren Verpflichtungen erweitern.

Wir werden Regierungen in Ihrer Nachbarschaft stürzen, wie wir es mit Janukowitsch im Februar 2014 getan haben.

Wir werden Feinde an Ihren Grenzen aufrüsten.

Und was tun wir auf menschlicher Ebene?

Wir sagen Konzerte russischer Künstler ab, wir sagen Konzerte russischer Komponisten ab.

Wir verbieten die Lektüre großer russischer Romane.

Man kann sich gar nicht vorstellen, wie falsch das in jeder Hinsicht ist.

Kennedy hat Frieden durch Respekt geschaffen, selbst auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges.

Wir haben keinen Respekt.

Wir haben abfällige Äußerungen von Biden, und das ist eine Schande für einen amerikanischen Präsidenten.

Eine Schande, er sollte auf seine Worte achten, denn er verhält sich nicht so, wie er es sollte.

Dann haben wir den gleichen Mangel an Respekt gegenüber den arabischen Ländern, wir lügen in jeder Hinsicht.

Wir ringen die Hände, während 37.000 Menschen sterben, aber wir tun nichts, um das Massaker in Gaza zu stoppen.

Und was China betrifft, das bemerkenswerte Erfolge bei der Verbesserung des Lebensstandards seines Volkes erzielt und das übrigens seit mehr als 40 Jahren keinen Krieg mehr geführt hat, während wir uns in ewigen Kriegen befinden, so tun wir nichts anderes, als China schlecht zu machen, als Versager, als Wirtschaft, die zusammenbrechen wird, als Krise, als Kriegstreiber, als Gefahr, als Bedrohung für die Welt.

Es ist vulgär.

Ich fahre mehrmals im Jahr nach China, das tue ich seit Jahrzehnten, und unsere Propaganda ist lächerlich.

Wenn sie nicht so beunruhigend wäre.

Und Biden ist ein Teil davon.

Ich habe also keine Bewunderung dafür, wie wir die Dinge handhaben.

Wir machen die Dinge viel gefährlicher, als sie sein sollten und müssten.

Wir könnten sofort über friedliche Beziehungen in allen drei Regionen verhandeln.

Wir könnten den Krieg in der Ukraine an einem Tag beenden, indem wir erklären, dass die NATO sich niemals auf die Ukraine ausdehnen wird, dass dies eine schlechte Idee war, ein gebrochenes Versprechen und eine Gefahr für Russland.

Wir müssen einen anderen Weg finden, um die Sicherheit in der Region zu gewährleisten, die sogenannte kollektive Sicherheit, nicht Sicherheit auf Kosten Russlands für die Ukraine.

Und das könnte zu einem diplomatischen Ergebnis führen.

Wir können den Krieg im Nahen Osten beenden, indem wir den Staat Palästina anerkennen, wie es der UN-Sicherheitsrat und die UN-Generalversammlung gefordert haben.

Und wir können den Konflikt mit China beenden, indem wir gleichzeitig sagen, wir werden Taiwan nicht bewaffnen, wir werden uns nicht in die inneren Angelegenheiten Chinas einmischen, aber wir appellieren an die Interessen Chinas und an die Interessen der Welt, friedliche Beziehungen über die Taiwanstraße zu haben.

Und das wird geschehen, solange die USA nicht durch massive Waffenlieferungen an Taiwan einen Konflikt provozieren.

Wir haben also eine Außenpolitik, die auf Krieg und Feindseligkeit basiert.

Und wir nähern uns weiter Mitternacht auf der Weltuntergangsuhr.