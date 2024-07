Der Teufel steckt im Detail: Wie HRW Israels Unwahrheiten vom 7. Oktober lanciert hat

Von William Van Wagenen

Der jüngste Bericht von Human Rights Watch beschönigt nicht nur Israels Tötung eigener Bürger während der Operation „Al-Aqsa-Flut“, sondern lässt auch entscheidende Beweise für die Befehle der Besatzungsarmee, absichtlich andere „Zivilisten“ zu töten, aus.

Human Rights Watch (HRW) veröffentlichte am 17. Juli einen neuen Bericht mit dem Titel „I Can’t Erase All the Blood from My Mind“ (Ich kann das ganze Blut nicht aus meinem Kopf löschen), in dem die in den USA ansässige Menschenrechtsgruppe dreist behauptet, die Hamas-Führung habe ihren Kämpfern den Befehl gegeben, bei ihrem Angriff auf israelische Militärstützpunkte und Siedlungen im Gazastreifen am 7. Oktober absichtlich israelische Zivilisten zu töten.

Auf der Grundlage dieser unbegründeten Prämisse erklärt HRW dann, dass sich die Hamas-Führer der Verbrechen gegen die Menschlichkeit schuldig gemacht haben, weil sie im vergangenen Jahr die Operation „Al-Aqsa-Flut“ gestartet haben.

Eine genaue Lektüre des Berichts zeigt jedoch, dass HRW diese Anschuldigungen auf zweifelhafte Beweise stützt. Die Menschenrechtsorganisation ignoriert absichtlich die viel stichhaltigeren Beweise – die von zahlreichen israelischen Militärquellen vorgelegt wurden – dass die israelische Militärführung ihren Truppen den Befehl gab, israelische Zivilisten absichtlich zu töten.

HRW verschweigt die Hannibal-Direktive

In dem 67.000 Wörter umfassenden HRW-Bericht wird jedoch die umstrittene israelische Militärdoktrin, die so genannte Hannibal-Direktive, nicht erwähnt, die die israelischen Streitkräfte anweist, israelische Zivilisten und Soldaten zu töten, anstatt zuzulassen, dass sie von einem Feind gefangen genommen werden.

Wie The Cradle und andere unabhängige Nachrichtenagenturen dokumentiert haben, zeigen mehrere Berichte in den hebräischsprachigen Medien, wie das Besatzungsmilitär Apache-Angriffshubschrauber, Zik-Drohnen und Merkava-Panzer einsetzte, um Israelis auf israelischem Gebiet mit schweren Waffen zu beschießen, einschließlich in Siedlungen (Kibbuzim), Militärbasen, der Stadt Sderot und dem Gelände des Nova-Musikfestivals.

HRW ignorierte sogar einen detaillierten Bericht, der erst diesen Monat in der großen israelischen Tageszeitung Haaretz veröffentlicht wurde und in dem der Einsatz der Hannibal-Richtlinie durch den Besatzungsstaat am 7. Oktober beschrieben wurde:

Dokumente, die Haaretz erhalten hat, sowie Zeugenaussagen von Soldaten, mittleren und höheren IDF-Offizieren zeigen eine Vielzahl von Befehlen und Verfahren, die von der Gaza-Division, dem Südkommando und dem IDF-Generalstab bis zu den Nachmittagsstunden dieses Tages festgelegt wurden und die zeigen, wie weit verbreitet dieses Verfahren war, von den ersten Stunden nach dem Angriff an und an verschiedenen Punkten entlang der Grenze.

„Die Anweisung“, so eine Quelle im Südkommando der Armee, „sollte das Gebiet um den Grenzzaun in eine Tötungszone verwandeln“.

Durch die Auslassung der eigenen Berichterstattung Israels führt HRW in die Irre, indem es unterstellt, dass die Hamas und andere palästinensische Widerstandsgruppen praktisch alle der 1.195 Israelis, die während der Widerstandsoperation vom 7. Oktober starben, getötet haben.

Das Nova-Festival

Der HRW-Bericht befasst sich mit den Ereignissen an mehreren Orten an diesem Tag, beginnend mit dem Nova-Musikfestival, einer Veranstaltung, die „dem Frieden und der Liebe gewidmet“ war und an der etwa 4.000 Siedler teilnahmen, und die neben dem israelischen Militärstützpunkt Re’im und direkt an der Grenze zum Freiluftgefängnis Gaza stattfand.

HRW verwendet eine passive Sprache, um die Zahl der auf dem Festival getöteten Menschen zu nennen, und suggeriert, dass die Hamas und andere Palästinenser alle 364 von ihnen getötet haben. Der Bericht zitiert die Aussage des Sicherheitsmanagers des Nova-Festivals, Roi G., der sagte, er habe nach dem Ende der Kämpfe mindestens 300 Leichen auf dem Boden gezählt.

„Viele von ihnen waren verbrannt, einige lagen an den Straßenrändern, wo die Bewaffneten angegriffen hatten, zusammen mit vielen ausgebrannten Autos“, schreibt HRW.

HRW zitiert auch Nachman Dyksztejn, ein Mitglied der dubiosen freiwilligen Rettungsorganisation ZAKA. Dem Bericht zufolge waren, als Dyksztejn und seine Kollegen das Festivalgelände erreichten, „viele der Leichen noch schwelend von der Verbrennung – Dyksztejn sagte, seine Plastikhandschuhe und die Leichensäcke begannen zu schmelzen, als sie einige der Leichen einwickelten“.

Aber wie wurden so viele Leichen und Autos verbrannt? Eine plausible Erklärung ist, dass israelische Hubschrauber hochkalibrige Brandmunition einsetzten, um das Festivalgelände in eine Freiflugzone zu verwandeln, nachdem die Hannibal-Direktive erlassen wurde, um zu verhindern, dass die Hamas und andere palästinensische Kämpfer die Partybesucher zurück nach Gaza verschleppen.

HRW ignoriert jedoch völlig Berichte der israelischen Polizei, die bestätigen, dass israelische Kampfhubschrauber das Feuer auf das Festivalgelände eröffnet haben – was sie nicht weiter untersucht – und stellt stattdessen fest: „Es ist unklar, was dazu geführt hat, dass die Autos in Brand gesetzt wurden.“

HRW weicht dieser kritischen Frage auch aus, wenn es um die Reaktion des israelischen Militärs auf den Hamas-Angriff auf Nova geht. Der Bericht behauptet, HRW sei „nicht in der Lage gewesen, ausreichende Informationen über die Reaktion des israelischen Militärs auf den Angriff auf das Supernova-Musikfestival zu erhalten, um genau darüber zu berichten, was geschah, als die Soldaten in dem Gebiet eintrafen.“

Durch diese Auslassung vermeidet HRW die Erörterung von Berichten, wonach Anti-Terror-Polizeikommandos des israelischen Grenzschutzes am frühen Morgen des 7. Oktober zum Nova-Gelände geschickt wurden und Straßensperren errichteten, in denen die Partygäste gefangen waren, als Hubschrauber das Feuer eröffneten.

Die Verbindungen der ZAKA zum israelischen Geheimdienst

In Fortsetzung seiner passiven Rhetorik vermeidet der HRW-Bericht auch die Erwähnung von Angriffen israelischer Hubschrauber, wenn es um die Ereignisse im Kibbutz Be’eri geht, und unterstellt stattdessen dreist, dass die 97 an diesem Tag getöteten Bewohner von Be’eri alle von der Hamas und anderen Palästinensern ermordet wurden.

HRW zitiert erneut das ZAKA-Mitglied Dyksztejn, der seinen Forschern das Foto einer Leiche zeigte, die er „in den Trümmern eines eingestürzten Hauses“ in Be’eri gefunden hatte, und fügte hinzu, dass überall Leichen von „Terroristen“ herumlagen.

HRW schreibt, dass es „nicht in der Lage war, die Leiche oder die Todesursache zu identifizieren“, vermutet aber, dass das Opfer von der Hamas oder anderen palästinensischen Kämpfern getötet wurde.

HRW fügt hinzu, dass ein anderes ZAKA-Mitglied „eines der Beine fünf bis sieben Meter von der Leiche entfernt abgetrennt fand“.

Es ist unklar, warum HRW die Aussage von ZAKA zitiert, deren Mitglieder viele der lächerlichsten Unwahrheiten über die Gräueltaten verbreitet haben – die später von Medien und Experten vollständig entlarvt wurden – einschließlich des Mythos von den 40 geköpften Babys.

Wie bereits auf The Cradle beschrieben, hat die ZAKA Verbindungen zum israelischen Geheimdienst, und viele ihrer Mitglieder, die gegenüber israelischen und ausländischen Medien ausgesagt haben, sind auch Mitglieder der israelischen Armee. Ironischerweise deuten sogar die Aussagen von ZAKA-Mitgliedern darauf hin, dass israelische Streitkräfte die Opfer getötet haben.

Wenn ZAKA-Mitglieder in eingestürzten Häusern in der Nähe der Leichen von Dutzenden toten Hamas-Kämpfern Leichen ohne Gliedmaßen gefunden haben, deutet dies darauf hin, dass die israelischen Streitkräfte die Häuser mit schweren Waffen aus Drohnen, Panzern oder Hubschraubern angegriffen und dabei sowohl Israelis als auch Hamas-Kämpfer getötet haben.

Massenhaftes Hannibal, ständige Raketenangriffe

In der israelischen Presse sind mehrere Berichte erschienen, die bestätigen, dass die Besatzungstruppen mit Hubschraubern, Panzern und Drohnen das Feuer auf Häuser in den Kibbuzim eröffneten, was zu massiven Zerstörungen führte und unweigerlich zahlreiche israelische Zivilisten tötete.

Im November berichtete das Mishpacha Magazine, dass das Geschwader 161, das Israels Flotte von Hermes 450 Zik-Drohnen betreibt, Angriffe auf israelische Kibbuzim und Militärbasen „in ungeahntem Ausmaß“ durchführte.

Ende Oktober berichtete Haaretz, dass „nach Angaben von Be’eri-Mitgliedern ein Teil des Kibbuz von den Kampfhubschraubern der Armee zerstört wurde, die Hunderte von Terroristen erschossen haben … ein Drittel der Häuser ist irreparabel.“

Noam Lanir, ein ehemaliger Drohnenpilot der Armee, schrieb am 7. Oktober auf X, dass sein enger Freund, ein Apache-Hubschrauberpilot, „wie ein Verrückter in die Kibbuzim geschossen“ habe.

Erez Tidhar, ein freiwilliger Rettungs- und Evakuierungshelfer der Eitam-Einheit der Armee, der nach Be’eri entsandt wurde, beschrieb, wie er Zeuge von Angriffen auf den Kibbuz sowohl von Apache-Hubschraubern als auch von Panzern wurde:

Jede Minute geht eine Rakete auf Sie nieder, jede Minute.

In dem ausführlichen HRW-Bericht wird jedoch nur ein einziges Mal ein Fall erwähnt, in dem ein israelischer Hubschrauber eine israelische Zivilistin tötete, und auch nur, weil das israelische Militär selbst dies offiziell bekannt gab. HRW schreibt, eine interne Untersuchung habe ergeben, dass ein israelischer Militärhubschrauber die 68-jährige Efrat Katz aus Nir Oz „offensichtlich getötet“ habe, als Kämpfer versuchten, sie und andere in einem Traktor nach Gaza zu bringen.

In diesem Fall erwähnt HRW jedoch weder die Hannibal-Richtlinie noch die Tatsache, dass die israelische Armee die Grenze zum Gazastreifen in eine „Tötungszone“ verwandelt hat, sondern behauptet, der Hubschrauber habe Katz aus Versehen getötet.

Im November enthüllte der Oberst der israelischen Luftwaffe (Reserve) Nof Erez gegenüber Haaretz, dass Apache-Hubschrauberpiloten absichtlich israelische Zivilisten im Grenzgebiet zum Gazastreifen in einer „Hannibal-Massenaktion“ angriffen.

Die im HRW-Bericht zitierten Zeugenaussagen aus Be’eri widerlegen auch die Behauptung, Hamas-Kämpfer hätten den Befehl erhalten, Zivilisten zu töten. Der Bericht zitiert Nira Herman Sharabi, 54, die zusammen mit ihrem Mann und ihren drei Kindern von der Hamas gefangen genommen wurde und aussagte, dass die Kämpfer, als sie sie aus dem Haus brachten, ein Selfie mit der Familie machten, ein Hemd für ihre Teenager-Tochter holten, die nicht vollständig bekleidet war, und sie in einen Garten brachten, wo eine andere Familie festgehalten wurde.

Später setzten die Kämpfer Sharabis Ehemann und einen 15-jährigen Jungen aus der anderen Familie in ein schwarzes Auto und verschleppten sie nach Gaza. Anstatt Sharabi und die anderen Frauen und Kinder zu töten, ließen die Kämpfer sie einfach gehen.

HRW zitiert einen weiteren ähnlichen Fall aus dem Kibbuz Kfar Azza, der zeigt, dass die Kämpfer nicht den Befehl hatten, Zivilisten zu töten. Rotem Holin, 44, erzählte HRW, dass, als sechs schwarz gekleidete Kämpfer ihr Haus betraten, ihr Anführer auf Englisch sagte: „Ich bin ein Muslim. Wir werden Ihnen nichts tun.”

Die Bewaffneten fragten sie dann, wo „die Soldaten“ seien, in der Erwartung, dass sie gegen die israelische Armee kämpfen würden. „Während der nächsten zwei Stunden saß ein Bewaffneter in dem sicheren Raum und beobachtete sie und ihre Kinder, während die anderen aßen, tranken und die Toilette benutzten, bevor sie schließlich gingen“, schreibt HRW.

Selbst um den Preis von zivilen Opfern

HRW beschönigt auch den bekannten Vorfall im Kibbutz Be’eri, wo die israelische Armee nicht eine, sondern vier Panzergranaten auf ein Haus abfeuerte, in dem Hamas-Kämpfer 14 israelische Zivilisten gefangen hielten.

Dreizehn israelische Zivilisten wurden bei diesem Vorfall getötet, aber HRW scheint zu glauben, dass die Panzergranaten auf wundersame Weise keinen von ihnen getötet haben. Stattdessen behauptet HRW unerklärlicherweise, dass die israelischen Zivilisten von den Hamas-Kämpfern erschossen wurden, obwohl die Kämpfer sie auch als menschliche Schutzschilde benutzten, um sich einen sicheren Rückweg nach Gaza zu sichern.

HRW bestreitet, dass die israelischen Streitkräfte die israelischen Zivilisten getötet haben, obwohl General Barak Hiram gegenüber der New York Times zugegeben hat, dass er den Panzern befohlen hat, auf das Haus zu schießen, „selbst um den Preis von zivilen Opfern“.

HRW stellt seine Behauptung auf, obwohl eine der Überlebenden, Yasmin Porat, die HRW an anderer Stelle interviewte, aussagte, dass das israelische Feuer die Zivilisten tötete – und sogar klarstellte, dass die Hamas-Kämpfer sie und die anderen israelischen Gefangenen „menschlich“ behandelten und dass „ihr Ziel war, uns nach Gaza zu entführen. Nicht um uns zu ermorden.”

Laut Porat haben die israelischen Streitkräfte „zweifellos“ die israelischen Gefangenen getötet. „Sie haben alle getötet, auch die Geiseln“, sagte die dreifache Mutter dem israelischen Sender Kan.

Ignorieren wichtiger Fakten oder Propaganda für Völkermord?

HRW stützt sich teilweise auf „Planungsdokumente“, die angeblich von Hamas-Kämpfern während der Operation Al-Aqsa-Flut mitgeführt wurden, um zu behaupten, die Hamas-Führung habe ihnen befohlen, Zivilisten zu töten und zu foltern.

HRW hält die Dokumente irgendwie für glaubwürdig, obwohl sie „angeblich von israelischen Behörden gefunden wurden“ und HRW „nicht in der Lage war, ihre Echtheit zu überprüfen“.

Gleichzeitig weigert sich HRW, die von Haaretz gesammelten Beweise auch nur zu erwähnen, darunter Dokumente der Armee und Aussagen von Soldaten und mittleren und höheren Armeeoffizieren, aus denen hervorgeht, dass die israelische Militärführung den Befehl zur Tötung israelischer Zivilisten gegeben hat.

Dies wirft weitere Fragen auf, nicht nur über die angeschlagene Glaubwürdigkeit der in den USA ansässigen Organisation Human Rights Watch, sondern auch über den Einfluss, den die israelische Regierung auf die Forscher und Direktoren von HRW ausüben kann, um ihre Propaganda zu verbreiten und ihren anhaltenden Völkermord an den Palästinensern in Gaza zu rechtfertigen.