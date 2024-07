Vogelgrippe: Sie haben uns schon einmal getäuscht, und es sieht so aus, als würden sie es wieder versuchen…

Von Tyler Durden

Verfasst von Daisy Luther über den Blog The Organic Prepper,

Je mehr wir über die erfundenen Regeln erfahren, die während der COVID-19-Pandemie durchgesetzt wurden, desto empörender wird die ganze Sache. Anthony Fauci war so dreist, sich in den Kongress zu setzen und zuzugeben, dass sie keine Daten hatten, also improvisierten sie kreativ Dinge wie soziale Distanzierungsmaßnahmen. Sie haben schon einmal eine Menge Leute getäuscht, also schämen sie sich. Es sieht so aus, als würden sie versuchen, uns mit der Vogelgrippe ein zweites Mal zu täuschen. Wenn wir wieder darauf hereinfallen, dann sollten wir uns schämen.

Sie haben alles getan, von der Vorenthaltung wirksamer Medikamente über den Entzug von Arbeitsplätzen bis hin zur öffentlichen Beschämung und Diskriminierung von Menschen, denen sie den Tod wünschten.

Und als ob die Jahre 2020 und 2021 nicht schon brutal genug wären, finden wir durch die Untersuchungen des Kongresses und die jüngste Aussage von Anthony Fauci heraus, dass alles nur ein Haufen Blödsinn war, um Big Pharma reich und Big Government mächtig zu machen. Es starben Menschen, die nicht hätten sterben müssen, ältere Menschen wurden von ihren Angehörigen isoliert, das medizinische Personal wurde ausgebrannt und traumatisiert, und Kinder verloren ein ganzes Jahr an Bildungserfahrungen. Andere wurden geimpft, einige eifrig, andere widerwillig, und leiden unter langfristigen Behinderungen und sogar dem Tod durch den eilig entwickelten mRNA-Impfstoff.

Wenn wir daraus nicht einige Lehren ziehen, verdienen wir es nicht, uns Prepper zu nennen.

Und es sieht so aus, als würden wir gleich auf die Probe gestellt werden, was wir gelernt haben.

Die Vogelgrippe

Letzte Woche veröffentlichte Dr. Peter McCullough von The Wellness Company einen aktuellen Bericht über den Stand der Dinge in Bezug auf die Vogelgrippe (H5N1), die weitere Entwicklung und darüber, was jeder Einzelne tun kann, um sicher und informiert zu bleiben.

Erstens sagt Dr. McCullough, dass die massenhafte Vernichtung von Viehbeständen zur „Ausrottung“ des Virus „sinnlos“ ist und nur dazu führen wird, dass unsere Lebensmittelversorgung geschädigt wird – und nicht dazu, die Verbreitung der Vogelgrippe zu stoppen.

Zweitens ist für Dr. McCullough klar, dass die rasche Ausbreitung der Vogelgrippe auf Zugvögel und Säugetiere das Ergebnis von „gain-of-function“-Forschung und einer undichten Stelle im Labor ist. Eine Konstellation, die COVID-19 unheimlich ähnelt.

Drittens weist Dr. McCullough zu Recht darauf hin, dass die von den Mainstream-Medien verbreitete Panikmache im Zusammenhang mit der Vogelgrippe dazu dient, die Massenimpfung von Tieren und Menschen zu erleichtern, was die Taschen von Big Pharma und ihren NGO-Unterstützern füllt.

Die Lektionen, die wir gelernt haben sollten

Erstens: Es ist durchaus möglich, dass sie dies als eine weitere zweijährige Machtergreifung nutzen können und werden. Es ist ein weiteres Wahljahr, und es fühlt sich fast wie ein Déjà-vu an, wenn man sieht, wie die MSM wegen dieses Virus in Angst und Schrecken geraten. Aber wenn wir uns dessen bewusst sind, können wir einen Teil des Schadens abmildern.

Finanzielle Probleme

Natürlich können wir nicht viel gegen den allgemeinen Schaden für die Wirtschaft tun. Wir können uns nur mit Vorräten, Ersparnissen und anderen Vorkehrungen darauf vorbereiten. Damit meine ich die allgemeine Vorsorge und die Vorbereitung auf wirtschaftlich schwierige Zeiten.

„Neue“ Impfstoffe

Wir haben gesehen, wie schlecht der letzte Impfstoff für viele Menschen ausgegangen ist. Junge, ansonsten gesunde Sportler, die auf dem Sportplatz tot umfallen. Menschen, die an den Rollstuhl gefesselt sind. Andere leben mit einem behindernden Gehirnnebel. Einige Menschen haben es gut überstanden, für andere war es völlig verheerend. Wir täten gut daran, uns dies für den Fall eines weiteren, schnell auf den Markt gebrachten Impfstoffs zu merken.

Unfähigkeit, das wirksame Medikament zu bekommen

Wir haben gelernt, dass wir den Zugang zu den Medikamenten, die wir brauchen, verlieren können, wenn Big Pharma eine Agenda hat. Während der Covid-Krise wurde Ivermectin praktisch verboten, und selbst Menschen, die ein Rezept hatten, mussten feststellen, dass die Apotheken nicht bereit waren, es auszufüllen. Die Wellness Company bietet ein Contagion Emergency Kit an, das die notwendigen verschreibungspflichtigen Medikamente zur Behandlung aller Arten von Viruserkrankungen enthält. Es enthält Ivermectin, Hydroxychloroquin, Azithromycin (Generikum Z-Pak™), Oseltamivir (Generikum Tamiflu™) und Budesonid zusammen mit einem Vernebler. Interessanterweise waren dies die Medikamente und Behandlungen, die ich in Mexiko erhielt, als ich dort Covid bekam.

Ich habe diese Kits für jedes Mitglied meiner Familie vorrätig, weil ich nicht riskieren will, in Zukunft der Gnade von Big Pharma ausgeliefert zu sein.

Steigende Lebensmittelpreise

Wenn Sie glauben, dass die Lebensmittelpreise beim letzten Mal verrückt geworden sind, dann warten Sie nur bis zum nächsten Mal. Schon jetzt werden Tiere präventiv getötet, was die Preise für Fleisch und Geflügel in die Höhe treiben wird. Aber wird das helfen, die „Vogelgrippe zu stoppen“?

Dr. McCullough sagt nein. Seiner Meinung nach ist die massenhafte Vernichtung von Nutztieren zur „Ausrottung“ des Virus „sinnlos“ und wird nur dazu führen, dass unsere Lebensmittelversorgung beeinträchtigt wird – und nicht dazu, die Ausbreitung der Vogelgrippe zu stoppen.

Dies ist ein Bereich, in dem sich Prepper auszeichnen – sie legen einen Vorrat an Lebensmitteln an und entwickeln so viel Nahrungsmittelunabhängigkeit wie möglich. Dieses Buch ist eine physische Kopie von OP-Artikeln aus 12 Jahren über Nahrungsmittellagerung, -produktion, -beschaffung und -konservierung.

Mentale Bereitschaft

Der vielleicht wichtigste Punkt bei der bevorstehenden Vogelgrippe ist Ihre mentale Vorbereitung. Wenn Sie in Panik geraten, verlieren Sie Ihr logisches Denkvermögen. Wenn Sie ruhig und konzentriert bleiben können, werden Sie die kommende Zeit mit viel mehr Klarheit im Kopf durchstehen. Und das ist absolut wichtig, wenn man versucht, die Lügen zu durchschauen, um zur Wahrheit zu gelangen.

Wir haben das schon einmal beobachtet

Ich möchte die Ernsthaftigkeit dieser Krankheiten für einige Leute nicht herunterspielen. Ich weiß, dass viele bezweifeln, dass Covid überhaupt existiert. Ich glaube, dass es das tut, und ich glaube, dass es auch die Vogelgrippe gibt. Ich glaube auch, dass diese Dinge manipuliert werden, um sie noch tödlicher zu machen. Nur wenn die Bevölkerung dramatische Bilder sieht, die sie in Angst versetzen, lässt sie sich leicht zu noch drakonischeren Vorschriften bewegen.

Lassen Sie nicht zu, dass Ihr Wissen darüber, wie trügerisch sie in der Vergangenheit waren, Sie dazu verleitet, selbstgefällig zu werden. Schieben Sie nicht gleich alle Befürchtungen beiseite, so dass Sie keine Vorsichtsmaßnahmen treffen. Es ist wichtig, zuerst genau herauszufinden, womit wir es zu tun haben. Wenn eine weitere Pandemie auftaucht, können Sie darauf wetten, dass sie noch tödlicher sein wird. Es müsste schon etwas noch Schrecklicheres als Covid sein, um die Menschen davon zu überzeugen, dieses Zeug wieder mitzumachen.