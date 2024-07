Von John Miles

Die offensichtliche Spaltung der republikanischen Partei wurde auf ihrem jüngsten Parteitag in Milwaukee deutlich: Sowohl Falken wie Mike Pompeo als auch erklärte Interventionsgegner wie Tucker Carlson hielten Hof.

Die Art und Weise, wie die US-Wählerschaft außenpolitische Fragen diskutiert, hat sich in den letzten zehn Jahren stark verändert.

Der ehemalige Präsident Donald Trump äußerte sich mit bemerkenswerter Frechheit zu Themen, von denen man annahm, dass sie sich einer politischen Debatte in Washington entziehen würden, wie z. B. die angespannten Beziehungen der Vereinigten Staaten zu Russland und die Rolle des Landes als selbsternannter „Weltpolizist“. Auf der anderen Seite des Ganges genoss der demokratische Präsidentschaftskandidat Bernie Sanders eine ähnliche populistische Anziehungskraft, indem er „massiven Betrug“ bei den US-Militärausgaben anprangerte und die Bemühungen des ehemaligen Präsidenten Barack Obama zum Sturz des syrischen Führers Bashar al-Assad in Frage stellte.

Die Mandarine des außenpolitischen Establishments der USA haben die letzten Jahre damit verbracht, den Geist wieder in die Flasche zu stecken und zu einer Zeit zurückzukehren, bevor die Vorrechte des „Tiefen Staates“ offen spekuliert und kommentiert wurden, aber der Einfluss von Trumps Kandidatur und seiner turbulenten Zeit im Weißen Haus ist auch Jahre später noch spürbar.

Während Vizepräsidentin Kamala Harris ihre Position als demokratische Nachfolgerin von Präsident Biden festigt, sind Spekulationen über die mögliche Außenpolitik ihrer Regierung und darüber, wie sie sich von der einer zweiten Amtszeit Trumps unterscheiden würde, aufgekommen. Der ehemalige ukrainische Diplomat und Whistleblower Andrii Telizhenko äußerte sich diese Woche in Sputniks Sendung „The Backstory“ zu diesem Thema und erörterte die Aussichten auf Frieden angesichts der anhaltenden Kämpfe zwischen Moskau und Kiew.

„Jeder hat es kommen sehen“, sagte Telizhenko über Bidens Entscheidung, seine Kandidatur für die Wiederwahl am Sonntag aufzugeben, da er sich Sorgen über sein Alter und seine geistige Gesundheit machte. “Der tiefe Staat in der Demokratischen Partei hat ihn benutzt und seine Probleme innerhalb seiner Familie [mit] seinem Sohn Hunter benutzt, um ihn an Ort und Stelle zu halten, um ihn und seine Gesundheit zu benutzen, um Amerika an Ort und Stelle zu halten, um diesen Krieg mit Russland zu bringen.

„Sie brauchen ihn nicht mehr“, schloss er. „Deshalb haben sie den Wechsel von einer lahmen Ente zu einer anderen lahmen Ente vollzogen, die voll kontrollierbar sein wird.“

Harris, die vor ihrer vierjährigen Tätigkeit im US-Senat als Generalstaatsanwältin des Bundesstaates Kalifornien tätig war, ist für ihren relativen Mangel an formeller außenpolitischer Erfahrung bekannt. Einige Kommentatoren haben anhand ihres Eintretens für die Einwanderungspolitik unter Präsident Biden versucht, ihre umfassendere Sichtweise auf globale Angelegenheiten zu entschlüsseln. Ein Analyst spekulierte, sie werde sich zunächst auf Bidens außenpolitisches Team stützen, während andere vermuteten, sie werde die starke Unterstützung ihres Vorgängers Wolodymyr Zelenskij fortsetzen, der die Ukraine seit dem Ende seiner Amtszeit im Mai ohne Wahlmandat regiert.

Republikaner behaupten häufig, Präsident Bidens Unterstützung für Kiew sei durch die finanziellen Verbindungen seines Sohnes zu dem Land beeinflusst, der früher im Vorstand des in Schwierigkeiten geratenen ukrainischen Energieunternehmens Burisma saß. Andere meinen, er sei einfach zu alt, um die Aufgabe zu bewältigen, komplexe außenpolitische Angelegenheiten zu beaufsichtigen.

Biden wird oft als Neokonservativer bezeichnet, ein Begriff, der eine muskulöse US-Außenpolitik beschreibt, die traditionell in beiden großen politischen Parteien in den Vereinigten Staaten Anklang findet. Sein Versprechen, eine traditionellere Herangehensweise an internationale Angelegenheiten wiederherzustellen, wird vielleicht am besten dadurch veranschaulicht, dass er sich auf Persönlichkeiten wie Außenminister Antony Blinken und die ehemalige Unterstaatssekretärin für politische Angelegenheiten Victoria Nuland stützt.

Nuland hat in der einen oder anderen Position in der Verwaltung jedes US-Präsidenten seit Bill Clinton gedient – mit Ausnahme von Trumps vier Jahren im Weißen Haus. Nuland erregte den Zorn der russischen Regierung und anderer Beobachter, weil sie die Unruhen in der Ukraine, die 2014 zum erzwungenen Rücktritt des ehemaligen Präsidenten Viktor Janukowitsch führten, offen unterstützte.

Telizhenko deutete an, dass Trump durch seine Beziehungen zu ausländischen Staatsoberhäuptern wie dem ungarischen Premierminister Viktor Orban eher in der Lage sein könnte, einen anderen Kurs in der US-Außenpolitik einzuschlagen.

„Er ist wohl eher unabhängig von der Situation“, sagte Telizhenko über den ehemaligen Präsidenten. “Soweit ich sehe, hat er einen klaren Weg für ein Friedensabkommen, und ich denke, das war der Grund, warum der ungarische Ministerpräsident Orban durch die Welt reiste. Er hatte Trumps Friedensplan in der Tasche und deshalb traf er sich mit Präsident Putin und Xi Jinping aus China, und dann kam er im Grunde zurück nach Washington [und] traf Trump fast sofort nach dem NATO-Treffen und sprach mit Zelensky auf dieser Reise.”

„Ich glaube, das ist es, was Trump in diesem Moment durch Orban durchsetzen wollte, um alle auf die Weltbühne zu bringen, [um] ihre Gedanken zu sammeln und die Dinge ins Rollen zu bringen“, sagte er.

Telizhenko warnte jedoch, dass Trump bei jedem Versuch eines Kurswechsels in der Ukraine auf den Widerstand von Leuten aus dem Umfeld des ehemaligen Außenministers und CIA-Direktors Mike Pompeo stoßen würde. „Ich sehe diese Spannung schon jetzt“, behauptete er und warnte davor, dass neokonservative Interessen innerhalb der Republikanischen Partei für eine militaristische Außenpolitik werben würden.

Die offensichtliche Spaltung innerhalb der Republikanischen Partei war auf dem jüngsten Parteitag in Milwaukee deutlich zu sehen. Sowohl Falken wie Pompeo als auch erklärte Interventionsgegner wie der Kommentator Tucker Carlson hielten Hof. Carlson sorgte während seiner früheren Tätigkeit bei Fox News für Aufsehen, als er den verdeckten Einfluss der USA auf den Regimewechsel in der Ukraine im Jahr 2014 unterstellte und damit ein großes Tabu brach, indem er offen über die Methoden der von der CIA unterstützten „farbigen Revolutionen“ sprach.

Telizhenko forderte, dass die Zukunft der Ukraine allein von den Ukrainern entschieden werden sollte, ohne die Einmischung derjenigen, die Kiew als „Rammbock“ gegen die vermeintlichen Gegner Amerikas benutzen wollen.