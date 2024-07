UN-Zukunftspakt; Zukunftsgipfel vom 20. bis 23. September

Von Meryl Nass

Entschlüsselung der neuesten (17. Juli) Version. Sie ist 30 Seiten lang, so dass ich heute Abend nur die ersten 2 Seiten besprechen werde. Das Dokument ist im Klartext; meine Kommentare sind in FETT gedruckt.

https://www.un.org/en/summit-of-the-future

https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/pact_for_the_future_-_rev.2_-_17_july.pdf

Pakt für die Zukunft

1. Wir, die Staats- und Regierungschefs, die die Völker der Welt vertreten, haben uns im Hauptquartier der Vereinten Nationen versammelt, um die Bedürfnisse und Interessen heutiger und künftiger Generationen durch die in diesem Pakt für die Zukunft vereinbarten Maßnahmen zu schützen.

Es wird keine Abstimmung der Bürger geben, um dies zu genehmigen; stattdessen wird die UN-Generalversammlung die Autorität für sich beanspruchen, das Dokument durch einige besuchende Staatsoberhäupter zu genehmigen, von denen viele im Besitz der globalen Kabale sind. Keine Rechenschaftspflicht. Eine Umgehung der Regierungen.

2. Wir befinden uns in einer Zeit tiefgreifender globaler Veränderungen. Zu viele unserer Mitmenschen sind von vermeidbarem Leid betroffen. Wir sind mit einer wachsenden Zahl von katastrophalen und existenziellen Risiken konfrontiert. Wenn wir unseren Kurs nicht ändern, laufen wir Gefahr, unwiderruflich in eine Zukunft mit anhaltenden Krisen und Zusammenbrüchen zu geraten.

Seit dem Erscheinen von COVID haben die Regierungen unermüdlich daran gearbeitet, unsere Institutionen zu zerstören und noch mehr Armut und Verzweiflung zu schaffen. Wir wollen diese absichtliche Entwürdigung unserer Gesellschaften nutzen, um die von uns angestrebten Veränderungen zu fordern.

3. Doch dies ist auch ein Moment der Hoffnung und der Gelegenheit. Die globale Transformation ist eine Chance für Erneuerung und Fortschritt, die in unserer gemeinsamen Menschlichkeit begründet ist. Fortschritte in Wissen, Wissenschaft, Technologie und Innovation könnten, wenn sie richtig und gerecht gehandhabt werden, einen Durchbruch zu einer besseren und nachhaltigeren Zukunft für alle bringen.

Nehmt den Great Reset an, ihr Narren. Wir werden euch managen.

4. Wir glauben, dass es einen Weg in eine bessere Zukunft für die gesamte Menschheit gibt, auch für die Schwächsten. Mit den Maßnahmen, die wir heute ergreifen, beschließen wir, uns auf diesen Weg zu begeben und eine Welt anzustreben, die sicher, nachhaltig, friedlich, inklusiv, gerecht, gleichberechtigt, geordnet und widerstandsfähig ist.

Wir wiederholen diese Schlagworte ständig – sind sie nicht schön? -, aber nichts von dem, was wir getan haben, hat irgendjemandem Sicherheit, Frieden, Inklusion, Gerechtigkeit, Gleichheit, Ordnung oder die beiden undefinierbaren Qualitäten Resilienz und Nachhaltigkeit gebracht. Stattdessen haben wir versucht, eure Welt zum Einsturz zu bringen, damit ihr um unsere Hilfe betteln kommt.

5. Dies erfordert eine Rückbesinnung auf den Multilateralismus, ohne den wir weder die Risiken bewältigen noch die Chancen nutzen können, die sich uns bieten. Dies ist keine Option, sondern eine Notwendigkeit. Unsere Herausforderungen sind eng miteinander verknüpft und übersteigen bei weitem die Möglichkeiten eines einzelnen Staates. Sie können nur gemeinsam angegangen werden, durch eine starke und nachhaltige internationale Zusammenarbeit, die von Vertrauen und Solidarität geprägt ist.

Keiner ist sicher, solange nicht alle sicher sind. Geben Sie Ihre Vorstellungen von Nationalstaaten und Souveränität auf.

6. Wir erkennen an, daß das multilaterale System und seine Institutionen, mit den Vereinten Nationen im Zentrum, gestärkt werden müssen, um mit einer sich verändernden Welt Schritt zu halten. Sie müssen für die Gegenwart und die Zukunft fit sein – effektiv, vorbereitet, repräsentativ, inklusiv, vernetzt und finanziell stabil.

Geben Sie den Vereinten Nationen mehr Geld, für immer, und wir werden Sie mit Freuden verwalten.

7. Heute verpflichten wir uns zu einem Neuanfang in der internationalen Zusammenarbeit. Die Maßnahmen in diesem Pakt stellen sinnvolle Veränderungen des Multilateralismus dar, damit er eine bessere Zukunft für die Menschen und den Planeten bringt. Dies wird uns in die Lage versetzen, unsere bestehenden Verpflichtungen zu erfüllen und uns gleichzeitig neuen und aufkommenden Herausforderungen und Chancen zu stellen.

„Sinnvolle Veränderungen des Multilateralismus“? Das Ende der Nationen? Eine Weltregierung?

8. Wir bekräftigen unser unerschütterliches Bekenntnis zum Völkerrecht, einschließlich der Charta der Vereinten Nationen und ihrer Ziele und Grundsätze. Wir bekräftigen ferner, dass die drei Säulen der Vereinten Nationen – nachhaltige Entwicklung in all ihren Dimensionen, Frieden und Sicherheit sowie Menschenrechte – gleichermaßen wichtig sind, miteinander verknüpft sind und sich gegenseitig verstärken. Wir können nicht eine ohne die anderen haben.

Völkerrecht? Frieden? Was unternehmen Sie in Bezug auf die Ukraine, Gaza usw.? Warum hat die WHO den Schutz der Menschenrechte aus Artikel 3 ihrer vorgeschlagenen IHR-Änderungen gestrichen, wenn die Menschenrechte ein wesentlicher Pfeiler des UN-Systems sind?

9. Das Streben nach einer nachhaltigen Entwicklung für alle, die niemanden zurücklässt, ist und wird immer ein zentrales Ziel des Multilateralismus sein. Wir bekräftigen unser dauerhaftes Engagement für die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung und ihre Ziele für nachhaltige Entwicklung. Wir werden die Fortschritte bei der Verwirklichung der Ziele dringend beschleunigen, unter anderem durch konkrete politische Schritte und eine angemessene Finanzierung. Armut in all ihren Formen und Dimensionen, einschließlich extremer Armut, bleibt die größte globale Herausforderung, und ihre Beseitigung ist eine unabdingbare Voraussetzung für eine nachhaltige Entwicklung. Wir sind uns bewusst, dass eine nachhaltige Entwicklung nur gewährleistet werden kann, wenn es uns gelingt, die globalen CO2-Emissionen drastisch zu reduzieren, um den Temperaturanstieg unter 1,5 Grad Celsius zu halten, und die Entwicklungsländer bei der Anpassung an die negativen Auswirkungen des Klimawandels zu unterstützen.

Kein Kind wird zurückgelassen. Hm. Das ist nicht gut gealtert. Wir brauchen eine neue PR.

Denken Sie daran, dass kein Bürger für die wertvollen Ziele für nachhaltige Entwicklung gestimmt hat, die Sie wie eine Schlinge um unseren Hals legen, während Sie unseren Lebensstandard senken. Sie wollen für Gerechtigkeit sorgen, indem Sie alle gleichermaßen verarmen lassen?

Ihre faktenfreie Behauptung, dass ein Temperaturanstieg von 1,5 Grad Celsius das Armageddon bringen wird, ist ein Witz.

10. Die UN-Charta verpflichtet dazu, nachfolgende Generationen vor der Geißel des Krieges zu schützen. Da diese Geißel neue und gefährlichere Formen annimmt, müssen sich auch unsere Bemühungen weiterentwickeln. Wir werden unseren völkerrechtlichen Verpflichtungen nachkommen und die Aushöhlung der internationalen Normen rückgängig machen. Wir werden alle in der UN-Charta und im Völkerrecht vorgesehenen Instrumente und Mechanismen in vollem Umfang nutzen, die Diplomatie verstärkt einsetzen, um unsere Streitigkeiten friedlich beizulegen, die Rechenschaftspflicht stärken und der Straflosigkeit ein Ende setzen.

Wir befinden uns mitten in einer ethnischen Säuberung in Gaza, während Sie fromme Platitüden von sich geben und nichts tun. Die Welt weiß, dass es Ihnen nicht ernst ist.

11. Jede Verpflichtung in diesem Pakt steht in vollem Einklang mit dem Völkerrecht und ist mit ihm vereinbar. Wir bekräftigen die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte und die darin verankerten Grundfreiheiten und Schutzbestimmungen Pakt für die Zukunft: Rev.2 17. Juli 2024, und wir werden die Menschenrechte in den Mittelpunkt unserer Maßnahmen zur Umsetzung des Paktes stellen. Wir werden alle Menschenrechte schützen und fördern und dabei ihre Universalität, Unteilbarkeit, Interdependenz und Wechselbeziehung anerkennen, und wir werden unmissverständlich sagen, wofür wir stehen und was wir verteidigen: Freiheit von Furcht und Freiheit von Not für alle ohne Diskriminierung.

Hier ist die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Ich kann mich nicht erinnern, dass die UN jemals einen Finger gerührt hätte, um diese Rechte zu schützen. In der Tat hat Ihre Organisation (die WHO) viele von ihnen während des COVID unterdrückt.

12. Keines unserer Ziele kann ohne die volle, gleichberechtigte und sinnvolle Beteiligung aller Frauen und Mädchen erreicht werden. Wir bekräftigen unser Engagement für die Erklärung und die Aktionsplattform von Peking und für die Beschleunigung unserer Anstrengungen zur Verwirklichung der Gleichstellung der Geschlechter, der Teilhabe von Frauen und der Stärkung der Rolle von Frauen und Mädchen in allen Bereichen sowie zur Beseitigung aller Formen von Diskriminierung und Gewalt gegen Frauen und Mädchen.

Darf ich Sie an die Tausenden von Anschuldigungen wegen sexuellen Missbrauchs gegen UN-Friedenstruppen und WHO-Mitarbeitererinnern , die in der Regel vertuscht werden. Wir verstehen, dass Sie wollen, dass Frauen arbeiten, damit auch sie besteuert werden können.

13. Jahrestags der Gründung der Vereinten Nationen haben wir uns verpflichtet, das globale Handeln neu zu beleben, um die Zukunft, die wir uns wünschen, zu sichern und in Partnerschaft mit allen Beteiligten wirksam auf aktuelle und künftige Herausforderungen zu reagieren.

Ihre Spender sind Ihre Interessenvertreter. Was ist mit dem Rest von uns? Mit uns gehen Sie keine Partnerschaft ein. Wir akzeptieren weder Ihren gefälschten Pakt für die Zukunft noch irgendeine UN-Autorität über uns.