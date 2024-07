Connor Freeman

Während die NATO ihren Stellvertreterkrieg in der Ukraine eskalieren lässt und einem direkten Kampf mit Russland immer näher kommt, führt der von Washington geführte Block die Wehrpflicht ein. Viele europäische NATO-Mitglieder haben die Wehrpflicht ausgeweitet oder wieder eingeführt, um sich auf einen solchen Krieg vorzubereiten, berichtet CNN.

Die neuen Schlachtpläne des Bündnisses, das in Bezug auf die militärische Industriekapazität bereits von Russland übertroffen wird, sehen einen Versuch vor, die Waffenproduktion zu steigern und 35-50 Brigaden mit 3.000-7.000 kampfbereiten Soldaten zu bilden.

Der scheidende NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg betonte: „Heute haben wir im östlichen Teil des Bündnisses zum ersten Mal 500.000 Soldaten in hoher Bereitschaft und in kampfbereiten Verbänden. Aber der Block kämpft darum, sein Ziel zu erreichen, 300.000 Soldaten innerhalb eines Monats und eine weitere halbe Million innerhalb von sechs Monaten zu aktivieren. Es stellt sich auch die Frage, ob der Block ein Militär aufstellen kann, das für einen langwierigen Krieg wie den Ukraine-Konflikt geeignet ist.

Nach dem Ende des Kalten Krieges stellten mehrere europäische Staaten die Einberufung ihrer Bürger ein. Allerdings haben in den letzten Jahren immer mehr NATO-Mitgliedstaaten auf diese drakonische Praxis zurückgegriffen, insbesondere im Baltikum und in Skandinavien. Etwa ein Drittel des NATO-Bündnisses praktiziert irgendeine Form der Wehrpflicht.

In diesem Jahr hat Lettland zum ersten Mal seit der Abschaffung im Jahr 2006 die Wehrpflicht wieder eingeführt. Männliche Staatsbürger werden innerhalb eines Jahres nach Vollendung des 18. Lebensjahres eingezogen. Darüber hinaus hat Norwegen einen langfristigen Plan zur Erhöhung der Zahl der wehrpflichtigen Soldaten, Angestellten und Reservisten um 20 000 sowie zur Verdoppelung des Militärhaushalts vorgestellt. Im Jahr 2015 war Oslo die erste NATO-Regierung, die eine geschlechtsneutrale Wehrpflicht einführte.

Litauen hat 2015 die Wehrpflicht wieder eingeführt und zieht jedes Jahr 3 500 bis 4 000 Männer im Alter von 18 bis 26 Jahren für neun Monate ein. Obwohl die finnischen Verteidigungskräfte in Friedenszeiten nur 13.000 Personen beschäftigen, kann Helsinki nach eigenen Angaben über 900.000 Reservisten mit 280.000 einsatzbereiten Soldaten aktivieren. In Schweden werden sowohl Männer als auch Frauen eingezogen. Stockholm hat 7.000 seiner Bürger eingezogen, und das Militär rechnet damit, im nächsten Jahr 8.000 einberufen zu können. In Schweden gibt es die Wehrpflicht bereits seit 1901.

Mit Blick auf die angebliche russische Bedrohung Europas sagte Robert Hamilton, Leiter der Eurasien-Forschung am Foreign Policy Research Institute: „Es ist tragischerweise wahr, dass wir hier im Jahr 2024 stehen und uns mit der Frage auseinandersetzen, wie wir Millionen von Menschen mobilisieren können, um sie potenziell in einen Fleischwolf eines Krieges zu werfen.“ Hamiliton diente 30 Jahre lang als Offizier der US-Armee. „Fleischwolf“ ist ein Begriff, der häufig von Frontsoldaten in der Ukraine verwendet wird, insbesondere während der Schlacht von Bakhmut, wo die durchschnittliche Lebenszeit eines solchen Soldaten nur wenige Stunden betrug.

Im Vereinigten Königreich wird die Wehrpflicht derzeit von konservativen Abgeordneten vorangetrieben. Der „National Defense Authorization Act“ von 2025, das jährliche Gesetz über Militärausgaben, könnte Bestimmungen enthalten, die unter anderem darauf abzielen, alle in Frage kommenden Männer und Frauen automatisch für den Selective Service zu registrieren, eine Form der Wehrpflicht, die unweigerlich auch den Militärdienst einschließen könnte.

Der ehemalige Oberbefehlshaber der Alliierten Streitkräfte in Europa General Wesley Clark schloss sich Hamiltons harter Haltung an und betonte: „Es ist unklar, ob es sich um einen neuen Kalten Krieg oder um einen heißen Krieg handelt“. Er fügte hinzu, dass die NATO „unsere Verteidigung wieder aufbauen muss“, unter anderem mit einer obligatorischen Einberufung zum Militär.

„Ich denke, die jungen Menschen in Europa und den USA werden erkennen, dass diese Generation, wie die Generation, die im Zweiten Weltkrieg gekämpft hat, nicht darum gebeten hat, die ‘Greatest Generation’ zu sein, sondern dass die Umstände ihnen diese Last auferlegt haben“, fügte Clark hinzu.

Das Risiko eines direkten Krieges mit Russland wächst von Tag zu Tag inmitten des Stellvertreterkrieges in der Ukraine, da das Bündnis die Verwendung von NATO-Raketen für Angriffe auf das russische Festland weitgehend genehmigt hat. Der Block wird Kiew in Kürze F-16-Kampfflugzeuge zur Verfügung stellen und ausdrücklich grünes Licht dafür geben, dass die Kampfflugzeuge auch direkte Angriffe auf russisches Territorium durchführen können. Ohne Ironie erklärte Stoltenberg, dies dürfe von Russland nicht als Eskalation aufgefasst werden.

Während die NATO eine Aufstockung ihrer Atomwaffen in Erwägung zieht, planen die USA auch die Stationierung von bisher verbotenen nuklearfähigen Mittelstreckenraketen in Deutschland, was Russland zu Andeutungen veranlasst hat, es könnte in ähnlicher Weise Vergeltung üben. Unter Hinweis auf die massive Aufrüstung der USA für einen Krieg mit China beschuldigte Präsident Wladimir Putin die NATO, in Asien große Sicherheitsbedrohungen für Russland zu schaffen.

Die NATO hat China vor vier Jahren ins Visier genommen und Peking als militärische Bedrohung für die europäische Sicherheit eingestuft. China unterhält eine „grenzenlose“ Partnerschaft mit Russland. „Die NATO ist bereits dabei, dorthin (nach Asien) umzuziehen, als ob sie dort einen festen Wohnsitz hätte. Dies stellt natürlich eine Bedrohung für alle Länder in der Region dar, auch für die Russische Föderation. Wir sind verpflichtet, darauf zu reagieren, und das werden wir auch tun“, versprach Putin Anfang des Jahres. Im selben Monat nannte Stoltenberg China als Grund dafür, dass der Block eine „Anpassung“ seines Atomwaffenarsenals in Erwägung zieht.