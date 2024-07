„Operation Jupiter“ und eine kommende Revolution

Alastair Crooke

Die Brüsseler Eliten stießen einen tiefen Seufzer der Erleichterung aus – die französische Rechte wurde blockiert. Die Märkte zuckten selbstgefällig mit den Schultern. „Alles muss sich ‚ändern‘, damit es gleich bleibt.“ Die Mitte wird einen Weg finden!

Macron hatte erfolgreich die „populistische“ Rechte und die Linke blockiert, indem er eine taktische Verteidigungslinie der Mitte anordnete, die beide politischen Pole blockierte. Und die taktische Blockade war ein Erfolg.

Die „rechte“ Le Pen-Partei gewann – mit 32% der abgegebenen Stimmen – 125 Sitze (nur 22% der Legislative). Die Linke erhielt 180 Sitze bei einem Stimmenanteil von 26% und Macrons Block Ensemble 159 Sitze bei einem Stimmenanteil von 25%.

Keine Partei hat jedoch genug Stimmen zum Regieren (für gewöhnlich braucht man dazu 240 bis 250 Sitze). Wenn das als Erfolg angesehen wird, dann ist es mit Sicherheit ein Pyrrhus-Sieg. Die Linke umfasst ein Spektrum aus Gegensätzen – von Anarchisten bis zeitgenössischen Leninisten – deren Kern (Melonchon) niemals mit Macrons Zentristen zusammenarbeiten wird, und auch nicht mit Le Pens gekränkten Anhängern.

Der Historiker Maxime Tandonnet sagt, es sei eine grandiose Fehleinschätzung der Ereignisse zu glauben, dass Macron etwas anderes erreicht habe als ein Fiasko:

„Die Operation Jupiter hat sich in das schlimmst mögliche Szenario verwandelt. Es ist eine völlig ausweglose Situation.“

Es ist unmöglich, aus diesem Parlaments-Mischmasch eine funktionierende Regierung zu bilden. (Macron hat den Rücktritt seines gescheiterten Premierministers abgelehnt und ihn gebeten, einstweilen zu bleiben).

Nun, Henri Hude, der ehemalige Forschungs-Direktor an der Militärakademie Saint-Cyr, hat beobachtet:

„Niemand kann daran zweifeln, dass in Frankreich eine Revolution im Gange ist. Die Ausgaben des Staates und des Wohlfahrtsstaates übersteigen bei weitem die Mittel, die weder durch Wirtschaftswachstum noch durch Steuern wesentlich erhöht werden können …

Die einzige Möglichkeit für den Staat, über die Runden zu kommen, besteht darin, immer mehr Schulden zu machen, die nur durch sehr niedrige Zinsen gestützt werden können – vor allem aber durch die Möglichkeit, dank der privilegierten Bindung des Euro an die deutsche [hohe Bonitätseinstufung für 10-jährige Bundesanleihen] unendlich viel Geld ‚aus dem Nichts‘ auszugeben.“

Würden diese Erleichterungen wegfallen, „müsste Frankreich nach Schätzungen von Finanzfachleuten die Gehälter seiner Staatsbediensteten um etwa ein Drittel und die Renten aller um ein Fünftel kürzen. Das ist offensichtlich nicht machbar“.

„Was in Wirklichkeit ein Haushalts- und Handelsdefizit ist, wird als Schulden getarnt und wäre vor dreißig Jahren durch eine Abwertung der Landeswährung beseitigt worden – aber diese Schuldenmacherei [kommt immer mehr den Reichen zugute]… während die Bevölkerung unaufhörlich murrt, in ihrem rosaroten Traum lebt – und in blinder Unwissenheit über den Zustand unserer Finanzen gehalten wird… Die herrschende Klasse ist sich der Situation also sehr wohl bewusst, zieht es aber vor, nicht darüber zu sprechen, weil niemand weiß, was zu tun ist“.

„Es besteht kein Zweifel, dass im Moment der Wahrheit, wenn die Staaten sich für bankrott erklären, … der Westen in seinen Grundfesten erschüttert werden wird – und einige werden wie Sektkorken knallen. Die Wirtschaft wird neu geordnet werden müssen. Vielleicht werden wir auch eine kulturelle Revolution erleben. Es war das Versagen des französischen Staates – das sollten wir nicht vergessen – das die Französische Revolution ausgelöst hat …



„Aber man kann fragen: warum kann das [die Verschwendung von Geld] nicht unbegrenzt weitergehen? Das werden wir herausfinden, aber noch nicht jetzt“.



„Heute, noch bevor der Bankrott erklärt wird, ist das Vertrauen in die Institutionen verloren gegangen: Die Ohnmacht der Behörden, die ihres Ansehens und ihrer Autorität beraubt sind, und die Verachtung für den Präsidenten lassen die Energie der Schockwelle erahnen, die durch die Enthüllung des Fiaskos ausgelöst werden würde. Ein Szenario „wie in Griechenland“ ist in Frankreich unwahrscheinlich. Wir sollten lieber auf etwas anderes setzen“ (kontrollierte Inflation und eine Abwertung des Euro?).

Natürlich ist Frankreich nicht alleine. „Das Euro-System sollte die Länder des Euros dazu zwingen, finanziell klug und ‚rechtschaffen‘ zu handeln. Aber es geschah das genaue Gegenteil.“ Die solide Kreditwürdigkeit Deutschlands erlaubte es anderen EU-Staaten, sich stark auf ein deutsches Privileg zu stützen, um sich unendlich zu verschulden – indem sie die Staatsverschuldung in der EU künstlich niedrig hielten.

Solange das Privileg des US-Dollars besteht, sollte auch das des Euro erhalten bleiben – abgesehen davon, dass der Krieg in der Ukraine vor allem die deutsche Industrie ruiniert. Gegen Frankreich läuft bereits ein EU-Defizitverfahren. Das gilt auch für andere EU-Staaten. Deutschland hat seine Schuldenbremse und muss 40 Mrd. Euro einsparen. In den meisten Ländern der Eurozone wird bereits gespart.

Der amerikanische Dollar – an der Spitze dieser liberalen Schuldenpyramide – bröckelt, ebenso wie die westliche „Regelbasierte Ordnung“. Die geostrategischen „Platten“ der Welt – wie auch der kulturelle Zeitgeist – verschieben sich.

Im Klartext: Das von Macron unbeabsichtigt aufgedeckte Problem ist unlösbar.



„Wir könnten das entstehende Ethos den ’neuen Populismus‘ nennen“, schreibt Jeffrey Tucker:

„Er ist weder links noch rechts, aber er leiht sich Themen von beiden aus der Vergangenheit. Von der so genannten „Rechten“ leitet er die Zuversicht ab, dass die Menschen in ihrem eigenen Leben und in ihren Gemeinschaften besser in der Lage sind, weise Entscheidungen zu treffen, als den Autoritäten an der Spitze zu vertrauen. Von der alten Linken übernimmt der neue Populismus die Forderung nach Redefreiheit, Grundrechten und einem tiefen Misstrauen gegenüber der Macht von Konzernen und Regierungen.“

„Das Thema der Skepsis gegenüber mächtigen und etablierten Eliten ist der springende Punkt. Das gilt für alle Bereiche. Es geht nicht nur um die Politik. Es betrifft die Medien, die Medizin, die Gerichte, die Wissenschaft und jeden anderen hochrangigen Sektor. Und das in jedem Land. Es handelt sich wirklich um einen Paradigmenwechsel. Er scheint nicht nur vorübergehend, sondern substanziell zu sein, und wahrscheinlich dauerhaft“.

„Was in den letzten vier Jahren geschehen ist, hat eine Massenwelle der Ungläubigkeit [und ein Gefühl der Illegitimität der Eliten] ausgelöst, die sich seit Jahrzehnten aufgebaut hat“.

Der Philosoph Malebranche schrieb (1684) in seinem Traité de Morale: „Die Menschen verzeihen alles, außer Verachtung“:

„Eine Elite, die ihren Pflichten nicht nachkommt, wird als elitär bezeichnet; von da an erscheint ihre Tätigkeit als ungerecht und missbräuchlich, vor allem aber ist ihre bloße Existenz eine Beleidigung. Dies ist die Quelle des Hasses, der Verwandlung von Eifersucht in Neid und von Neid in Rachedurst – und damit in Kriege“.

Was ist also zu tun?

Um die Amerikanische Ordnung wiederherzustellen und abweichende Meinungen zum Schweigen zu bringen, wurde ein Sieg der NATO für notwendig erachtet:

„Das größte Risiko und die größten Kosten für die NATO sind heute das Risiko eines russischen Sieges in der Ukraine. Das können wir nicht zulassen“, sagte Generalsekretär Stoltenberg auf dem NATO-Jahrestag in Washington. „Der Ausgang dieses Krieges wird die globale Sicherheit für die nächsten Jahrzehnte bestimmen“.

Ein solcher Ausgang in der Ukraine – gegen Russland – wäre daher von einigen in Washington vielleicht als ausreichend angesehen worden, um alle aufmüpfigen, mit dem Dollar handelnden Staaten zur Vernunft zu bringen und die westliche Vormachtstellung in der Welt wieder zu festigen.

Lange Zeit war es erträglich, ja sogar vorteilhaft, ein amerikanisches Protektorat zu sein. Jetzt nicht mehr: Amerika „verängstigt“ nicht mehr. Die Tabus brechen auf. Die Meuterei gegen den postmodernen Westen ist weltweit. Und der globalen Mehrheit ist klar, dass Russland militärisch nicht zu besiegen ist. Es ist die NATO, die besiegt wird.

Hier ist das „Loch im Zentrum“ des Unternehmens: Biden wird wahrscheinlich nicht mehr lange im Amt sein. Jeder kann das sehen.

Einige EU-Regierungschefs – die zu Hause gefährlich an politischer Unterstützung verlieren, da ihre Blockaden gegen links und rechts bröckeln – könnten den Krieg ebenfalls als Ausweg aus einer EU sehen, die auf ein unlösbares finanzielles Fiasko zusteuert.

Ein Krieg hingegen erlaubt es, alle finanzpolitischen und verfassungsrechtlichen Regeln zu brechen. Die politischen Führer verwandeln sich plötzlich in Oberbefehlshaber.

Die Entsendung von Truppen und das Angebot von Kampfflugzeugen (und Raketen mit größerer Reichweite) könnte so interpretiert werden, dass ein breiterer, europäischer Krieg beabsichtigt ist. Die Tatsache, dass die USA offenbar daran denken, F-16-Stützpunkte in Rumänien zu nutzen, könnte als Weg gedacht sein, einen Krieg in Europa auszulösen und verschiedene sinkende atlantische politische Vermögen zu retten.

Im Gegensatz dazu gibt es eindeutige Belege dafür, dass die Europäer (88%) sagen, dass „die NATO-Mitgliedstaaten auf eine Verhandlungslösung in der Ukraine drängen [sollten]“ – wobei nur eine winzige Minderheit der Befragten glaubt, dass der Westen Zielen wie „Schwächung Russlands“ oder „Wiederherstellung der Grenzen der Ukraine von vor 2022“ Vorrang einräumen sollte.

Vielmehr zeigt sich, dass die europäische Öffentlichkeit mit überwältigender Mehrheit Ziele wie die „Vermeidung einer Eskalation“ und die „Vermeidung eines direkten Krieges zwischen atomar bewaffneten Mächten“ bevorzugt.

Wahrscheinlicher ist, dass sich die aufgestaute Kriegsgegnerschaft in Europa entlädt und vielleicht sogar zur Ablehnung der NATO als Ganzes führt. Trump könnte dann mit seiner NATO-Haltung gegen eine offene Tür stoßen.