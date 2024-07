„Niemand wird mich brechen, niemals!“ – Dr. Fuellmich über die Schikanen gegen ihn

In einer neuen Stellungnahme aus der U-Haft vom 15. Juli 2024 schildert Dr. Reiner Fuellmich noch einmal den bisher vergeblichen Versuch des Gerichts, den politischen Prozess gegen ihn – alle weiteren Beweisanträge widerrechtlich ignorierend – abzukürzen und ihn zu verurteilen. Er fühlt sich durch alte Lebensweisheiten und die vielen positiven Zuschriften ungeheuer in seinem Widerstand gestärkt, so dass ihn alle demütigenden und entwürdigenden Behandlungen und Schikanen, die ihn wohl allmählich in den Wahnsinn treiben sollen, nicht brechen können. Nachfolgend veröffentlichen wir das Transkript seines Audios. (hl)

„Liebe Freunde, völlig unabhängig davon, was man von Donald Trump ansonsten hält oder nicht hält: Am Sonnabend, dem 13.07.24 in Butler Pennsylvania, hat er echten Mumm, True Grit, gezeigt. Das war sein John Wayne-Moment. Und am Tag danach hat er in einem Tweet erklärt, dass er bereit und in der Lage ist, das gespaltene Land wieder zu vereinen. Ich jedenfalls applaudiere ihm für beides. Und ich hoffe, dass er seine guten Beziehungen zu Robert F Kennedy Junior nutzt, um mit ihm zusammenzuarbeiten. Aber dazu sage ich am Ende meines Statements