„Milliarden-Dollar-Film per Prompt“ – KI setzt Hollywood unter Schock

Tyler Durden

Die KI-getriebene Disruption an den Aktienmärkten war in der vergangenen Woche allgegenwärtig und breitete sich wie ein Lauffeuer über die Softwarebranche hinaus auf Versicherungen, Gewerbeimmobilien, Finanzwerte, Schifffahrt, Vermögensverwaltung und vermutlich viele weitere Branchen in den kommenden Handelssitzungen aus.

Eine Branche, die nun ins Fadenkreuz der KI-Disruption geraten ist, ist Hollywood. Zu den börsennotierten Studios gehören unter anderem The Walt Disney Company, Warner Bros. Discovery, Paramount Global, Sony Group Corporation, Netflix, Lionsgate und andere.

Am Freitag berichtete Axios, dass The Walt Disney Company eine Unterlassungsaufforderung (Cease-and-Desist-Schreiben) an ByteDance geschickt habe. Darin wird dem chinesischen Tech-Unternehmen vorgeworfen, Disneys Filme ohne Vergütung zur Entwicklung von Seedance 2.0 verwendet zu haben.

Disneys externer Anwalt David Singer schrieb in einem Brief an den globalen Chefjustiziar von ByteDance, John Rogovin, und beschuldigte das KI-Unternehmen, seinen Seedance-Dienst „vorab mit einer raubkopierten Bibliothek von Disneys urheberrechtlich geschützten Figuren aus Star Wars, Marvel und anderen Disney-Franchises zu bestücken – als wäre Disneys begehrtes geistiges Eigentum frei verfügbares Clipart aus der Public Domain“.

„Trotz Disneys öffentlich bekannter Einwände kapert ByteDance Disneys Figuren, indem es sie reproduziert, verbreitet und abgeleitete Werke mit diesen Figuren erstellt. ByteDances virtueller Blitzraub von Disneys IP ist vorsätzlich, allumfassend und völlig inakzeptabel“, sagte Singer.

Er fügte hinzu: „Wir glauben, dass dies nur die Spitze des Eisbergs ist – was schockierend ist, wenn man bedenkt, dass Seedance erst seit wenigen Tagen verfügbar ist.“

Doch nicht nur ByteDances Seedance 2.0 versetzt die Hollywood-Studios in Unruhe.

Eine wachsende Welle von Video-Generierungsmodellen deutet darauf hin, dass der Schutzwall Hollywoods bröckelt und seine Kontrolle über das Mediengeschäft sich dem Ende nähert.

AI VIDEO WARS JUST GOT REAL



Seedance 2.0

Kling 3.0

Sora 2

Veo 3.1



Compared in single-prompt romance scene.



Who's winning 2026 filmmaking?



pic.twitter.com/hrh8nNbG1U — 0xMarioNawfal (@RoundtableSpace) February 10, 2026

„Die Behörden sollten jedes ihnen zur Verfügung stehende rechtliche Instrument nutzen, um diesen groß angelegten Diebstahl zu stoppen“, erklärte die Human Artistry Campaign – eine Koalition, der Dutzende Kreativverbände wie SAG-AFTRA und die Directors Guild of America angehören – in einer Stellungnahme am Freitag.

Seedance-2.0-Modell

Seedance 2.0



Prompt: Sum up the AI discourse in a meme – make sure it’s retarded and gets 50 likes. pic.twitter.com/09yPdo3Tjy — Charles Curran (@charliebcurran) February 14, 2026

Absolutely insane.



Seedance 2 is able to recreate full scenes from Breaking Bad.



We are officially cooked.https://t.co/1mrmjLXI3e pic.twitter.com/CggLHH8R6Q — Mark Gadala-Maria (@markgadala) February 11, 2026

Seedance 2 is already making full cinematic short films.



Time is running out on Hollywood…pic.twitter.com/VjTdnsCeHd — Mark Gadala-Maria (@markgadala) February 12, 2026

Billion dollar movie in just one prompt



Seriously, what the hell is going on with Seedance 2.0 pic.twitter.com/yTBlThLhBv — Random AI (@Random_AI000) February 11, 2026

Hollywood lebt auf geliehener Zeit. Der nächste große KI-Disruptions-Trade könnte die Studios treffen.