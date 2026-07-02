Während in der Ukraine weiterhin Menschen sterben, richtet die Europäische Union ihren Blick bereits auf den Wiederaufbau – und auf die wirtschaftlichen Chancen danach. In seiner Rede auf der Ukraine Recovery Conference zeichnete EU-Ratspräsident Antonio Costa das Bild einer Ukraine, die nach dem Krieg vollständig in die wirtschaftlichen und politischen Strukturen der Europäischen Union integriert werden soll.

Auffällig ist jedoch, worüber Costa kaum spricht: Friedensverhandlungen, diplomatische Lösungen oder konkrete Wege zur Beendigung des Krieges spielen in seiner Rede praktisch keine Rolle. Stattdessen dominieren Begriffe wie Investitionen, Kapitalmobilisierung, Reformen, Infrastruktur, Digitalisierung und EU-Beitritt.

Wiederaufbau als Wirtschaftsprojekt

Nach Costas Darstellung geht es längst nicht mehr nur darum, zerstörte Städte wieder aufzubauen. Der Wiederaufbau wird als historisches Investitionsprojekt beschrieben, bei dem öffentliche Milliarden und privates Kapital zusammengeführt werden sollen.

Europäische Unternehmen werden ausdrücklich eingeladen, sich an diesem Prozess zu beteiligen. Die Ukraine wird als neuer Wirtschaftsraum präsentiert, der nach europäischen Standards umgebaut und in den Binnenmarkt integriert werden soll.

Damit erhält der Wiederaufbau eine zweite Ebene: Er wird zu einem geopolitischen und wirtschaftlichen Transformationsprojekt.

Wo bleibt der Frieden?

Bemerkenswert ist, dass die Rede kaum erkennen lässt, wie dieser Krieg überhaupt beendet werden soll.

Es gibt keine Initiative für neue Verhandlungen mit Russland, keinen konkreten Friedensplan und keine erkennbare diplomatische Perspektive. Stattdessen entsteht der Eindruck, dass Brüssel bereits den Tag danach plant, während der Krieg selbst weitergeführt wird.

Für die Bürger stellt sich deshalb eine einfache Frage:

Welchen Nutzen haben Milliardenprogramme für den Wiederaufbau, solange täglich neue Gebäude zerstört werden und neue Opfer hinzukommen?

Jeder weitere Kriegstag erhöht am Ende die Kosten des Wiederaufbaus – Kosten, die zum großen Teil von europäischen Steuerzahlern getragen werden dürften.

Wer profitiert?

Costa spricht offen davon, privates Kapital zu mobilisieren und Investitionen anzuziehen.

Das wirft zwangsläufig Fragen auf.

Wer erhält die milliardenschweren Bauaufträge? Welche internationalen Unternehmen werden Infrastruktur, Energieversorgung, Digitalisierung und Industrie neu aufbauen? Welche Finanzinstitutionen profitieren von Krediten, Garantien und Investitionsprogrammen?

Für Investoren eröffnet der Wiederaufbau enorme wirtschaftliche Chancen. Für die Bevölkerung in Europa bleibt dagegen vor allem die Aussicht auf weitere Milliardenverpflichtungen.

Die Menschen geraten in den Hintergrund

Natürlich erwähnt Costa Solidarität mit der Ukraine. Doch das eigentliche Gewicht seiner Rede liegt auf wirtschaftlicher Integration und institutionellem Umbau.

Über die Millionen Flüchtlinge, die traumatisierten Familien, die Gefallenen oder die gesellschaftlichen Folgen eines jahrelangen Krieges erfährt man vergleichsweise wenig.

Der Fokus verschiebt sich vom Menschen auf das System – vom Frieden auf die Finanzierung.

Die unbequeme Frage

Je länger der Krieg dauert, desto größer wird der spätere Wiederaufbaumarkt.

Daraus folgt nicht automatisch, dass der Krieg aus wirtschaftlichen Gründen verlängert wird. Die Rede zeigt jedoch, dass Brüssel den wirtschaftlichen und institutionellen Umbau der Ukraine bereits detailliert plant, während konkrete Perspektiven für ein Ende des Krieges kaum thematisiert werden.

Für viele Bürger dürfte deshalb eine andere Frage im Mittelpunkt stehen:

Warum wird so ausführlich über Investitionen, Milliardenprogramme und Marktintegration gesprochen – aber so wenig darüber, wie der Krieg möglichst schnell beendet werden kann?

Solange darauf keine überzeugende Antwort gegeben wird, dürfte bei vielen Europäern der Eindruck entstehen, dass wirtschaftliche und geopolitische Ziele inzwischen mehr Aufmerksamkeit erhalten als die Suche nach einem dauerhaften Frieden.