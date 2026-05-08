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Milliarden für Impfstoffverträge –trotz fehlender Gefährdungslage

Die ungeschwärzten Impfstoffverträge bringen es ans Licht: Die Steuerzahler werden mit Milliarden belastet, ohne dass die Hersteller für Sicherheit und Wirksamkeit garantieren. Die Haftung für Schäden wird einseitig dem Staat, also wiederum den Steuerzahlern, aufgebürdet. Verantwortliche und staatsgläubige Medien rechtfertigen sich damit, dass eine besondere Gefährdungslage bestanden habe, in der man halt entsprechend schnell habe reagieren müssen. Diese Schutzbehauptung hält einer Faktenprüfung jedoch nicht stand, wie das Aktionsbündnis Freie Schweiz (ABF Schweiz) belegt. Eine solche Gefährdung bestand zum Zeitpunkt

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