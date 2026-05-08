Eine „Grundwertekommission“ des BSW soll für Frieden und Freiheit sorgen

Die Partei „Bündnis Sahra Wagenknecht“ (BSW) hat eine „Grundwertekommission“ gegründet, die als externes Gremium „fachkundiger Persönlichkeiten aus Wissenschaft und Kultur“ die Partei in vier programmatischen Zielen beraten soll: „Frieden, wirtschaftliche Vernunft, soziale Gerechtigkeit und Freiheit“. Die Partei muss also versuchen, ihre Grundwerte nach dem Rat der Kommission im politischen Kampf gegen die anderen Parteien durchzusetzen, damit sie mit politischer Mehrheit in den entsprechenden gesellschaftlichen Feldern realisiert werden können. – Doch der gute Wille wird wie immer steckenbleiben, wenn nicht zuvor die diktatorische Macht der Politik über die Grundwerte beseitigt wird.

Viele der 13 Vertreter aus Wissenschaft und Kultur seien nicht Mitglieder des BSW, heißt es. Aber sie „erkennen an, dass eine Partei mit dem Profil des