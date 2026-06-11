Milliarden, Macht und Medizin: Neue Dokumente belasten Bill Gates

Neue Enthüllungen werfen ein Schlaglicht auf den außergewöhnlichen Einfluss, den die Bill & Melinda Gates Foundation über Jahre hinweg auf die US-amerikanische Gesundheitsforschung ausgeübt haben soll. Interne Dokumente und E-Mails, die von einem ehemaligen Mitarbeiter der National Institutes of Health (NIH) veröffentlicht wurden, legen nahe, dass die Zusammenarbeit zwischen der Stiftung und der wichtigsten biomedizinischen Forschungsbehörde der USA weit über klassische Förderprogramme hinausging.

Die Vorwürfe kommen zu einem heiklen Zeitpunkt: Bill Gates soll in Kürze im Rahmen einer nicht öffentlichen Anhörung vor dem US-Kongress befragt werden. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie stark private Geldgeber Einfluss auf öffentliche Forschungseinrichtungen nehmen dürfen.

Interne Dokumente zeichnen Bild enger Zusammenarbeit

Laut den veröffentlichten Unterlagen flossen mehr als 430 Millionen Dollar aus dem Umfeld der Gates Foundation in Projekte mit Bezug zu den NIH. Die Dokumente sollen zeigen, dass Vertreter der Stiftung nicht nur finanzielle Unterstützung leisteten, sondern auch an der Ausgestaltung mehrerer Forschungsprogramme beteiligt waren.

Ein ehemaliger NIH-Mitarbeiter, der anonym bleiben möchte, beschreibt die Beziehung zwischen beiden Institutionen als ungewöhnlich eng. Nach seiner Darstellung sei über Jahre hinweg eine Struktur entstanden, in der Stiftung und Behörde in zentralen Fragen eng zusammenarbeiteten.

Die Dokumente deuten darauf hin, dass die Gates Foundation bei mindestens zehn NIH-Programmen eine aktive Rolle spielte.

Empfang wie für einen Staatsgast

Besondere Aufmerksamkeit erhält ein Treffen aus dem Jahr 2016. Damals besuchte Bill Gates persönlich einen Workshop der NIH. Laut internen Unterlagen wurde der Besuch detailliert vorbereitet. NIH-Direktor Francis Collins koordinierte im Vorfeld Gespräche, während Gates bei seiner Ankunft von einer Eskorte der NIH-Polizei begleitet wurde.

Kritiker sehen darin ein Symbol für die außergewöhnliche Stellung, die der Microsoft-Mitgründer innerhalb des amerikanischen Gesundheitsapparates erlangt haben soll. Befürworter argumentieren dagegen, dass Gates als einer der größten privaten Förderer globaler Gesundheitsprojekte zwangsläufig engen Kontakt zu staatlichen Institutionen unterhalte.

Philanthropie und Investments

Zusätzliche Fragen ergeben sich aus den Investitionen der Gates Foundation im Biotechnologie- und Impfstoffsektor.

So hielt die Stiftung während der Pandemie Beteiligungen an Unternehmen wie CureVac und BioNTech. Besonders die Investition in BioNTech entwickelte sich zu einem finanziellen Erfolg. Kritiker sehen darin einen potenziellen Interessenkonflikt, da die Stiftung gleichzeitig Programme und Initiativen unterstützte, die sich mit Impfstoffentwicklung und globalen Impfkampagnen befassten.

Ein direkter Nachweis, dass dadurch politische Entscheidungen beeinflusst wurden, wird in den veröffentlichten Dokumenten allerdings nicht erbracht. Die Debatte dreht sich vielmehr um die grundsätzliche Frage, ob private Akteure gleichzeitig Investoren, Förderer und politische Einflussnehmer sein sollten.

Die Rolle von McKinsey

Brisant sind auch Hinweise auf die Beteiligung der Unternehmensberatung McKinsey während der Ebola-Krise in Westafrika.

Den Dokumenten zufolge wurde McKinsey in Prozesse eingebunden, die Forschungs- und Entwicklungsstrategien betrafen. Das Beratungsunternehmen geriet später wegen seiner Rolle bei der Vermarktung des Schmerzmittels OxyContin massiv in die Kritik und zahlte hohe Vergleichssummen in den USA.

Für Kritiker zeigt dieser Vorgang, wie eng öffentliche Institutionen, private Stiftungen und externe Beratungsfirmen inzwischen miteinander verflochten sind.

Einfluss weit über die USA hinaus

Die Diskussion beschränkt sich nicht auf die NIH. Bereits seit Jahren wird darüber debattiert, welchen Einfluss die Gates Foundation auf internationale Gesundheitsorganisationen ausübt.

Insbesondere bei der Weltgesundheitsorganisation (WHO) verweisen Beobachter auf die hohe finanzielle Bedeutung der Stiftung. Da zweckgebundene Spenden zunehmend bestimmen, welche Programme finanziert werden, stellt sich die Frage, ob finanzstarke private Akteure dadurch indirekt globale Prioritäten im Gesundheitsbereich mitbestimmen können.

Eine Debatte über demokratische Kontrolle

Die aktuellen Enthüllungen betreffen letztlich eine grundsätzliche Frage: Wer setzt die Prioritäten in der Gesundheitsforschung?

Befürworter argumentieren, dass die Gates Foundation Milliardenbeträge für Impfstoffe, Armutsbekämpfung und medizinische Forschung bereitgestellt hat und damit Aufgaben unterstützt, die Regierungen oft vernachlässigen.

Kritiker halten dagegen, dass kein einzelner Milliardär – unabhängig von seinen Absichten – in der Lage sein sollte, die Richtung öffentlicher Forschungseinrichtungen maßgeblich zu beeinflussen.

Die nun veröffentlichten Dokumente könnten diese Debatte weiter anheizen. Denn sie werfen erneut die Frage auf, wo die Grenze zwischen philanthropischem Engagement und politischem Einfluss verläuft – und wer letztlich die Kontrolle über die Gesundheitspolitik behält.