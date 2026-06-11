Eine große Studie zeigt, dass die Welt die USA als größte Bedrohung ansieht und China bevorzugt

Ben Norton

Eine weltweite Umfrage ergab, dass die Menschen in den meisten Ländern die USA als größte Bedrohung für die Welt ansehen und China den USA vorziehen. Dies sind die Ergebnisse des von der EU unterstützten Demokratie-Wahrnehmungsindex.

Eine umfassende globale Studie, in der Zehntausende von Menschen in fast 100 Ländern befragt wurden, ergab, dass die überwiegende Mehrheit die Vereinigten Staaten als die größte Bedrohung für die Welt ansieht.

Gleichzeitig geben immer mehr Nationen an, China den USA vorzuziehen. Chinas Zustimmungswerte sind insbesondere im globalen Süden, wo die Unterstützung für die USA stark gesunken ist, dramatisch gestiegen.

Dies waren die Ergebnisse des Demokratie-Wahrnehmungsindex 2026 , einer jährlichen Studie, die von einer Gruppe namens Allianz der Demokratien durchgeführt wird.

Die Allianz der Demokratien kann in keiner Weise als „pro-chinesisch“ oder „anti-amerikanisch“ bezeichnet werden. Die Organisation wurde von Anders Fogh Rasmussen, dem ehemaligen NATO-Generalsekretär und ehemaligen rechtsgerichteten Ministerpräsidenten Dänemarks, gegründet.

Es wird außerdem von einer Vielzahl europäischer Regierungsstellen, großen US-Konzernen, US-Regierungsnahen Gruppen und sogar Taiwan finanziert.

Zu den Organisationen, die die Allianz der Demokratien finanzieren, gehören unter anderem Palantir, Microsoft, die Europäische Stiftung für Demokratie der EU, das rechtsgerichtete Atlas Network, das von der US-Regierung unterstützte Freedom House und die Taiwan Foundation for Democracy.

Trotz dieser Zusammenhänge kam die Gruppe in ihrem Demokratie-Wahrnehmungsindex 2026 zu einigen Schlussfolgerungen, die die Falken und Kalten Krieger in Washington zweifellos erzürnen werden.

In der Umfrage wurden 23.968 Befragte in 84 Ländern gefragt, welche Nation sie als „die größte Bedrohung für die Welt“ betrachten.

In 65 von 84 Ländern gaben die meisten Menschen an, dass die Vereinigten Staaten die größte Gefahr darstellen.

Weitere zehn Länder (fast alle in Europa) nannten Russland als größte Bedrohung. Sieben Länder (in Westasien und Nordafrika) nannten Israel. Israel nannte den Iran. Japan nannte China.

Der Democracy Perception Index befragte ebenfalls Menschen in 97 Ländern und fragte, ob sie der Meinung seien, dass die USA „Militärbasen in Ihrem Land haben sollten“.

Die meisten Menschen in 86 Ländern sagten nein.

Lediglich in vier der 97 befragten Nationen gab es eine eindeutige Unterstützung für US-Militärbasen: Israel, Polen, Puerto Rico und Südkorea.

Laut der Umfrage hat sich auch das Ansehen der Vereinigten Staaten in der Bevölkerung rapide verschlechtert.

Laut dem Demokratie-Wahrnehmungsindex genießen die USA in 74 % der befragten Länder ein insgesamt negatives Image.

Die USA waren nur in einer kleinen Handvoll Nationen beliebt, wie Israel, der Dominikanischen Republik, Georgien und Nigeria.

Die USA sind in Europa, Westasien und Nordafrika sowie im asiatisch-pazifischen Raum am unbeliebtesten.

Im Gegensatz dazu stellte die Umfrage fest, dass China weltweit immer beliebter wird.

In 63 der 83 befragten Länder gaben die meisten Menschen an, China den USA vorzuziehen.

In dem Bericht wurde festgestellt, dass die USA in Israel, Japan, Südkorea, Taiwan und der Ukraine die größte Unterstützung genießen – allerdings handele es sich dabei um „Ausnahmen“.

China erfreute sich besonderer Beliebtheit in Westasien, Nordafrika, Subsahara-Afrika, Europa und der Asien-Pazifik-Region.

Darüber hinaus wurden in der Studie Menschen in 98 Ländern nach ihrer Meinung zum US-Krieg gegen den Iran befragt. (Die Umfrage wurde vom 19. März bis zum 21. April 2026 durchgeführt; die USA begannen am 28. Februar einseitig einen Angriffskrieg gegen den Iran.)

Eine Mehrheit der Nationen, 41 von 98, unterstützte den Iran. Nur 28 erklärten sich zur Seite der USA. (Die übrigen 29 waren uneins oder unklar.)

Der Demokratie-Wahrnehmungsindex fragte auch Menschen in 98 Ländern, ob sie Israel oder Palästina unterstützen.

Eine knappe Mehrheit, 51 von 98 Ländern, sprach sich für Palästina aus. Nur 17 Länder bevorzugen Israel.

Die größte Unterstützung für Israel genießt die Ukraine, die USA, die Dominikanische Republik, Georgien und Panama.

Eine weitere Frage der Umfrage lautete, ob die Menschen glauben, dass ihr Land „auf dem richtigen Weg“ ist.

China war die Nation mit dem größten Optimismus.

Die einzigen Länder in der westlichen Hemisphäre, in denen eine Mehrheit der Bevölkerung mit Ja antwortete, waren El Salvador und Nicaragua (das von der revolutionären Sandinistischen Front regiert wird ).

Besonders geringe Zuversicht herrschte in Frankreich, Puerto Rico, Libanon, Deutschland und Nigeria.