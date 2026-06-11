Die Raketen-Schlacht – Der Apache-Betrug + Videos

Von Larry C. Johnson

Eine wahrhaft bizarre Abfolge von Ereignissen vor der iranischen Küste heute, die meiner Meinung nach vollständig von den USA provoziert, wenn nicht gar inszeniert wurde. Es begann mit mehreren Nachrichtenmeldungen, wonach ein Apache-Hubschrauber der US-Armee im Persischen Golf abgeschossen worden sei, die beiden Piloten jedoch unverletzt geblieben seien. Was zum Teufel hatte ein Apache-Hubschrauber dort zu suchen? Der AH-64 Apache ist ein zweimotoriger Kampfhubschrauber, der in erster Linie für die Panzerabwehr, die Luftnahunterstützung und die bewaffnete Aufklärung konzipiert ist. Anscheinend führte er eine Aufklärungsmission durch. Die USA behaupten, der Iran habe ihn abgeschossen, doch der Iran beharrt darauf, dass er nichts dergleichen getan habe.

Mich stört die Behauptung, er sei abgeschossen worden… Hätten die Rakete oder die Kugeln das Cockpit getroffen oder den Hauptrotor beschädigt, wäre das Fluggerät ins Wasser gestürzt und die Piloten hätten nicht überlebt. Was ist also passiert? War einer der beiden Motoren beschädigt, funktionierte aber noch? War der Heckrotor beschädigt? Das sind die einzigen beiden Szenarien, die ich mir vorstellen kann, die keinen katastrophalen Absturz verursacht hätten. Sobald der Hubschrauber im Wasser gelandet war, mussten die Piloten die Kabinenhaube öffnen und ins Wasser springen. Hoffentlich ist der Hauptrotor – vorausgesetzt, er war intakt, als der Hubschrauber auf das Wasser aufschlug – beim Aufprall zerbrochen. Andernfalls wären die Piloten bei ihrem Fluchtversuch zerfetzt worden.

Zeitgleich mit diesem Absturz veröffentlichte die NY Times einen Artikel von David Sanger, in dem der Stand der Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran über das iranische Atomprogramm erörtert wurde. Sanger schrieb:

In den Tagen vor den jüngsten Gewaltausbrüchen im Nahen Osten verhandelten die Berater von Präsident Trump mit Teheran über vier wesentliche Punkte eines Atomabkommens, das nach Ansicht von US-Beamten das Atomprogramm für etwa 15 Jahre zum Erliegen bringen würde. . . . Nach Angaben von Beamten und Diplomaten sind dies die vier wesentlichen Verhandlungspunkte für ein Atomabkommen zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran: 1. Eine langfristige Aussetzung der Urananreicherung Die Vereinigten Staaten fordern seit Monaten, dass der Iran sich bereit erklärt, mindestens 20 Jahre lang keine Urananreicherung durchzuführen. Die Iraner haben dem mit dem Angebot einer zehnjährigen Aussetzung entgegengesetzt, doch amerikanische Beamte glauben, dass sie sich auf 15 Jahre einigen werden. 2. Die derzeitigen Bestände an angereichertem Uran im Iran werden verdünnt oder „heruntergemischt“ Die Vereinigten Staaten würden mit der Internationalen Atomenergie-Organisation, dem Inspektionsgremium der Vereinten Nationen, zusammenarbeiten, um die iranischen Bestände an angereichertem Uran zu verdünnen oder „herunterzumischen“, so zwei mit den Verhandlungen vertraute amerikanische Beamte. Amerikanische Beamte streben eine aktive Rolle beim Umgang mit dem Nuklearmaterial an, was der Iran bisher stets untersagt hat. Iranische Beamte sagen, die Vereinigten Staaten würden lediglich als Beobachter fungieren. . . . 3. Der Iran baut seine Nuklearanlagen ab Die Vereinigten Staaten haben vom Iran verlangt, seine drei großen Nuklearanlagen in Natanz, Fordo und Isfahan abzubauen. Die Vereinigten Staaten hatten alle drei vor fast einem Jahr im Rahmen der Operation „Midnight Hammer“ angegriffen und schwer beschädigt. Der Iran hat über den Abbau von zwei Anlagen diskutiert, besteht jedoch darauf, eine offen zu lassen, unter anderem um zu demonstrieren, dass er nicht auf das verzichtet hat, was er als „Recht auf Anreicherung“ ansieht. . . 4. Iran stimmt „Stichprobeninspektionen“ zu Die Vereinigten Staaten wollen, dass internationale Inspektoren jederzeit und überall im Iran „Stichprobeninspektionen“ durchführen können. Es ist unklar, ob die iranische Regierung dem zustimmen wird. Praktisch gesehen befinden sich viele der verdächtigen Nuklearanlagen innerhalb von Militärbasen der Revolutionsgarden, wo Inspektoren häufig schon am Tor abgewiesen wurden.

Diese Zusammenfassung gibt die Position der USA wieder. Ich bezweifle, dass die Iraner einer vollständigen Einstellung der Anreicherung zustimmen werden … Sie werden wahrscheinlich darauf bestehen, sich das Recht auf eine Anreicherung bis zu 20 % für medizinische Isotope vorzubehalten. Der Abbau iranischer Nuklearanlagen ist ein No-Go. Die IRGC wird eine solche Bedingung schlichtweg nicht akzeptieren. Ich glaube, der Iran wird bereit sein, das derzeit in seinem Besitz befindliche zu 60 % angereicherte Uran „abzureichern“, aber das wird seinen Preis haben: die sofortige Aufhebung der Sanktionen und die Rückgabe eingefrorener Vermögenswerte. Wie sieht es mit „Blitzinspektionen“ aus? Das wird von der Zusammensetzung der internationalen Inspektoren abhängen. Der Iran hat bereits schlechte Erfahrungen mit IAEO-Inspektoren gemacht, die Berichten zufolge Informationen über iranische Nuklearwissenschaftler gesammelt und diese an israelische und westliche Geheimdienste weitergegeben haben. Diese Informationen wurden im Juni 2025 und im aktuellen Krieg genutzt, um iranische Wissenschaftler zu ermorden.

Während pakistanische Quellen, die Zugang zum Stand und Inhalt der Verhandlungen haben, weiterhin optimistisch sind, dass ein Abkommen zustande kommt, bleibe ich sehr skeptisch. Abgesehen von den Nuklearfragen – über die der Iran nach eigenen Angaben nicht verhandeln will, solange die USA ihre Blockade nicht aufheben und es keinen echten Waffenstillstand gibt, der auch den Libanon und den Gazastreifen einschließt – glaube ich nicht, dass der Iran bei seinen Forderungen Kompromisse eingehen wird: Aufhebung der Sanktionen, Freigabe eingefrorener Vermögenswerte und Anerkennung seiner gemeinsamen Kontrolle über die Straße von Hormus mit Oman.

Ich glaube, dass der heutige US-Angriff auf den Iran ein Versuch war, die Verhandlungen zu torpedieren. Zwar hat der Iran hart auf Ziele in Bahrain, Kuwait, Jordanien und den kurdisch kontrollierten Gebieten im Nordirak zurückgeschlagen, doch hat er seine Vergeltungsmaßnahmen begrenzt. Der Iran glaubt offenbar immer noch, dass es ein tragfähiges Abkommen gibt, das den Krieg beenden wird – nicht nur die Angriffe auf den Iran, sondern auch Sicherheit für den Libanon und den Gazastreifen bringen wird. Es liegt an Donald Trump, Israel zu zwingen, die Bedingungen zu akzeptieren. Das macht die Zionisten sehr nervös, was erklärt, warum sie Trumps Verhandlungsführer ausspionieren.

Ich glaube, die Verhandlungen werden scheitern – ich hoffe, ich werde eines Besseren belehrt –, denn ich glaube nicht, dass Donald Trump bereit sein wird, die vom Iran geforderten Zugeständnisse zu akzeptieren. Am Mittwoch nach Börsenschluss werden wir mehr wissen.

Ein weiterer Tag voller Podcasts. Ich begann den Morgen mit East Calling:

Marcello und ich hatten unser übliches Dienstagsgespräch:

Mario und ich unterhielten uns um die menschenfreundliche Uhrzeit von 13:30 Uhr Ostküstenzeit, gerade als die USA ihre Vergeltungsschläge gegen den Iran starteten:

Sulaiman Ahmed und ich begannen um 20 Uhr zu sprechen, als der Iran seine Vergeltungsschläge gegen US-Ziele startete:

Außerdem trat ich gemeinsam mit Ryan Dawson und Oberstleutnant (a. D.) Anthony Aguilar auf, um mit Sulaiman die Luftangriffe sowohl der USA als auch des Iran zu bewerten: