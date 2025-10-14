Milliarden nach Brüssel – ohne Mitsprache?

Brüssel diktiert, Bundesbern kapituliert und das Schweizervolk soll schweigen und zahlen.

Der Direktor des Gewerbeverbandes Berner KMU, Nationalrat Lars Guggisberg, warnt: Der geplante EU-Unterwerfungsvertrag droht zur finanziellen Zeitbombe für die Schweiz zu werden. Milliardenbeiträge, automatische Zahlungspflichten und ein Blankoscheck für Brüssel – ganz ohne demokratische Kontrolle. Die wirtschaftlichen Kennzahlen sprechen eine klare Sprache: Eine Anbindung an die Krisen-EU gefährdet unseren Wohlstand, unsere Souveränität und unsere direkte Demokratie. Wer zahlt, soll auch mitreden – doch genau das bleibt uns verwehrt.

Jetzt lesen, warum dieser Vertrag ein historischer Fehler wäre: